Кто такие Трофим и Зосима?

2 октября Православная церковь вспоминает святых – Зосиму Пустынника и Трофима. Они жили в разные столетия, но оба пострадали за веру.

Трофим жил в III веке и был родом из Антиохии. Однажды он стал свидетелем языческого праздника. Его отмечали с размахом: устраивали пиршества, выпивали, шумели и совершали жертвоприношение. Тогда Трофим стал молить Господа наставить людей на путь спасения, образумить их. За это христианина схватили и жестоко истязали. Он выдержал все пытки и не отступился от веры (за что и был казнен).

Мученик Зосима жил в IV веке в Киликии. Он не смог оставаться в одном городе с язычниками и решил уйти в пустыню (отсюда его и прозвали Зосима Пустынник). Как-то раз во время охоты правитель увидел отшельника и захотел узнать, как ему удается укрощать диких и хищных животных. Старец ответил, что в этом ему помогает вера в Христа. Правитель разгневался и приказал пытать Зосиму, чтобы он отрекся от своей веры. Тогда мученик обратился с молитвой к Богу, и тут же рядом с ним возник огромный лев. Правитель испугался и приказал отпустить Зосиму. В это мгновение святой умер.