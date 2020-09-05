Что делать, если вы подозреваете, что у вас депрессия

Осенью многие люди впадают в уныние. Психологи говорят, что человеку свойственно временами испытывать грусть и апатию. Особенно осенью, когда становится меньше солнечного света и гораздо больше дождей и пасмурной погоды. Но если хандра задержалась у вас в гостях надолго и вы чувствуете, что никак не можете выйти из состояния апатии, возможно, у вас начинается сезонная депрессия. Рассказываем о том, как точно понять, у вас просто осенний сплин или серьезное недомогание. И что поможет победить депрессию.
У большинства людей бывают периоды, когда они чувствуют подавленность и нежелание что-либо делать. Но если вы пребываете в таком состоянии месяцами или даже годами, то, возможно, у вас депрессия. Риску возникновения депрессии подвержены также люди, пережившие несчастье.
Депрессия – это психическое расстройство, которое может привести к серьезным нарушениям здоровья и даже самоубийству. По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдают более 264 млн человек по всему миру.
Симптомов у нее много. В Национальной службе здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) разделяют их на группы и выделяют следующие симптомы депрессии:
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Психологические: долго длящееся подавленное настроение, тоска, ощущение беспомощности, низкая самооценка, плаксивость, чувство вины, раздражительность и нетерпимость к другим людям, отсутствие интереса к жизни, тревожность, суицидальные мысли и т. д.
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Физические: двигательная и идеаторная заторможенность (то есть у человека замедляется мыслительный процесс, он с трудом переключается с одной мысли на другую и т.д.), запоры, боли неясного происхождения, потеря полового влечения, упадок сил, нарушения сна и менструального цикла.
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Социальные: нежелание общаться с людьми, пренебрежение некогда любимыми хобби и увлечениями, замкнутость.
Существует несколько разновидностей депрессии:
– послеродовая депрессия;
– биполярное расстройство (маниакальная депрессия – состояние, для которого характерны резкие перепады настроения);
– сезонное аффективное расстройство (когда депрессия возникает регулярно в определенное время года).
Сегодня существуют эффективные методы лечения депрессии. Проблема в том, что депрессия развивается постепенно, поэтому люди не всегда замечают ее симптомы и не обращаются вовремя за помощью к специалистам. Еще одна причина – страх общественного осуждения, часто люди пытаются справиться со своим состоянием сами, как могут, надеясь, что однажды хорошее настроение к ним вернется. Но депрессия не проходит сама по себе, с ней нужно бороться с помощью профессионалов.
Если вы долгое время наблюдаете у себя один или несколько вышеперечисленных симптомов, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Особенно важно обратиться к врачу, если ваше настроение влияет на вашу работу, личную жизнь, увлечения, если у вас есть мысли о самоубийстве или самоповреждении. Постарайтесь отвечать на вопросы врача максимально открыто и честно. В зависимости от типа заболевания вам подберут подходящий метод лечения.
Если у вас диагностируют легкую форму депрессии, вероятнее всего, вас попросят позаботиться о себе: высыпаться, заниматься спортом, внимательно относиться к своим желаниям, концентрироваться на позитивных мыслях. Конечно, человеку в подавленном настроении нелегко найти в себе на это силы, но в борьбе с недугом важно быть активным.
Если эти способы не помогают или у вас более тяжелая форма депрессии, вам порекомендуют прибегнуть к помощи психолога: провести, например, когнитивно-поведенческую или межличностную терапию.
В более сложных случаях наряду с психотерапией применяются специальные препараты – антидепрессанты. И в самых сложных случаях уже назначают лечение в психиатрической клинике. Но и в этом случае сумасшедшим вас не признают. Лечение просто поможет вернуться к нормальной жизни.
Комментарии
Депрессия - это болезнь богатых бездельников.