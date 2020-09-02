Египетская сила. Каким был и чем запомнился известный актер Борис Клюев?

Харизматичный и талантливый актер, народный артист России Борис Клюев скончался во вторник, 1 сентября. Ему было 76 лет. Зрители запомнили его по ролям в фильмах "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", а также по сериалу "Воронины". Он так любил сцену и кино, что даже после семейной трагедии (в 49 лет он потерял единственного сына) не отменил ни одного спектакля: говорил, что иллюзорный мир помогает ему забыться и пережить горе. Каким был Борис Клюев, отчего он умер и когда состоятся похороны талантливого и известного актера – в материале amic.ru.
Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Его отец, Владимир Клюев, тоже был актером. Но мальчик его почти не помнил – тот умер на гастролях от сердечного приступа в 36 лет. Боре на тот момент было всего четыре года. Матери Бориса, Валентине, было 29 лет. Замуж она больше не вышла: сын не позволил.
"Я в штыки воспринимал любого мужчину, который появлялся в нашем доме. Сейчас понимаю, поступал жестоко, ведь мама овдовела в 29 лет. Но тогда мне казалось, что я храню память об отце", – цитирует издание "7 дней" актера.
Из-за тяжелого материального положения в семье Борис был вынужден рано начать зарабатывать: с 13 лет разгружал вагоны, с 16 лет работал на стройке.
В школьные годы Борис был настоящим сорванцом, учиться он ленился. Но все изменилось, когда в их школу пришла народная артистка РСФСР Клавдия Половикова (играла в фильме "Война и мир", "Идиот", "Том Сойер" и многих других) и предложила устроить в школе постановку "Чертова мельница", в которой Борис стал "чертом первого разряда". После спектакля Клюев понял, что ему нравится сцена, внимание публики и слава.
Борис твердо решил поступать в театральный вуз. После окончания школы он пытался поступить в Щукинское училище, но там ему отказали из-за того, что впереди у него было три года военной службы в армии. Тогда Клюев подал документы в училище имени Щепкина, где его с удовольствием приняли. Правда, в армии Борису все равно пришлось служить, но даже будучи солдатом он успел сыграть в массовке эпопеи Сергея Бондарчука "Война и мир".
После окончания училища в 1969 году Борис Клюев устроился в Малый театр. Сначала артист играл в эпизодических ролях. Первая запоминающаяся роль была в спектакле "Так и будет", в котором он получил роль Сергея Синицына.
Борис Клюев проработал в Малом театре около 40 лет. Он стал одним из ведущих артистов театра, играл в постановках "Гроза", "Царь Иоанн Грозный", "Король Лир", "Волки и овцы" и многих других популярных спектаклях Малого театра. За какую бы роль ни брался артист, он обязательно продумывал, отшлифовывал ее до мелочей.
Первые роли Бориса Клюева в кино были небольшими, эпизодическими. Иногда его даже не упоминали в титрах. Но после выхода фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", где он сыграл графа Рошфора, Клюев прославился. Произошло это в 1979 году. Изначально роль графа Рошфора предназначалась Михаилу Боярскому, но, как нам известно, он сыграл Д’Артаньяна.
Во время съемок Клюев чуть не нанес серьезную рану Боярскому из-за неудачного движения шпагой. "Когда репетировали, все шло замечательно, но на съемках ускорили темп фехтования. И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Однако он, как истинный профессионал, продолжил сниматься", – рассказывал Клюев.
Помнят и любят зрители и другие запоминающиеся роли Клюева: например, импозантного Майкрофта Холмса из киносериала Игоря Масленникова о приключениях Шерлока Холмса.
Он также играл Григория Орлова в биографическом фильме "Михайло Ломоносов", снимался в шпионском детективе "Конец операции "Резидент", фантастике "Конец Вечности" и боевике "По прозвищу "Зверь". Более поздние работы Бориса Клюева – это культовые сериалы "Каменская", "Простые истины", "Бешеная", "Сердцеедки".
Но и параллельно с кино Борис Клюев продолжал играть в Малом театре. В его репертуаре были постановки "Пиковая дама", "Как обмануть государство", "На всякого мудреца довольно простоты".
Очень хорошо знаком профессор Клюев и студентам Щепкинского училища. Здесь он занимал должность руководителя кафедры актерского мастерства. Его учениками были Егор Бероев, Владимир Жеребцов, Елена Великанова, Алла Юганова, Кристина Асмус.
Одна из последних ярких ролей Бориса Клюева – Николай Петрович в сериале "Воронины". Ей актер посвятил 10 лет, съемки велись с 2009 по 2019 год. Зритель едва ли не больше всех полюбил именно его персонажа – вечно недовольного и насмешливого токаря-пенсионера, чуть что грозящегося "уйти от Гали". Фразы героя зрители буквально разобрали на цитаты. А его ехидное выражение "египетская сила", пожалуй, знают в каждом доме.
Борис Клюев был женат трижды. О своей личной жизни актер предпочитал не распространяться, поэтому о первых двух браках артиста практически ничего неизвестно. В СМИ нет упоминаний имен первых дух жен Клюева. У Бориса был сын от первого брака – Алексей. Он скончался от сердечной недостаточности в 1993 году в возрасте 24 лет. Борис Клюев редко говорил на эту тему. И о том, как ему удалось перенести трагедию, он рассказывал лишь спустя много лет.
"Леши не стало в 24 года, он заснул и не проснулся. Не было никаких проблем со здоровьем, не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Сердечная недостаточность – позже заключили врачи. Мне тогда было очень тяжело перенести его уход, но я понимал, что надо продолжать жить. После смерти сына не отменил ни одного спектакля, вышел на сцену. Там иллюзорный мир, в котором проживаешь жизни своих персонажей, это помогает хоть на немного оторваться от реальности", – цитирует "Собеседник.Ru" Бориса Клюева.
По словам артиста, алкоголь тоже не был для него панацеей. "Уйти в запой не мог – опять-таки держала сцена, я уважаю своих зрителей и не могу к ним выйти в непотребном виде. Конечно, ничто не способно исцелить этот рубец в душе. Я часто думаю о сыне, в этом году Леше исполнилось бы 46 лет. Но опускать руки, впадать в отчаяние нельзя, ведь все мы пришли на эту землю, чтобы выполнить свою функцию, миссию, если хотите, и надо это делать. Если у вас есть, как и у меня, любимая работа – это счастье", – признался Борис Клюев.
Больше у актера детей не было.
В мае 2018 года у Бориса Клюева диагностировали тяжелую форму рака легких. Но, несмотря на это, он до последнего играл на сцене и снимался в кино.
Справиться с болезнью Борис Клюев не смог, 1 сентября, в возрасте 76 лет, он скончался. "Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни", – сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра.
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