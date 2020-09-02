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Египетская сила. Каким был и чем запомнился известный актер Борис Клюев?

, ИА "Амител"
Актер скончался в Москве в 76 лет
Фото: twitter.com/ctc

Фото: twitter.com/ctc

Харизматичный и талантливый актер, народный артист России Борис Клюев скончался во вторник, 1 сентября. Ему было 76 лет. Зрители запомнили его по ролям в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а также по сериалу "Воронины". Он так любил сцену и кино, что даже после семейной трагедии (в 49 лет он потерял единственного сына) не отменил ни одного спектакля: говорил, что иллюзорный мир помогает ему забыться и пережить горе. Каким был Борис Клюев, отчего он умер и когда состоятся похороны талантливого и известного актера – в материале amic.ru.

1
Черт в школьном спектакле

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Его отец, Владимир Клюев, тоже был актером. Но мальчик его почти не помнил – тот умер на гастролях от сердечного приступа в 36 лет. Боре на тот момент было всего четыре года. Матери Бориса, Валентине, было 29 лет. Замуж она больше не вышла: сын не позволил.

"Я в штыки воспринимал любого мужчину, который появлялся в нашем доме. Сейчас понимаю, поступал жестоко, ведь мама овдовела в 29 лет. Но тогда мне казалось, что я храню память об отце", – цитирует издание "7 дней" актера. 

Из-за тяжелого материального положения в семье Борис был вынужден рано начать зарабатывать: с 13 лет разгружал вагоны, с 16 лет работал на стройке.

В школьные годы Борис был настоящим сорванцом, учиться он ленился. Но все изменилось, когда в их школу пришла народная артистка РСФСР Клавдия Половикова (играла в фильме "Война и мир", "Идиот", "Том Сойер" и многих других) и предложила устроить в школе постановку "Чертова мельница", в которой Борис стал "чертом первого разряда". После спектакля Клюев понял, что ему нравится сцена, внимание публики и слава.

Борис твердо решил поступать в театральный вуз. После окончания школы он пытался поступить в Щукинское училище, но там ему отказали из-за того, что впереди у него было три года военной службы в армии. Тогда Клюев подал документы в училище имени Щепкина, где его с удовольствием приняли. Правда, в армии Борису все равно пришлось служить, но даже будучи солдатом он успел сыграть в массовке эпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир".

2
Авантюрный Рошфор и импозантный Майкрофт Холмс

После окончания училища в 1969 году Борис Клюев устроился в Малый театр. Сначала артист играл в эпизодических ролях. Первая запоминающаяся роль была в спектакле "Так и будет", в котором он получил роль Сергея Синицына.

Борис Клюев проработал в Малом театре около 40 лет. Он стал одним из ведущих артистов театра, играл в постановках "Гроза", "Царь Иоанн Грозный", "Король Лир", "Волки и овцы" и многих других популярных спектаклях Малого театра. За какую бы роль ни брался артист, он обязательно продумывал, отшлифовывал ее до мелочей.

Первые роли Бориса Клюева в кино были небольшими, эпизодическими. Иногда его даже не упоминали в титрах. Но после выхода фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", где он сыграл графа Рошфора, Клюев прославился. Произошло это в 1979 году. Изначально роль графа Рошфора предназначалась Михаилу Боярскому, но, как нам известно, он сыграл Д’Артаньяна.

Во время съемок Клюев чуть не нанес серьезную рану Боярскому из-за неудачного движения шпагой. "Когда репетировали, все шло замечательно, но на съемках ускорили темп фехтования. И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Однако он, как истинный профессионал, продолжил сниматься", – рассказывал Клюев.

Помнят и любят зрители и другие запоминающиеся роли Клюева: например, импозантного Майкрофта Холмса из киносериала Игоря Масленникова о приключениях Шерлока Холмса.

Он также играл Григория Орлова в биографическом фильме "Михайло Ломоносов", снимался в шпионском детективе "Конец операции "Резидент", фантастике "Конец Вечности" и боевике "По прозвищу "Зверь". Более поздние работы Бориса Клюева – это культовые сериалы "Каменская", "Простые истины", "Бешеная", "Сердцеедки".

Но и параллельно с кино Борис Клюев продолжал играть в Малом театре. В его репертуаре были постановки "Пиковая дама", "Как обмануть государство", "На всякого мудреца довольно простоты".

Очень хорошо знаком профессор Клюев и студентам Щепкинского училища. Здесь он занимал должность руководителя кафедры актерского мастерства. Его учениками были Егор Бероев, Владимир Жеребцов, Елена Великанова, Алла Юганова, Кристина Асмус.

3
Египетская сила

Одна из последних ярких ролей Бориса Клюева – Николай Петрович в сериале "Воронины". Ей актер посвятил 10 лет, съемки велись с 2009 по 2019 год. Зритель едва ли не больше всех полюбил именно его персонажа – вечно недовольного и насмешливого токаря-пенсионера, чуть что грозящегося "уйти от Гали". Фразы героя зрители буквально разобрали на цитаты. А его ехидное выражение "египетская сила", пожалуй, знают в каждом доме.

4
Иллюзорный мир помог после смерти сына 

Борис Клюев был женат трижды. О своей личной жизни актер предпочитал не распространяться, поэтому о первых двух браках артиста практически ничего неизвестно. В СМИ нет упоминаний имен первых дух жен Клюева. У Бориса был сын от первого брака – Алексей. Он скончался от сердечной недостаточности в 1993 году в возрасте 24 лет. Борис Клюев редко говорил на эту тему. И о том, как ему удалось перенести трагедию, он рассказывал лишь спустя много лет. 

"Леши не стало в 24 года, он заснул и не проснулся. Не было никаких проблем со здоровьем, не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Сердечная недостаточность – позже заключили врачи. Мне тогда было очень тяжело перенести его уход, но я понимал, что надо продолжать жить. После смерти сына не отменил ни одного спектакля, вышел на сцену. Там иллюзорный мир, в котором проживаешь жизни своих персонажей, это помогает хоть на немного оторваться от реальности", – цитирует "Собеседник.Ru" Бориса Клюева.

По словам артиста, алкоголь тоже не был для него панацеей. "Уйти в запой не мог – опять-таки держала сцена, я уважаю своих зрителей и не могу к ним выйти в непотребном виде. Конечно, ничто не способно исцелить этот рубец в душе. Я часто думаю о сыне, в этом году Леше исполнилось бы 46 лет. Но опускать руки, впадать в отчаяние нельзя, ведь все мы пришли на эту землю, чтобы выполнить свою функцию, миссию, если хотите, и надо это делать. Если у вас есть, как и у меня, любимая работа – это счастье", – признался Борис Клюев.

Больше у актера детей не было. 

5
От чего умер Борис Клюев?

В мае 2018 года у Бориса Клюева диагностировали тяжелую форму рака легких. Но, несмотря на это, он до последнего играл на сцене и снимался в кино.

Справиться с болезнью Борис Клюев не смог, 1 сентября, в возрасте 76 лет, он скончался. "Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни", – сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра.

6
Где и когда простятся с Борисом Клюевым?
Прощание с Клюевым пройдет в Малом театре, сообщает ТАСС. В театре уточнили, что о времени прощания будет сообщено дополнительно. О месте, где будет похоронен Борис Клюев, пока информации нет.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

2.09.2020 15:41
светлана

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