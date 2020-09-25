Когда День учителя в 2020 году и как его отмечают в России

Какого числа День учителя в 2020 году?

День учителя – дата не преходящая. Этот праздник отмечают ежегодно 5 октября. В 2020 году он выпадает на понедельник.

Но так было не всегда. В советские годы День учителя выпадал на разные даты, так как отмечали его в первое воскресенье октября. А впервые его отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. И тогда он пришелся на 29 сентября.

И только в 1994 году президент России закрепил за этим праздником постоянную дату – 5 октября.

В том же, 1994 году День учителя стал Всемирным праздником. Оказывается, в далеком 1966 году именно 5 октября в Париже Международная организация труда (МОТ) и ЮНЕСКО приняли международный документ "Рекомендации о положении учителей". В нем были прописаны обязанности и права педагогов, а также нормы, которые касаются приема на работу, условия труда, повышения квалификации. И это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире. Отличный повод для праздника.