А вот и бабье лето. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на выходных?

В Алтайском крае, согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 12 сентября, температура воздуха опустится до +2...+7 градусов. Местами вообще возможны заморозки до -2 градусов. В утренние часы – туман. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.



А днем в субботу в регионе будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до +17...+22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле в ночь на субботу столбики термометров покажут +2...+4 градуса, местами на почве возможны заморозки до -1 градуса. Осадков не ожидается, но утром возможен туман (водители, будьте осторожнее!). Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.



Днем 12 сентября в краевой столице воздух прогреется до +18...+20 градусов. Будет солнечно и без осадков. Синоптики прогнозируют восточный ветер, 3-8 метров в секунду.