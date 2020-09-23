Народный праздник – Петр и Павел Рябинники – отмечают 23 сентября. На Руси в этот день собирали рябину – из нее варили целебные напитки и делали защитные обереги. Кто такие Петр и Павел, какие традиции есть у этого праздника и как наши предки по ягоде предсказывали погоду на зиму – читайте в материале amic.ru.
23 сентября Православная церковь вспоминает епископов Петра и Павла. Их считают ярыми защитниками христианской веры, но о их жизни практически ничего неизвестно. Во время правления императора Льва III Византийская империя встала на борьбу с иконоборцами. Именно при нем государство стало уничтожать иконы и преследовать инакомыслящих христиан. В те времена, чтобы избежать физической расправы, многие верующие отреклись от Иисуса Христа. Но только не святитель Петр из Никеи. Он открыто разоблачал заблуждения язычников и призывал людей обратиться к настоящему Богу. И пострадал за это. А вот о жизни Павла история не сохранила сведений.
На Петра и Павла после церковной службы шли в лес, по ягоду. Рябину заготавливали впрок. Хозяйки делали настойки, варили компоты, квас, который помогал при борьбе с простудой.
На Руси рябине приписывали чудодейственные свойства. Якобы если человека мучили бессонница или болела грудь, то нужно было взять ветку рябины и очертить ею вокруг себя круг. Тогда, по народному преданию, злые силы отпускали больного, и ему становилось легче.
Еще один обряд избавлял от зубной боли: нужно было подойти к дереву и погрызть его несколько раз, приговаривая: "Рябина, рябина, зубы мои вылечи, а не вылечишь, я тебя всю изгрызу". По другой версии – перед деревом вставали на колени, просили забрать болезнь и обещали больше никогда не есть ягод. По поверью, заболевший человек мог даже передать свою болезнь растению: для этого нужно было три раза перелезть через рябиновый куст.
Предки верили, что рябиной можно было изгнать злых духов. Поэтому все окна в доме перед наступлением зимы украшали ее гроздьями. На Руси даже была традиция после прихода с кладбища вешать рябиновые прутья над входной дверью – тогда, как считали в народе, покойник в дом не пройдет. Также рябину развешивали под крышей дома – так пытались привлечь в дом счастье в новом году.
Грешным делом считается собрать с куста все ягоды рябины подчистую. На Руси верили, что их обязательно нужно отставить для лесных обитателей. В противном случае стоило ждать беды.
Также, по преданию, если нарубить ветки рябины и использовать их как дрова, то будут болеть зубы.
Считается, что 23 сентября не стоит начинать новых дел.
- В лесу много рябины уродилось – осень дождливая будет, а ежели мало – сухая.
- Много ягод рябины на ветке предвещает суровую зиму.
- Ветка рябины, сорванная 23 сентября, убережет от сглаза, нечистой силы и простуды.
- Прислушайся к интуиции – в этот день она не подведет.
- Счастье будет в доме, если поставить ветку рябины на стол.
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