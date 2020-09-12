А вот и бабье лето. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на выходных?

Похоже, в Алтайский край пришло бабье лето. Предстоящие выходные порадуют нас теплом. А значит – ура! – можно ехать на природу. Рассказываем подробнее, к каким выходным готовиться, стоит ли брать зонтики и каким будет первый рабочий день следующей недели.
Какая погода будет в субботу, 12 сентября?
В Алтайском крае, согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 12 сентября, температура воздуха опустится до +2...+7 градусов. Местами вообще возможны заморозки до -2 градусов. В утренние часы – туман. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
А днем в субботу в регионе будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до +17...+22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле в ночь на субботу столбики термометров покажут +2...+4 градуса, местами на почве возможны заморозки до -1 градуса. Осадков не ожидается, но утром возможен туман (водители, будьте осторожнее!). Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Днем 12 сентября в краевой столице воздух прогреется до +18...+20 градусов. Будет солнечно и без осадков. Синоптики прогнозируют восточный ветер, 3-8 метров в секунду.
В Алтайском крае в ночь на воскресенье, 13 сентября, температура воздуха составит +2...+7 градусов тепла. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Днем в регионе будет даже жарко: воздух прогреется до +19...+24 градусов. Будет солнечно и без осадков. Ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду.
В Барнауле в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +3...+5 градуса. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Днем в воскресенье в краевой столице также будет тепло и без осадков: +19...+21 градус. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Начало недели в Алтайском крае будет еще теплее, чем в выходные.
В Алтайском крае в ночь на понедельник, 14 сентября, температура воздуха понизится до +2...+7 градусов. Утром местами будет туманно. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Днем столбики термометров покажут +21...+26 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле ночью температура воздуха составит +5...+7 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Днем потеплеет до +22...+24 градусов. Осадков не будет, ветер по-прежнему восточный, 3-8 метров в секунду.
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