Вера, Надежда, Любовь. Как три девочки и мать их София стали святыми

Кто такие Вера, Любовь и Надежда и почему они стали святыми?

Как рассказывается в житии, во II веке в Риме жила вдова София со своими дочерьми. Женщина была христианкой и в детях тоже воспитывала любовь к Богу. Девочкам она дала имена в честь главных христианских добродетелей: Вера, Надежда, Любовь. В те времена вера в Христа была под запретом, а верующих жестоко казнили.

Когда императору Адриану донесли о благочестивой семье, он приказал привести их к себе, чтобы те отреклись от веры и принесли жертву богине Артемиде. София понимала, что живыми их не отпустят и молила Бога, чтобы он дал дочерям мужество и силы. Вере на тот момент было 12 лет, Надежде - 10 лет, а Любови всего 9 лет.

Сначала император пытался уговорить отречься от веры во Христа, но девочки отказались. Тогда Адриан приказал их жестоко пытать. А мать заставили смотреть на муки дочерейетей.

Девочек избивали, резали их тела, бросали в кипящую смолу и на раскаленные печи. Но они остались тверды в своей вере. Тогда детей обезглавили на глазах матери.