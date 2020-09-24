Почему законопроект стал актуальным именно сейчас?

В апреле 2020 года Госдума внесла изменения в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Документ запрещает продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов, если площадь данного заведения меньше 20 кв. м. При этом за регионами оставили право увеличивать минимальное значение вплоть до полного запрета деятельности предприятий общественного питания, расположенных на первых этажах многоэтажек.