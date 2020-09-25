Что делали на Артамона Змеевика?

Урожай был собран, запасы на зиму подготовлены, наступала настоящая осень. Поэтому мужики отправлялись на охоту. Мужики верили, что на Артамона Змеевика необходимо подстрелить хотя бы зайца. Иначе весь год в охоте везти не будет. Кроме зайца в этот день открывали охоту на волков и лисицу. Змей охотники не боялись, так как носили высокие сапоги и использовали заговоры от укусов. Если все же на Артомона в лесу встречали змею, то ее, по народному поверью, нужно было перешагнуть правой ногой. А после трижды поклониться земле и произнести слова "Господи, спаси, от гада ползущего защити". После три раза сплюнуть через левое плечо.

Женщины же в этот день оставались дома и делали заготовки на зиму из капусты и рябины. Ягода особо ценилась зимой, так как помогала справиться с простудой. Собирали рябину после первых осенних морозов, готовили из нее компоты и настойки, растирали ее с медом. Для крестьянских детей зимой это было лучшее лакомство.