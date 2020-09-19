День города 2020 в Барнауле пройдет 19 сентября. В течение дня будут работать десятки праздничных площадок, а завершится программа ярким салютом. Но в этом году он пройдет довольно рано, и на площади Сахарова его запускать не будут. Во сколько салют на День города 2020, откуда его лучше смотреть и как уехать после него домой – читайте в материале amic.ru.
В этом году на День города фейерверк запустят только в одном месте – над акваторией Оби (хотя изначально организаторы сообщали, что увидеть салют можно в нескольких точках Барнаула). Зато, как заверили власти, он будет более масштабным, чем в прошлые годы.
Залпы запустят с барж. Поэтому лучше всего смотреть салют с террас Нагорного парка, с территории Речного вокзала и с набережной Оби. В общем, площадка для обзора довольно широкая.
Да. После салюта общественный транспорт продолжит работать, а дороги откроют для движения с 21:30. Автобусы будут стоять на проспекте Ленина в районе площади Баварина, а также на остановке "Спартак-2" и на площади Спартака.
Также в Барнауле организуют дополнительные трамвайные маршруты на пр. Социалистическом, в районе площади Свободы, на пр. Красноармейском (в районе пл. Спартака), сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Поэтому после того как закончится салют вы можете с набережной или Нагорного парка дойти до этих точек и сесть на нужный транспорт.
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