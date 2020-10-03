А что будет с погодой на выходных в Барнауле?

В краевой столице в субботу, 3 октября, столбики термометров покажут +11...+13 градусов. Дождя и снега не будет, но утром возможен туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

4 октября ночью температура упадет до -1...+1°С, а днем поднимется до +12...+14 градусов. Осадков не будет, ветер юго-западный, 3-8 м/с.