Кто такая Наталья Овсяница?

8 сентября Православная церковь почитает память сразу двух святых мучеников – супругов Адриана и Наталью. Девушка еще от родителей переняла христианскую веру, но долго была вынуждена скрывать это от мужа, который состоял на службе у римского императора Максимиана. В те времена (в 285-305 годах н.э.) христианская религия была в империи под запретом, а верующих преследовали, подвергали пыткам и массово казнили.

Однажды Адриан сам стал свидетелем жутких издевательств над христианами в Никомедии. Их приговорили к одной из самых страшных видов казни: палач огромным молотом перебивал мученикам руки и ноги. Мужчину до глубины души поразило, как стойко и терпеливо верующие переносили все мучительные пытки. Тогда Адриан по-другому взглянул на новую религию и сам уверовал в Христа, а от языческой веры отрекся прилюдно. За такую дерзость его самого приговорили к пыткам и казни.

Узнав о поступке мужа, Наталья пришла к нему в темницу и до самой смерти была рядом с ним. Кару для Адриана выбрали ту же самую, из-за которой он отказался от язычества.

Вскоре после казни Адриан явился к Наталье во сне и сказал, что Господь хочет воздать девушке за пережитые муки и взывает к себе. Наталья пришла на могилу к мужу и безболезненно умерла, воссоединившись с любимым.