19 сентября 2020 года барнаульцы отпразднуют 290-летие родного города. В этот день скучать не придется – насыщенная программа запланирована с утра до позднего вечера. Одно из главных мероприятий – выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи". Когда пройдет авиашоу и где его смотреть – читайте в материале amic.ru.
В этом году "Стрижи" в Барнаул прилетели в полном составе – в небо поднимутся семь самолетов МиГ-29, сообщили в администрации города. А это значит, что пилоты смогут показать самые сложные фигуры.
Жители краевой столицы увидят совершенно новую программу. По словам Сергея Осяйкина, во время выступления будут различные перестроения, весь комплекс фигур высшего пилотажа, зрители увидят парный пилотаж и полноценный одиночный пилотаж.
Важно! Члены экипажа пилотажной группы попросили барнаульцев во время выступления летчиков не запускать воздушные шары, беспилотники и другие летательные объекты. По их словам, это небезопасно.
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Комментарии
А над Угловской ЦРБ стрижи пролетят?
Лучше всего смотреть из центра с крыш многоэтажек, не дальше ЦУМа от речного. Хороший обзор из верхних этажей, окнами выходящими на юг. Вчера смотрел тренировку из окна здания, находящегося ниже ЦУМа. Отлично, открывается вся панорама полетов.
А прямая трансляция не будет организована?
да какое там авиашоу с такой облачностью? пролетят туда-сюда и все) похоже, самое интересное было на аэродроме и уже прошло)
19.09.2020 09:38, ну кому как, а мне лично не нужно видеть издалека, как самолеты чертят линии в небе. я бы предпочел на горе видеть, как самолет пролетает над головой, и слышать, как работают двигатели. в прошлый раз они прилетали, я шел на автобусную остановку на Сулиме, и самолеты пролетели рядом (я пересекал в это время школьный стадион), так вот этот звук был круче, чем само авиашоу, хотя и там они пролетали достаточно близко к тому месту, где я стоял в толпе
19.09.2020 09:39
Мадам
А прямая трансляция не будет организована?
Смотрите в записи на ОРТ 20.09.2036
19.09.2020 09:59
гiсть
Не переживай ты так. До авиашоу еще пол дня.
Смотрел на тренировки стрижей и слёзы катились, гордость за державу пёрла, достойная защита от натовских захватчиков, прочих украинских бендеровцев и белорусских националистов. Россия вперёд!!!!
19.09.2020 10:13, слишком толсто, коллега)
Перерыл весь сайт, нажимал на кнопку ДЕНЬ ГОРОДА 2020, но программу мероприятий так и не нашел. Как так?
Стесняюсь спросить - сколько обошлось по баблу это шоу нам?
На таблетки от коронавируса если перевести, скока упаковок будет, пишут они в аптеке по 12 тыщ. будут...
Русские витязи намного интереснее было..
Да, ещё про таблетки - типа они эффективны лишь при приёме в первые 48 часов заболевания.
Типа 12 тыс. отдал, не помогло, пошёл с претензией а тебе - чтож голубчик вы затянули с покупкой снадобья то? ))))
19.09.2020 11:14
- гость -
Только их в Барнауле не было.
Лучше всего смотреть в записи. Тепло, сухо и безопасно)
Правильнее было бы задать вопрос "во сколько влетят городскому/краевому бюджету полёты "стрижей"
"Стрижи"! Заберите меня с собой отсюда!
Проход на сверхзвуке запланирован наконец?