Первые октябрьские выходные еще порадуют нас солнцем и теплом. А это значит – забрасываем домашние дела, кутаемся в уютные шарфы и идем на прогулку. Какие нас ждут выходные, пригодятся ли зонтики и как погода в Алтайском крае изменится к понедельнику – читайте в материале amic.ru.
В субботу, 3 октября, температура воздуха днем поднимется до +10...+15 градусов. Осадков не предвидится, зато утро ожидается местами туманным. Ветер будет юго-западный, умеренный, 3-8 м/с.
А вот в воскресенье, 4 октября, погода будет немного другой. Ночью температура воздуха составит -3...+2. Днем потеплеет до +11...+16 градусов. Ветер 3-8 м/с, местами порывы могут достигнуть 13 м/с.
В краевой столице в субботу, 3 октября, столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Дождя и снега не будет, но утром возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
4 октября ночью температура упадет до -1...+1°С, а днем поднимется до +12...+14 градусов. Осадков не будет, ветер юго-западный, 3-8 м/с.
К сожалению, да.
Уже ночью местами по западу пройдут небольшие дожди и усилится ветер. Днем 5 октября в Алтайском крае температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов. На большей части территории региона пройдут небольшие осадки, местами по югу и востоку умеренные дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле в понедельник будет +10...+12°С. Ночью будет сухая погода, а днем синоптики обещают умеренный дождь и ветер 4-9 м/с. Так что, собираясь на работу, прихватите с собой зонт.
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