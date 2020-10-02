Народный праздник Трофим и Зосима отмечают 2 октября. С этого дня на Руси начиналась Пчелиная девятина (праздновали ее девять дней). Крестьяне по погоде определяли, стоит ли ждать скорой зимы. А еще ели мед: всего одна ложка должна была помочь набраться сил и обрести крепкое здоровье. Чем известны Трофим и Зосима, как отмечали этот праздник и что нельзя было делать – читайте в материале amic.ru.
2 октября Православная церковь вспоминает святых – Зосиму Пустынника и Трофима. Они жили в разные столетия, но оба пострадали за веру.
Трофим жил в III веке и был родом из Антиохии. Однажды он стал свидетелем языческого праздника. Его отмечали с размахом: устраивали пиршества, выпивали, шумели и совершали жертвоприношение. Тогда Трофим стал молить Господа наставить людей на путь спасения, образумить их. За это христианина схватили и жестоко истязали. Он выдержал все пытки и не отступился от веры (за что и был казнен).
Мученик Зосима жил в IV веке в Киликии. Он не смог оставаться в одном городе с язычниками и решил уйти в пустыню (отсюда его и прозвали Зосима Пустынник). Как-то раз во время охоты правитель увидел отшельника и захотел узнать, как ему удается укрощать диких и хищных животных. Старец ответил, что в этом ему помогает вера в Христа. Правитель разгневался и приказал пытать Зосиму, чтобы он отрекся от своей веры. Тогда мученик обратился с молитвой к Богу, и тут же рядом с ним возник огромный лев. Правитель испугался и приказал отпустить Зосиму. В это мгновение святой умер.
На Руси с 2 октября начинали отмечать Пчелиную девятину. Святого Зосиму считали покровителем пчеловодов и пчел. Поэтому в течение девяти дней крестьяне молились за них и подготавливали ульи к зиме.
На Руси пчел ценили также за воск, из которого делают церковные свечи. Кстати, по поверью, пчелы не жалят праведных людей, но зато не жалеют грешников.
Утром на Трофимов день предки совершали особый ритуал: съедали ложку меда, запивали теплой водой и приговаривали: "Улья в погреб ставь, праздник меда правь". По народному поверью, такой обряд должен был помочь справиться с тяжелой работой и оградить от болезней. Еще на Руси верили, что если выпивать стакан воды с растворенным в ней медом до завтрака и после ужина, то можно было избавиться от боли в животе, тошноты, изжоги и бессонницы.
Также в этот день пасечники устраивали праздник. Хозяйки пекли печенье, калачи и оладьи, медом угощали родственников и соседей. Считалось, что так зима в доме пройдет "слаще".
Молодежь собиралась на Трофимовы вечерки. На них парни выбирали себе невест, а девушки присматривались к женихам. По народному поверью, если на Трофимов день пристально посмотреть в глаза избраннику, то он точно в тебя влюбится.
2 октября не стоит обижать близких, завидовать и врать окружающим. Иначе все сказанное вернется в вашу жизнь.
На Трофимов день запрещается брать в руки различные острые и режущие предметы. Якобы, по поверью, 2 октября есть высокая вероятность ими пораниться.
Также в этот день нельзя было пересчитывать мелочь. Особенно к полудню. Считалось, что тогда больших денег в доме не будет.
- Если не угостить медом нищего, то год будет несчастливым.
- 2 октября дует южный ветер – ожидайте хорошего урожая озимых.
- Много желудей на Трофимов день – к хорошему урожаю хлеба.
- Зима будет бесснежной, если услышите гром 2 октября.
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