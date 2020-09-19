Суббота, 19 Сентябрь, 13:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,03
€ 88,96
18°


1091186 +0
Обь
169см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Выступление "Стрижей" над Барнаулом. Во сколько полетят и где лучше посмотреть?

, ИА "Амител"
Откуда лучше смотреть авиашоу и что покажет пилотажная группа в этом году
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

19 сентября 2020 года барнаульцы отпразднуют 290-летие родного города. В этот день скучать не придется – насыщенная программа запланирована с утра до позднего вечера. Одно из главных мероприятий – выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи". Когда пройдет авиашоу и где его смотреть – читайте в материале amic.ru.

1
Во сколько будут выступать "Стрижи"?
Авиашоу пилотажной группы пройдет в субботу, 19 сентября. Начнется оно в 17:00 и продлится более 30 минут.
2
Где можно увидеть "Стрижей"?
Знаменитые МиГ-29 пролетят над акваторией Оби. Как отметил заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин, это идеальное место для пилотажа. Увидеть авиашоу зрители смогут с Речного вокзала, Нагорного парка и набережной Оби. А вот услышать можно будет как из центра, так и из отдаленных районов Барнаула.
3
Каким будет это авиашоу?

В этом году "Стрижи" в Барнаул прилетели в полном составе – в небо поднимутся семь самолетов МиГ-29, сообщили в администрации города. А это значит, что пилоты смогут показать самые сложные фигуры.

Жители краевой столицы увидят совершенно новую программу. По словам Сергея Осяйкина, во время выступления будут различные перестроения, весь комплекс фигур высшего пилотажа, зрители увидят парный пилотаж и полноценный одиночный пилотаж. 

Важно! Члены экипажа пилотажной группы попросили барнаульцев во время выступления летчиков не запускать воздушные шары, беспилотники и другие летательные объекты. По их словам, это небезопасно.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: День города-2020
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

19.09.2020 09:34
- гость -

А над Угловской ЦРБ стрижи пролетят?

19.09.2020 09:38
- гость -

Лучше всего смотреть из центра с крыш многоэтажек, не дальше ЦУМа от речного. Хороший обзор из верхних этажей, окнами выходящими на юг. Вчера смотрел тренировку из окна здания, находящегося ниже ЦУМа. Отлично, открывается вся панорама полетов.

19.09.2020 09:39
Мадам

А прямая трансляция не будет организована?

19.09.2020 09:59
гiсть

да какое там авиашоу с такой облачностью? пролетят туда-сюда и все) похоже, самое интересное было на аэродроме и уже прошло)

19.09.2020 10:04
гiсть

19.09.2020 09:38, ну кому как, а мне лично не нужно видеть издалека, как самолеты чертят линии в небе. я бы предпочел на горе видеть, как самолет пролетает над головой, и слышать, как работают двигатели. в прошлый раз они прилетали, я шел на автобусную остановку на Сулиме, и самолеты пролетели рядом (я пересекал в это время школьный стадион), так вот этот звук был круче, чем само авиашоу, хотя и там они пролетали достаточно близко к тому месту, где я стоял в толпе

19.09.2020 10:07
- гость -

19.09.2020 09:39
Мадам
А прямая трансляция не будет организована?

Смотрите в записи на ОРТ 20.09.2036

19.09.2020 10:08
- гость -

19.09.2020 09:59
гiсть

Не переживай ты так. До авиашоу еще пол дня.

19.09.2020 10:13
- гость -

Смотрел на тренировки стрижей и слёзы катились, гордость за державу пёрла, достойная защита от натовских захватчиков, прочих украинских бендеровцев и белорусских националистов. Россия вперёд!!!!

19.09.2020 10:19
гiсть

19.09.2020 10:13, слишком толсто, коллега)

19.09.2020 10:42
- гость -

Перерыл весь сайт, нажимал на кнопку ДЕНЬ ГОРОДА 2020, но программу мероприятий так и не нашел. Как так?

19.09.2020 10:59
- гость -

Стесняюсь спросить - сколько обошлось по баблу это шоу нам?
На таблетки от коронавируса если перевести, скока упаковок будет, пишут они в аптеке по 12 тыщ. будут...

19.09.2020 11:14
- гость -

Русские витязи намного интереснее было..

19.09.2020 11:33
- гость -

Да, ещё про таблетки - типа они эффективны лишь при приёме в первые 48 часов заболевания.
Типа 12 тыс. отдал, не помогло, пошёл с претензией а тебе - чтож голубчик вы затянули с покупкой снадобья то? ))))

19.09.2020 11:34
- гость -

19.09.2020 11:14
- гость -
Только их в Барнауле не было.

19.09.2020 11:45
- гость -

Лучше всего смотреть в записи. Тепло, сухо и безопасно)

19.09.2020 12:21
Дикий край!

Правильнее было бы задать вопрос "во сколько влетят городскому/краевому бюджету полёты "стрижей"

19.09.2020 13:10
- гость -

"Стрижи"! Заберите меня с собой отсюда!

19.09.2020 13:11
Проход на сверхзвуке

Проход на сверхзвуке запланирован наконец?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
12:40
Вылет самолета из Барнаула в Москву задержали на 12 часов 1
12:01
В Барнауле открылись экскурсии по зоопарку и фестиваль творчества 1
11:52
В Алтайском крае выявили меньше случаев ковида, чем в Горном Алтае 6
11:34
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% 1
11:06
Вячеслав Франк поздравил жителей и гостей Барнаула с юбилеем 2
10:42
СМИ: Правительство сократит бюджет на закупку лекарств от редких заболеваний 11
10:24
Виктор Томенко поздравил барнаульцев с Днем города. Видео 1
10:00
Праздничные площадки в День города открылись в Барнауле 0
09:45
В Барнауле в День города откроются продовольственные ярмарки 0
09:25
Выступление "Стрижей" над Барнаулом. Во сколько полетят и где лучше посмотреть? 18
08:51
Горный Алтай побил свой рекорд по числу заболевших коронавирусом 4
08:23
Где и во сколько смотреть салют на День города 2020 в Барнауле 3
07:48
В Ярославской области задержали мужчину, который жестоко убил двух девочек 3
07:29
Собрали по крупицам. Как на Алтае создали один из лучших сельских музеев России 1
07:12
Барнаульцам докучает колясочник, который попрошайничает на проезжей части 12
06:50
Барнаулу – 290 лет. Какие мероприятия нельзя пропустить на День города 0
06:01
Местами дожди. О погоде в Алтайском крае 19 сентября 1
23:49
Такой день. Ирина Долгова под стражей и 40-миллионные долги районной больницы 3
23:10
Дело Рамиля Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных 3
22:40
Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову 2
22:03
34 млн рублей направили власти на благоустройство Новоалтайска 3
21:50
Лавров обвинил Германию за неподобающую реакцию на запросы России по Навальному 32
21:03
Жителя Алтайского края осудят за жестокое избиение подростка и угрозу убийством 0
20:51
Кудрин призвал расширить поддержку бедных 13
20:12
Виктор Томенко вручил барнаульцам государственные награды 0
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 173 3
19:09
Отопительный сезон в Барнауле начнется 22 сентября 0
18:50
Тружеников лесной отрасли поздравили с профессиональным праздником в Алтайском крае 0
18:02
Экс-зампреда алтайского правительства Ирину Долгову заключили под стражу 30
17:49
Студенты "Политеха" к юбилею Барнаула подарили городу граффити 0
17:39
Вован из "Реальных пацанов" оценил легендарное барнаульское метро 6
17:19
Шесть тысяч кедров высадят в Алтайском крае 0
17:07
Путин наградил предпринимателя с Алтая медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 0
17:01
Будут ли продавать алкоголь на День города 2020 в Барнауле? 7
16:57
СМИ: алтайские росгвардейцы решили поискать прослушку в бытовой технике 13
16:45
Володин заявил, что в ситуации с Навальным замешаны иностранные спецслужбы 47
16:35
Танки берега Оби не боятся. Как в Барнауле прошли военные показательные выступления 4
16:29
Новый памятник на могиле солдата ВОВ установили в Петропавловском районе 0
16:17
"Андрюха, у нас алкоголизм". Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказал о зависимости 3
16:02
ВТБ снизил ставку по "Ипотеке с господдержкой" до 6,1% 0
15:57
Какой будет погода в Барнауле на День города 2020? 0
15:45
Районная больница в Алтайском крае накопила 40 млн долгов и не может купить лекарства 11
15:31
Водитель на иномарке сбил девятилетнего мальчика в Барнауле 7
15:13
Коронавирус может стать сезонным заболеванием 3
15:03
Успешная сделка. Как наладить оптовые поставки из Китая 0
14:56
В России выявили 5905 новых случаев COVID-19 4
14:46
Жители Алтайского края смогут получить компенсацию затрат на газификацию 3
14:31
Шароверская теория. Лоза привел проверенные доказательства в пользу плоской Земли 19
14:16
Томенко провел заседание антинаркотической комиссии Алтайского края 5
14:02
В России может появиться аналог советских "подъемных" для студентов 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.