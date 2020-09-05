Что делать, если вы подозреваете, что у вас депрессия

Осенью многие люди впадают в уныние. Психологи говорят, что человеку свойственно временами испытывать грусть и апатию. Особенно осенью, когда становится меньше солнечного света и гораздо больше дождей и пасмурной погоды. Но если хандра задержалась у вас в гостях надолго и вы чувствуете, что никак не можете выйти из состояния апатии, возможно, у вас начинается сезонная депрессия. Рассказываем о том, как точно понять, у вас просто осенний сплин или серьезное недомогание. И что поможет победить депрессию.

1 Что такое депрессия и как понять, что у меня именно она? У большинства людей бывают периоды, когда они чувствуют подавленность и нежелание что-либо делать. Но если вы пребываете в таком состоянии месяцами или даже годами, то, возможно, у вас депрессия. Риску возникновения депрессии подвержены также люди, пережившие несчастье. Депрессия – это психическое расстройство, которое может привести к серьезным нарушениям здоровья и даже самоубийству. По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают более 264 млн человек по всему миру.

2 Каковы симптомы депрессии Срыв головного мозга: правда о психических расстройствах и депрессиях на Алтае Действительно ли, что в Алтайском крае чаще сходят с ума, а весной психические расстройства обостряются? Симптомов у нее много. В Национальной службе здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) разделяют их на группы и выделяют следующие симптомы депрессии: Психологические: долго длящееся подавленное настроение, тоска, ощущение беспомощности, низкая самооценка, плаксивость, чувство вины, раздражительность и нетерпимость к другим людям, отсутствие интереса к жизни, тревожность, суицидальные мысли и т. д. Физические: двигательная и идеаторная заторможенность (то есть у человека замедляется мыслительный процесс, он с трудом переключается с одной мысли на другую и т.д.), запоры, боли неясного происхождения, потеря полового влечения, упадок сил, нарушения сна и менструального цикла. Социальные: нежелание общаться с людьми, пренебрежение некогда любимыми хобби и увлечениями, замкнутость.

3 Какой бывает депрессия. Все одинаково ее переносят? Нет. Депрессия протекает в разных формах: легкой, умеренной или тяжелой. И если в первом и втором случаях снижается качество жизни человека, то в тяжелой форме могут наблюдаться психотические проявления, включая галлюцинации и бред.



Существует несколько разновидностей депрессии:

– послеродовая депрессия;

– биполярное расстройство (маниакальная депрессия – состояние, для которого характерны резкие перепады настроения);

– сезонное аффективное расстройство (когда депрессия возникает регулярно в определенное время года).

4 Как бороться с депрессией Сила воли не поможет: барнаульский психолог о том, как изменить жизнь Почему сила воли не поможет избавиться от плохих привычек и как женщины делают мужчин инфантилами: интервью с психологом Сегодня существуют эффективные методы лечения депрессии. Проблема в том, что депрессия развивается постепенно, поэтому люди не всегда замечают ее симптомы и не обращаются вовремя за помощью к специалистам. Еще одна причина – страх общественного осуждения, часто люди пытаются справиться со своим состоянием сами, как могут, надеясь, что однажды хорошее настроение к ним вернется. Но депрессия не проходит сама по себе, с ней нужно бороться с помощью профессионалов. Если вы долгое время наблюдаете у себя один или несколько вышеперечисленных симптомов, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Особенно важно обратиться к врачу, если ваше настроение влияет на вашу работу, личную жизнь, увлечения, если у вас есть мысли о самоубийстве или самоповреждении. Постарайтесь отвечать на вопросы врача максимально открыто и честно. В зависимости от типа заболевания вам подберут подходящий метод лечения.

5 Если я обращусь к психологу, меня признают ненормальным и отправят в психбольницу? Ну что вы. Во-первых, консультации психолога и психотерапевта это не повод признавать кого-то ненормальным. Обращаться к этим специалистам очень даже нормально и очень полезно, а некоторые даже считают, что это модно. А вот жизнь в состоянии депрессии нормальной не назовешь. И именно психологи и психотерапевты помогут выйти из этого состояния. Лечение депрессии у каждого индивидуальное. Зависит от многих факторов.



Если у вас диагностируют легкую форму депрессии, вероятнее всего, вас попросят позаботиться о себе: высыпаться, заниматься спортом, внимательно относиться к своим желаниям, концентрироваться на позитивных мыслях. Конечно, человеку в подавленном настроении нелегко найти в себе на это силы, но в борьбе с недугом важно быть активным.



Если эти способы не помогают или у вас более тяжелая форма депрессии, вам порекомендуют прибегнуть к помощи психолога: провести, например, когнитивно-поведенческую или межличностную терапию.



В более сложных случаях наряду с психотерапией применяются специальные препараты – антидепрессанты. И в самых сложных случаях уже назначают лечение в психиатрической клинике. Но и в этом случае сумасшедшим вас не признают. Лечение просто поможет вернуться к нормальной жизни.



