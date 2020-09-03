Народный праздник – Фаддей Проповедник – отмечают 3 сентября. В этот день на Руси не ходили в гости и не слушали чужих советов. Кто такой Фаддей и что нужно было делать в этот день, чтобы были деньги – в материале amic.ru.
Фаддей – это святой апостол от семидесяти (так называли последователей Христа, не входящих в число двенадцати апостолов). Он родился в сирийском городе Эдесса в 44 году до н.э. Однажды Фаддей пришел в Иерусалим, где услышал проповедь Иоанна Предтечи. Фаддей принял крещение от Иоанна и остался в Иерусалиме. Позднее он стал учеником Иисуса.
После казни и воскрешения Христа Фаддей отправился проповедовать христианство в Сирию и Месопотамию. В своем родном городе Эдессе Фаддей обратил в христианство князя Авгаря, а также его народ и жрецов. По преданию, во время проповеди апостол излечил князя от проказы. Авгарь хотел щедро отблагодарить Фаддея, предлагал ему дары, но тот отказался и пошел проповедовать христианство в другие города. Святой дошел до города Вирит (сейчас Бейрут) и основал там церковь. Здесь же он скончался от старости в 44 году.
На Руси 3 сентября было принято убирать лен. Раскладывали лен на лугах, чтобы из него вышла лишняя влага и он стал мягким и гибким. При этом приговаривали: "Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка".
Также в этот день предсказывали погоду на четыре недели вперед. Считалось, что если небо на Фаддея чистое и солнце яркое, то такая же погода сохранится в ближайший месяц.
Убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощать. Наши предки старались снимать плоды очень аккуратно, так, чтобы их не повредить. Обычно начинали сбор с раннего утра, чтобы за ночь яблоки успели просохнуть. Потом их прятали в темном холодном помещении. Если яблоки мокли от росы или дождя, их сушили под навесом. А вот вытирать их было нельзя: так мог нарушиться естественный восковой налет, который продлевает срок хранения фрукта.
3 сентября начинали сеять щавель. Хозяйки квасили и солили капусту. Верили, что именно в этот день она получится хрустящей и храниться будет долго.
Знахари считали, что Фадеев день идеален для того, чтобы залечивать вывихи суставов, а также ссадины и ушибы.
Уезжать куда-то старались во второй половине дня. И перед этим в карман клали сушеный лен.
3 сентября не слушали чужих советов. Считалось, что это плохая примета.
Нельзя было тратить много денег. Старались оценить свои доходы и экономили, чтобы Фаддей приумножил богатства.
Ходить в гости на Фаддея тоже было нежелательно. Славяне опасались, что походы в гости могли привести к ссорам и разногласиям.
Провести этот день старались в мирном и хорошем настроении, ругаться, злиться и ссориться в этот день было нельзя.
- Если верхушки берез пожелтели – осень наступит рано. Если же береза пожелтела снизу – бабье лето будет долгим, а листопад и холода наступят поздно;
- Если рябина бурно плодоносит – к дождю. Мало рябины – к сухой погоде.
- Много желудей уродилось к этому дню – на Рождество будет много снега.
- Мыши на копнах гнезда делают – осень будет затяжной и дождливой.
- Куры линяют – зима будет теплой.
- Мыши зерно воруют – к холодной и снежной зиме.
- Много паутины – к теплу.
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