Что делать и куда обращаться, если в вашем доме холодные батареи?

Отопительный сезон в Барнауле официально наступил 22 сентября. С этого времени здания столицы Алтайского края массово подключают к энергоресурсу. Но тем не менее спустя неделю после приказа главы города тепло пришло еще не во все квартиры барнаульцев. Учитывая, что в Алтайском крае наступило похолодание, а синоптики обещают дожди со снегом, вопрос подачи тепла в многоквартирные дома становится очень важным для горожан. Amic.ru разбирался, что делать, если в вашем доме все еще холодные трубы, и куда обращаться с жалобой.
Во-первых, в первую очередь теплом обеспечивали социальные учреждения: детские сады, школы, поликлиники и больницы. Жилой фонд получает ресурс уже после них.
Если же у ваших соседей по дому отопление есть, а в вашей квартире батареи холодные, причин этому может быть несколько. Во-первых, сначала проверьте, вдруг вы сами перекрыли батареи в квартире. Все открыто? Звоните в управляющую компанию или ТСЖ. К вам должен прийти мастер и проверить состояние отопительной системы. Возможно, где-то появилась воздушная пробка или засор батарей, которые не дают теплу пробиться. Мастер знает, как с этим бороться.
При этом уведомить аварийно-диспетчерскую службу о низкой температуре в квартире можно как в письменной форме, так и по телефону. Не забудьте сообщить свои ФИО и точный адрес.
При этом проследите, чтобы ваша заявка была обязательно зарегистрирована диспетчером. Он должен сообщить вам свои ФИО, номер и время регистрации заявки.
А также – назначить дату и время проведения проверки по вашей жалобе. В Госинспекции подчеркивают, что проверка должна быть назначена не позднее двух часов с момента обращения, если не было договоренности о другом времени.
После проверки сотрудник УК должен составить акт, где указать ее результаты.
Важно: информация о номере телефона аварийно-диспетчерской службы указывается исполнителем коммунальной услуги в платежных документах, на информационных стендах в подъездах, в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на сайте dom.gosuslugi.ru.
Если вам откажут или проигнорируют ваши претензии, приглашайте двух свидетелей. В этом случае вы сами в произвольной форме можете составить акт о температуре в квартире. Главное, чтобы свидетели были "незаинтересованными лицами". То есть приглашать родственников в качестве свидетелей нельзя.
Составленный акт отправляйте в вашу управляющую компанию либо в организацию, которая является поставщиком этой коммунальной услуги, и требуйте решить проблему и провести перерасчет по оплате за ЖКХ.
Управляющая компания ничего не делает? Обращайтесь в одну из указанных служб:
- Диспетчерская служба СГК – 59-97-15
Круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
Нормативы на температуру воздуха в жилом помещении указаны в приложении № 1 правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 года № 354.
Согласно этому документу, в жилых помещениях температура воздуха должна быть не ниже +18°C. Для угловых квартир нормы чуть повыше – должно быть не ниже +20°C.
Потому что в этом году решили подключать дома и организации Барнаула к отоплению по заявкам, не дожидаясь старта отопительного сезона.
"Мы видим, что потребители, особенно соцобъекты, осенью хотели бы запускаться на 3-5 дней раньше, чем выходит распоряжение. На улице становится холодно, в детсадах температура падает, ребятишки мерзнут, но все ждут документа. В этом году мы были готовы по заявкам потребителей уже с 15 сентября подать тепло. Это касается и окончания отопительного сезона: компания может продлевать его на 7-9 дней, если это будет необходимо", – объяснял руководитель СГК Александр Гросс.
Счастливчики. Но такое тоже бывает, если дом хорошо утеплен, а жители закалены духом и телом, и хотят сэкономить на плате за отопление. В этом случае организуете собрание всех собственников дома и принимаете общее решение отложить подключение дома к теплу до нужной вам даты. С этим решением обращаетесь в свою управляющую компанию или ТСЖ. А затем УК связывается с теплосетевым подразделением СГК и сообщает точную дату подачи отопления к вашему дому.
Если в вашем доме уже горячие батареи и вам стало очень жарко, вы тоже можете приостановить подачу тепла. Действовать нужно по тому же алгоритму, что описан выше: общее собрание – общее решение – обращение в УК или ТСЖ – обращение в СГК – отключение.
Как сообщили в комитете по энергоресурсам и газификации Барнаула, на утро 28 сентября к теплу в городе подключены все 186 детских садов и 39 учреждений дополнительного образования. Без отопления пока остается одна из 93 школ города и 38 из 140 медицинских учреждений.
Тепло появилось в 2596 многоквартирных домах.
В СГК amic.ru уверили, что готов. Сотрудники компании выполнили перекладку более 30 км труб, устранили около 500 повреждений теплосетей, обнаруженных во время гидравлических испытаний.
В полной готовности находятся и генерирующие предприятия города. На городских ТЭЦ продолжается ремонт оборудования, всего ремонтная программа выполнена более чем на 80%. Оставшийся ремонт завершат до конца 2020 года, и он никак не повлияет на теплоснабжение города, заверяют в СГК. На угольных складах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 уже сейчас хранится топливо в количестве, превышающем установленный Минэнерго РФ норматив: в 2,5 раза по углю и почти в шесть раз по мазуту. Суммарный запас твердого топлива составляет 394 тысячи тонн.
Комментарии
АТЭЦ у нас до сих пор на угле и мазуте?
Да мы то звоним в ЖЭУ, но нам говорят, что ТЭЦ еще не вышла на полноценную циркуляцию, из-за якобы низкого давления.Звоним в Администрацию района, те говорят, что ТЭЦ повысили давление еще в пятницу, и так получается замкнутый круг.Эти кивают на Федота, те на Якова.А Яков вообще посылает к..ко всякому.Все же получается, что начинают ОС у нас крайне поздно, если учесть, что в одночасье тепло в домах не появится.И так из года в год.Пора уже наконец навести в этом вопросе порядок.Начинать НЕ ПОЗДНЕЕ 15 сентября!!!Сколько уже можно-то?
28.09.2020 12:34
гость, а на чем она должна быть?
Интересно прям, а кто-нибудь смог дозвониться до круглосуточной диспетчерской?!
в подъезде трубы горячие а в квартирах холодные, в жэу не берут телефон
Согласно этому документу, в жилых помещениях температура воздуха должна быть не ниже +18 °C. Для угловых квартир нормы чуть повыше — должно быть не ниже +20 °C.
в Барнауле наиболее холодная пятидневка обеспеченностью 0,92 -36 гр.Ц - так что в жилых помещениях не ниже +20гр.Ц, в угловых комнатах +22 гр.Ц
учите матчасть, уважаемые )))
АТЭЦ у нас до сих пор на угле и мазуте?
АТЭЦ на уране, в Барнауле АТЭЦ немае )))
куда-куда
звонят везде куда не нужно...задолбали уже
28.09.2020 12:44
- гость -
В ЖЭУ сидят и ждут, когда система сбалансируется.Бегать и постоянно перепускать в каждой квартире батареи никаких сил и средств не хватит.Их понять тоже можно, сейчас самая "жаркая" пора-запуск.Но и нас тоже бы надо понять.В дом отпление пришло, счетчик в подвале закрутился, и вне зависимости от того, есть тепло у нас в квартире, или его нет, счет в следующем месяце придет по полной.Там расход делят на метраж, и всем фиолетово, что метраж стоял обмороженный.Поэтому у нас каждый год такая "традиция"- мы суетимся, требуем положенное тепло, а комслужбы отмахиваются,дескать ждите,мы не виноватые, но калькуляторами щелкают.Абыдна, чес слово!
"Нормативы на температуру воздуха в жилом помещении указаны в приложении № 1 правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 года № 354.
Согласно этому документу, в жилых помещениях температура воздуха должна быть не ниже +18°C. Для угловых квартир нормы чуть повыше – должно быть не ниже +20°C."
Здесь закралась ошибка: + 20 и +22 градуса соответственно!