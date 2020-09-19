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Где и во сколько смотреть салют на День города 2020 в Барнауле

, ИА "Амител"
В этом году на площади Сахарова фейерверка не будет
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

День города 2020 в Барнауле пройдет 19 сентября. В течение дня будут работать десятки праздничных площадок, а завершится программа ярким салютом. Но в этом году он пройдет довольно рано, и на площади Сахарова его запускать не будут. Во сколько салют на День города 2020, откуда его лучше смотреть и как уехать после него домой – читайте в материале amic.ru.

1
Где на День города 2020 запустят салют?

В этом году на День города фейерверк запустят только в одном месте – над акваторией Оби (хотя изначально организаторы сообщали, что увидеть салют можно в нескольких точках Барнаула). Зато, как заверили власти, он будет более масштабным, чем в прошлые годы.

Залпы запустят с барж. Поэтому лучше всего смотреть салют с террас Нагорного парка, с территории Речного вокзала и с набережной Оби. В общем, площадка для обзора довольно широкая. 

2
И во сколько можно посмотреть салют?
Салют на День города начнется 19 сентября в 21:00, что довольно непривычно. Ведь в прошлые годы его запускали после 22:00.
3
А уехать потом оттуда можно будет?

Да. После салюта общественный транспорт продолжит работать, а дороги откроют для движения с 21:30. Автобусы будут стоять на проспекте Ленина в районе площади Баварина, а также на остановке "Спартак-2" и на площади Спартака.

Также в Барнауле организуют дополнительные трамвайные маршруты на пр. Социалистическом, в районе площади Свободы, на пр. Красноармейском (в районе пл. Спартака), сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Поэтому после того как закончится салют вы можете с набережной или Нагорного парка дойти до этих точек и сесть на нужный транспорт. 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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