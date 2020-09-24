Кто такая Федора?

24 сентября (по старому стилю 11 сентября) Православная церковь вспоминает святую Феодору.

Согласно житию, преподобная Феодора Александрийская счастливо жила в браке со своим состоятельным и благочестивым мужем. Но однажды девушка поддалась искушению и изменила своему супругу. Осознав, что натворила, она возненавидела себя. Совесть не давала девушке покоя, поэтому Феодора решила не возвращаться домой к мужу, а отправилась в монастырь, чтобы искупить свой грех. Но не в женский, а в мужской (чтобы уж точно никто ее не нашел). Девушка остригла волосы, надела мужскую одежду и назвала себя Феодором.

Восемь лет святая провела в мужском монастыре: Феодора бралась за самую тяжелую работу, а по ночам рыдала и молила Бога простить ей ее грех. Как-то раз Феодору отправили по делам монастыря, путь был долгим, и по дороге ей пришлось остановиться в одной из гостиниц в Александрии. Там в это время жила дочь игумена, которая попыталась соблазнить молодого инока, не зная, что перед ним женщина.

Через некоторое время девица родила незаконного ребенка. Когда отец стал выяснять, от кого младенец, то дочь свалила вину на Феодора-монаха. Весть дошла до настоятеля монастыря. И как бы преподобная ни убеждала, что невиновна, ей все равно не поверили. Феодоре вручили ребенка и с бесчестьем выгнали из монастыря. Она приняла это испытание за искупление своего греха и поселилась с ребенком в шалаше. Согласно житию, Феодора прожила там с мальчиком семь лет.

После ей позволили вернуться в монастырь. Известно, что игумен обители получил от Бога откровение, что грех инока Феодора прощен. Два года прожила преподобная в затворе. А перед смертью завещала мальчику любить Бога, повиноваться братии и игумену.

Только после кончины в монастыре узнали ее тайну. О смерти преподобной сообщили ее супругу. Он удивился подвигу жены и решил принять постриг в монастыре. Отрок пошел по стопам приемной матери и стал игуменом.