Где на День города 2020 запустят салют?

В этом году на День города фейерверк запустят только в одном месте – над акваторией Оби (хотя изначально организаторы сообщали, что увидеть салют можно в нескольких точках Барнаула). Зато, как заверили власти, он будет более масштабным, чем в прошлые годы.

Залпы запустят с барж. Поэтому лучше всего смотреть салют с террас Нагорного парка, с территории Речного вокзала и с набережной Оби. В общем, площадка для обзора довольно широкая.