У моего партнера ВИЧ. Что делать?

Что делать, если у партнера позитивный ВИЧ-статус

Парам, в которых один партнеров заражен ВИЧ (они называются дискордантные пары), как и парам, в которых оба партнера имеют положительный ВИЧ-статус, необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности во время полового акта. Самым надежным средством защиты считается презерватив: при правильном и регулярном его использовании риск заражения снижается фактически до нуля. Кроме того, ВИЧ-отрицательный партнер может защитить себя от заражения с помощью доконтактной профилактики (ДКП), то есть приема антиретровирусных препаратов. Этот метод борьбы с инфекцией одобрили более чем в 60 странах мира.

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