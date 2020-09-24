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Алтайские депутаты вновь вернутся к вопросу о питейных заведениях в жилых домах

, ИА "Амител"
Законопроект будут рассматривать по инициативе Общественной палаты региона

На очередной сессии Алтайского Заксобрания одним из самых дискуссионных может стать вопрос, связанный с запретом на продажу алкоголя в барах, открытых на первых этажах жилых домов. Подробнее о грядущих изменениях – в традиционной рубрике amic.ru "Вопрос-ответ".

1
Какой документ будут рассматривать парламентарии?
Речь идет о поправках в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".
2

Правда ли, что законодательная инициатива исходила от Общественной палаты Алтайского края?

Да. Такое право появилось у них примерно год назад. ОПАК впервые им воспользуется. Планируется, что на сессии Заксобрания выступит зампредседателя региональной Общественной палаты Василий Куц.

3
Почему законопроект стал актуальным именно сейчас?

В апреле 2020 года Госдума внесла изменения в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Документ запрещает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, если площадь данного заведения меньше 20 кв. м. При этом за регионами оставили право увеличивать минимальное значение вплоть до полного запрета деятельности предприятий общественного питания, расположенных на первых этажах многоэтажек.

4

А какие ограничения сейчас существуют в Алтайском крае?

По краевому закону продавать алкоголь в розницу можно только с 9:00 до 21:00. Исключения составляют бары, кафе и рестораны. Но при нескольких условиях: после девяти вечера продавец обязан вскрыть тару (даже если это бутылочное пиво или вино), а покупатель – выпить его в заведении.

В марте 2016 года в законодательство региона внесли норму, из-за которой "пивнушкам" пришлось переоборудовать помещения: им для работы нужно было иметь зал минимум с шестью столиками и 24 посадочными местами. Но эта обязанность действовала всего три года. В январе 2019 года депутатам АКЗС пришлось отменить его по требованию прокуратуры, так как право такого регулирования было только у федерального законодателя.

5

Как объясняет ОПАК свою инициативу?

В Общественной палате говорят, что в настоящее время на территории Алтайского края "остро стоит проблема нарушения общественного порядка в кафе, барах и иных заведениях, торгующих алкоголем, на прилегающих к многоквартирным домам территориях, что приводит к нарушению прав граждан на отдых, ухудшает условия их проживания, подвергает опасности жизнь и здоровье".

6
И какие будут предложения?
ОПАК просит парламентариев закрепить минимально возможную площадь зала для сельского общепита – не менее 20 кв. м, для аналогичных городских предприятий – не менее 30 кв. м.
7

Кто выступает за более жесткую трактовку закона?

Роспотребнадзор и полиция. По их мнению, под ограничительные меры должны попасть объекты, имеющие зал обслуживания посетителей площадью менее 50 кв. м, причем вне зависимости о какой территории идет речь – городской или сельской.
8

Законопроект примут сразу в двух чтениях?

Нет. Пока планируется только в первом. Это делается для того, чтобы разработчики смогли доработать окончательную редакцию с учетом высказанных предложений депутатов. Финальную версию документа могут принять на одной из ближайших сессий краевого парламента.
9

Когда в таком случае начнет действовать закон?

Для того чтобы бизнес мог подготовиться к введению данной нормы, предполагается ее вступление в силу с 1 января 2021 года.

10

После принятия поправок в закон борьба с пивными точками прекратится?

Нет, это только первый шаг. ОПАК планирует обратиться в Общественную палату РФ с инициативой предоставить регионам право самостоятельно ограничивать время продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах общественного питания. Если ОП поддержит идею, то законопроект внесут на рассмотрение Госдумы.

По мнению общественников, это будет способствовать решению вопроса розничной торговли алкоголем вечером и ночью, а также позволит снизить количество нарушений общественного правопорядка.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.09.2020 15:33
месный

Вы чё, снова как когда то раньше хотите огромные очереди за разливным пивом с драками и поножовщиной????

А ларину гареть в аду за идею продавать тока до 19:00, если он на работу ходит как вздумается, то многие работают до 19, а то и больше!!!!!!

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