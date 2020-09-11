Как стать донором спермы, кому она нужна и сколько за это платят?

Четыре миллиона из 68 миллионов российских мужчин страдают бесплодием, причем за 13 лет их число увеличилось на 80%. От 15% до 18% пар не могут завести детей. Такие данные прозвучали на круглом столе комитета Совета Федерации по социальной политике. Решить проблему супружеских пар, в которых мужчина страдает бесплодием, может донорская сперма. К этой же возможности могут прибегнуть женщины, которые решили родить ребенка без мужчины. Рассказываем, кто может стать донором, что для этого нужно сделать и можно ли на этом заработать.
Кто может стать донором?
Донором может стать здоровый мужчина в возрасте от 18 до 40 лет. В некоторых центрах предъявляют требования
к минимальному росту, где-то смотрят
на телосложение и черты лица.
Что нужно сделать, чтобы стать донором?
Сначала нужно сдать сперму на анализ. Перед этим донору придется несколько дней воздерживаться от половых контактов, неделю не курить, не пить алкоголь и не принимать лекарства (кроме жизненно важных). В течение трех дней перед сдачей анализов также нельзя ходить в баню и сауну, принимать горячую ванну. Специалисты проверят такие показатели, как концентрация сперматозоидов в семенной жидкости, их подвижность, особенности строения. В лаборатории также проведут криотест: сперму заморозят, а затем разморозят и снова проверят все показатели. Если с биоматериалом все в порядке, потенциальному донору дают направление на полное медицинское обследование – оно проводится за счет клиники. Медосмотр включает общий анализ крови и анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, венерические заболевания, анализ мочи, консультацию терапевта, уролога, флюорографию и другие процедуры.
Правда ли, что на донорстве можно заработать?
При отсутствии противопоказаний с донором заключают договор, и мужчина сможет сдавать сперму регулярно, но не чаще, чем раз в неделю. Перед каждой сдачей нужно соблюдать все правила подготовки. Донорство происходит на добровольной основе, за каждую сданную порцию биоматериала платят в среднем 1,5 тыс. руб. Обычно клиники гарантируют полную анонимность доноров.
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Комментарии
Требование как космонавту ,а на выходе пшик в 12 тысячь, не .....
Если на выходе пшик, или лесом)
Мы, доноры, народ мускулистый -
Нас не заманишь фрау мясистой...
А теперь прикиньте какой счет клиники выставляют "мясистым фрау"?! Клиник в городе по данной услуге расплодилось как грибов после дождя.
8:21
Если в пару/другую заходить каждую неделю можно и без бани прожить ...
Только зачем?
Путeн и Мeдведев со своими метр шесят восемь нервно курят в сторонке, поэтому наверное стали прeзиками, нет никаких требований.
К этой же возможности могут прибегнуть женщины, которые решили родить ребенка без мужчины
Этим то зачем платно беременеть? надо просто чикаться с тем, от кого захотелось
И где это можно сделать?
11.09.2020 08:52
- гость -
Вот захотелось ей от тебя-чикается,чикается,а результата нет,бесплодный ты. Провериться надо на соответствие, справочку ей предоставить. А ещё лучше-табличку на шею повесь,чтобы претендентки сразу видели,подходить к тебе или нет.
Очень плохо себе представляю ситуацию, когда вот ты такой сдал сперму и ходишь по земле, предполагая, что у тебя есть дочь/сын и ты не знаешь кто и где.
Я даже боюсь себе представить ситуацию, что знакомишься ты с девушкой/парнем, занимаешься сексом, планируешь брак, детей завести и оказывается, что это твой брат/сестра.
Жесть.