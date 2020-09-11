Как стать донором спермы, кому она нужна и сколько за это платят?

Четыре миллиона из 68 миллионов российских мужчин страдают бесплодием, причем за 13 лет их число увеличилось на 80%. От 15% до 18% пар не могут завести детей. Такие данные прозвучали на круглом столе комитета Совета Федерации по социальной политике. Решить проблему супружеских пар, в которых мужчина страдает бесплодием, может донорская сперма. К этой же возможности могут прибегнуть женщины, которые решили родить ребенка без мужчины. Рассказываем, кто может стать донором, что для этого нужно сделать и можно ли на этом заработать.

1 Кто может стать донором? Донором может стать здоровый мужчина в возрасте от 18 до 40 лет. В некоторых центрах предъявляют требования к минимальному росту, где-то смотрят на телосложение и черты лица.

2 Что нужно сделать, чтобы стать донором? Сначала нужно сдать сперму на анализ. Перед этим донору придется несколько дней воздерживаться от половых контактов, неделю не курить, не пить алкоголь и не принимать лекарства (кроме жизненно важных). В течение трех дней перед сдачей анализов также нельзя ходить в баню и сауну, принимать горячую ванну. Специалисты проверят такие показатели, как концентрация сперматозоидов в семенной жидкости, их подвижность, особенности строения. В лаборатории также проведут криотест: сперму заморозят, а затем разморозят и снова проверят все показатели. Если с биоматериалом все в порядке, потенциальному донору дают направление на полное медицинское обследование – оно проводится за счет клиники. Медосмотр включает общий анализ крови и анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, венерические заболевания, анализ мочи, консультацию терапевта, уролога, флюорографию и другие процедуры.