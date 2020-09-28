Что делать и куда обращаться, если в вашем доме холодные батареи?

С системой все в порядке, но тепла все равно нет. Что мне делать?

Обращайтесь в аварийно-диспетчерскую службу организации, которая обслуживает ваш дом, советуют в Госинспекции Алтайского края.

При этом уведомить аварийно-диспетчерскую службу о низкой температуре в квартире можно как в письменной форме, так и по телефону. Не забудьте сообщить свои ФИО и точный адрес.

При этом проследите, чтобы ваша заявка была обязательно зарегистрирована диспетчером. Он должен сообщить вам свои ФИО, номер и время регистрации заявки.

А также – назначить дату и время проведения проверки по вашей жалобе. В Госинспекции подчеркивают, что проверка должна быть назначена не позднее двух часов с момента обращения, если не было договоренности о другом времени.

После проверки сотрудник УК должен составить акт, где указать ее результаты.

Важно: информация о номере телефона аварийно-диспетчерской службы указывается исполнителем коммунальной услуги в платежных документах, на информационных стендах в подъездах, в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на сайте dom.gosuslugi.ru.