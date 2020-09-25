Когда День учителя в 2020 году и как его отмечают в России

День учителя, наверное, самый известный профессиональный праздник. Он существует в нашей стране более 50 лет. В этот день люди, чья профессия – это еще и призвание, получают поздравления и слова благодарности от своих воспитанников, выпускников. Какого числа День учителя в 2020 году, откуда взялся этот праздник и кого нужно поздравить – читайте в материале amic.ru.
День учителя – дата не преходящая. Этот праздник отмечают ежегодно 5 октября. В 2020 году он выпадает на понедельник.
Но так было не всегда. В советские годы День учителя выпадал на разные даты, так как отмечали его в первое воскресенье октября. А впервые его отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. И тогда он пришелся на 29 сентября.
И только в 1994 году президент России закрепил за этим праздником постоянную дату – 5 октября.
В том же, 1994 году День учителя стал Всемирным праздником. Оказывается, в далеком 1966 году именно 5 октября в Париже Международная организация труда (МОТ) и ЮНЕСКО приняли международный документ "Рекомендации о положении учителей". В нем были прописаны обязанности и права педагогов, а также нормы, которые касаются приема на работу, условия труда, повышения квалификации. И это был первый документ, определяющий условия труда учителей во всем мире. Отличный повод для праздника.
Ученики (даже бывшие) дарят своим преподавателям цветы, готовят концерты и творческие поздравления, рисуют стенгазеты, украшают кабинеты, записывают поздравительные ролики. В некоторых школах дети устраивают день самоуправления и ведут занятия вместо своих педагогов.
В День учителя или накануне подводят итоги профессиональных праздников и награждают победителей. А власти и руководство образовательных учреждений вручают отличившимся преподавателям грамоты и награды.
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