Вера, Надежда, Любовь. Как три девочки и мать их София стали святыми

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечает 30 сентября Православная церковь. Трем сестрам пришлось пережить перед смертью страшные мучения и пытки. Палачи не щадили девочек, хотя те были еще детьми — самой старшей из них — Вере — было всего 12 лет. За что детям и их матери пришлось терпеть муки и на чьи молитвы они сейчас отвечают — читайте в материале amic.ru.
Как рассказывается в житии, во II веке в Риме жила вдова София со своими дочерьми. Женщина была христианкой и в детях тоже воспитывала любовь к Богу. Девочкам она дала имена в честь главных христианских добродетелей: Вера, Надежда, Любовь. В те времена вера в Христа была под запретом, а верующих жестоко казнили.
Когда императору Адриану донесли о благочестивой семье, он приказал привести их к себе, чтобы те отреклись от веры и принесли жертву богине Артемиде. София понимала, что живыми их не отпустят и молила Бога, чтобы он дал дочерям мужество и силы. Вере на тот момент было 12 лет, Надежде - 10 лет, а Любови всего 9 лет.
Сначала император пытался уговорить отречься от веры во Христа, но девочки отказались. Тогда Адриан приказал их жестоко пытать. А мать заставили смотреть на муки дочерейетей.
Девочек избивали, резали их тела, бросали в кипящую смолу и на раскаленные печи. Но они остались тверды в своей вере. Тогда детей обезглавили на глазах матери.
В 777 году мощи мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии доставили из Рима в Эшо, в храм святого Трофима, который был тогда центром католического аббатства, пишет "Фома". Паломникам к этим мощам было всегда много. Говорят, что и чудес там происходило тоже много. До Французской революции мощи святых находились в аббатстве, а в 1792 году, когда здания монастырей продали с аукциона, мощи растоптали и сожгли.
Но в 1938 году католический епископ Шарль Руш заявил, что привез в Эшо из Рима две новые частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаг, в котором до революции были мощи четырех мучениц, а другую – в небольшой реликварий. Считается, что по сей день в саркофаге содержится одна из двух частиц мощей святой Софии. Около них регулярно совершаются православные богослужения.
Женщины молятся святым о семейном счастье и о рождении долгожданного ребенка. Просят исцеления детей от разных болезней. Верующие также считают, что святые помогут найти им верный путь, чтобы обрести радость и спокойствие в доме.
Этот день на Руси называли девичьим праздником, а также бабьими именинами или "бабьей вытью". С самого утра, 30 сентября, женщинам полагалось плакать, очень громко и очень горько, взахлеб оплакивая свою несчастную судьбинушку и безрадостное житье. Чтобы плакалось горше, вспоминали все обиды, накопленные за год — и ссоры с мужем, и неблагодарность детей, и завистливых подружек. Если же поводов поплакать о своей судьбе не находилось, вспоминали несчастья других женщин. Считалось, что слезы, выплаканные в этот день, помогут оградить семью от горя и неприятностей. Ведь в другие дни христианкам не полагалось жаловаться на жизнь.
Женщинам нельзя было выполнять в этот день какую-либо тяжелую работу. Все, кроме приготовления пищи, перекладывалось на плечи мужчин.
Мужчинам в этот день было запрещено ругаться на женщин. Тот, кто нарушил это правило, мог остаться немым. А если же кто-то в этот день обижал жену или невесту, или просто знакомую, ему грозила тяжелая болезнь.Считалось, что Богородица могла так разгневаться на обидчика, что послать на него и смерть.
Если же вдруг какой нерадивый муж смел ударить свою жену в этот день, а она пожаловалась Богородице, у него могла отсохнуть рука.
Комментарии