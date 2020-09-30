У моего партнера ВИЧ. Что делать?

В России продолжает расти число россиян с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Сейчас в нашей стране проживают более миллиона ВИЧ-инфицированных, приводит данные Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах. В Алтайском крае, по данным на конец 2019 года, зарегистрировано 32 100 граждан с диагнозом ВИЧ. Показатель заболеваемости оказался в 1,5 раза выше показателя по Российской Федерации, сообщает региональный СПИД-центр. При этом более 70% заражений ВИЧ в 2019 году произошли половым путем. Однако важно знать, что даже в парах, в которых один из партнеров имеет положительный ВИЧ-статус, можно вести привычную семейную и половую жизнь, не рискуя своим здоровьем и здоровьем детей. Главное – соблюдать все меры предосторожности и не бояться обсуждать друг с другом свои страхи и переживания.
Вирус передается через биологические жидкости: кровь, сперму, половые секреты, грудное молоко. Это значит, что вирус может передаться только:
- при любом проникающем сексуальном контакте без презерватива;
- при прямом попадании крови в организм через ранки, язвочки, слизистые оболочки, при переливании крови и трансплантации органов, операции;
- при использовании нестерильных шприцев, как в медицинских целях, так и для введения наркотиков;
- от матери к ребенку во время беременности, родов и при кормлении грудью.
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Не передается ВИЧ и через укусы комаров и других кровососущих насекомых.
Можно не опасаться заражения вирусом в парикмахерских, косметических салонах и в бассейнах.
Нельзя заразиться ВИЧ, пользуясь общей посудой, полотенцем, унитазом.
Парам, в которых один партнеров заражен ВИЧ (они называются дискордантные пары), как и парам, в которых оба партнера имеют положительный ВИЧ-статус, необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности во время полового акта. Самым надежным средством защиты считается презерватив: при правильном и регулярном его использовании риск заражения снижается фактически до нуля. Кроме того, ВИЧ-отрицательный партнер может защитить себя от заражения с помощью доконтактной профилактики (ДКП), то есть приема антиретровирусных препаратов. Этот метод борьбы с инфекцией одобрили более чем в 60 странах мира.
В центре СПИД также могут рассказать, как поддерживать друг друга психологически.
Короткая инфографика, которая подсказывает, что делать, когда в паре кто-то заражен ВИЧ:
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Комментарии
Бросать его к чёртовой бабушке. Кругом толпа здоровых партнёров, с которыми не надо всю жизнь бояться заразится.