Наталья Овсяница – народный праздник, который отмечают 8 сентября. В этот день на Руси начинали уборку овса, а из первого урожая готовили множество блюд для праздничного стола. У девушек же на Наталью Овсяницу был отличный шанс влюбить в себя понравившегося парня – всего-то нужно было встать пораньше и накормить его блинами. Рассказываем, что нельзя делать 8 сентября, что в этот день поможет обрести семейное счастье и как определить, ждать ли бабьего лета.
8 сентября Православная церковь почитает память сразу двух святых мучеников – супругов Адриана и Наталью. Девушка еще от родителей переняла христианскую веру, но долго была вынуждена скрывать это от мужа, который состоял на службе у римского императора Максимиана. В те времена (в 285-305 годах н.э.) христианская религия была в империи под запретом, а верующих преследовали, подвергали пыткам и массово казнили.
Однажды Адриан сам стал свидетелем жутких издевательств над христианами в Никомедии. Их приговорили к одной из самых страшных видов казни: палач огромным молотом перебивал мученикам руки и ноги. Мужчину до глубины души поразило, как стойко и терпеливо верующие переносили все мучительные пытки. Тогда Адриан по-другому взглянул на новую религию и сам уверовал в Христа, а от языческой веры отрекся прилюдно. За такую дерзость его самого приговорили к пыткам и казни.
Узнав о поступке мужа, Наталья пришла к нему в темницу и до самой смерти была рядом с ним. Кару для Адриана выбрали ту же самую, из-за которой он отказался от язычества.
Вскоре после казни Адриан явился к Наталье во сне и сказал, что Господь хочет воздать девушке за пережитые муки и взывает к себе. Наталья пришла на могилу к мужу и безболезненно умерла, воссоединившись с любимым.
Праздник получил такое название, потому что в день, когда почитают святую, принято начинать уборку овса. Причем первый собранный сноп никуда не использовали, а ставили на время праздничного застолья в красном углу, под образами. Согласно поверьям, это приносило удачу и хороший урожай на ближайший сезон. "В Наталиин день – овес коси и силы не береги. Что в Наталиин день скосишь, тем и скотина сыта будет", – приговаривали в народе.
Из овса после тяжелого дня работы готовили самые разные блюда: кулагу (толокно с водой и солью), блины и кисель. Считалось, что овсяный кисель в этот день исцеляет от всех болезней. Кроме того, 8 сентября было принято начинать сбор рябины и калины. Из ягод хозяйки делали заготовки на зиму, настойки, чай, лекарственные отвары и различные сладости. Но на Наталью Овсяницу ягоду нужно было собирать только у себя во дворе: в народе верили, что если принести веточку рябины из леса, можно привести за собой лешего.
Какие еще традиции были на Руси 8 сентября?
Первым делом собранным овсом обязательно кормили скот. "Вначале скотине дай, потом себе подай", – поучали старшие молодых. Лошадей в то время особенно ценили, поскольку в поле они выполняли самую тяжелую работу. За это женщины даже называли их "вторыми мужиками".
Интересная традиция связана с овсяными блинами. Считалось, что если девушка угостит ими понравившегося парня раньше соперниц, то вскоре точно станет его женой. А потому юные девицы старались встать пораньше, напечь блинов и первой приворожить своего возлюбленного. Чтобы все знали, что девушка готова к замужеству, она делала яркие бусы из собранной рябины. Когда, наконец, возлюбленные договаривались о свадьбе, бусы эти обязательно нужно было сжечь, чтобы жениха никто не увел.
- Утренние заморозки – зима придет рано и будет очень холодной.
- Мало ягодок на рябине – дождей осенью будет немного.
- Много рябины на Наталью Овсяницу – зима придет уже совсем скоро.
- Листва к 8 сентября уже опадает – зима будет мягкой и теплой.
- Много опят в лесу – бабьего лета уже не будет.
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