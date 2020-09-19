Каким будет это авиашоу?

В этом году "Стрижи" в Барнаул прилетели в полном составе – в небо поднимутся семь самолетов МиГ-29, сообщили в администрации города. А это значит, что пилоты смогут показать самые сложные фигуры.

Жители краевой столицы увидят совершенно новую программу. По словам Сергея Осяйкина, во время выступления будут различные перестроения, весь комплекс фигур высшего пилотажа, зрители увидят парный пилотаж и полноценный одиночный пилотаж.

Важно! Члены экипажа пилотажной группы попросили барнаульцев во время выступления летчиков не запускать воздушные шары, беспилотники и другие летательные объекты. По их словам, это небезопасно.