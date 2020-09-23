Чем занимались в этот праздник на Руси?

На Петра и Павла после церковной службы шли в лес, по ягоду. Рябину заготавливали впрок. Хозяйки делали настойки, варили компоты, квас, который помогал при борьбе с простудой.

На Руси рябине приписывали чудодейственные свойства. Якобы если человека мучили бессонница или болела грудь, то нужно было взять ветку рябины и очертить ею вокруг себя круг. Тогда, по народному преданию, злые силы отпускали больного, и ему становилось легче.

Еще один обряд избавлял от зубной боли: нужно было подойти к дереву и погрызть его несколько раз, приговаривая: "Рябина, рябина, зубы мои вылечи, а не вылечишь, я тебя всю изгрызу". По другой версии – перед деревом вставали на колени, просили забрать болезнь и обещали больше никогда не есть ягод. По поверью, заболевший человек мог даже передать свою болезнь растению: для этого нужно было три раза перелезть через рябиновый куст.

Предки верили, что рябиной можно было изгнать злых духов. Поэтому все окна в доме перед наступлением зимы украшали ее гроздьями. На Руси даже была традиция после прихода с кладбища вешать рябиновые прутья над входной дверью – тогда, как считали в народе, покойник в дом не пройдет. Также рябину развешивали под крышей дома – так пытались привлечь в дом счастье в новом году.