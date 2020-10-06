Народные приметы. Что нужно сделать 6 октября, чтобы деньги водились

Какие традиции есть у народного праздника?

На Руси на Ираиду Спорную начинали протапливать избы и готовили печи к зиме. Пока печники занимались ремонтом, хозяйки заговаривали уголь. "Как горячо уголек разгорается, так хорошо моя изба прогревается", – приговаривали женщины. По поверью, после такого обряда в доме всегда было тепло, дров хватало на всю зиму, хлеб всегда пропекался, а блюда не подгорали.

Также было принято печь наливушки – блюдо из ржаных лепешек с картофелем по центру, приготовленное в печи.

А еще было принято ворожить. К примеру, люди, у которых были проблемы с деньгами или другие неприятности, гадали на свою судьбу. Нужно было подойти к месту слияния двух рек и из обеих почерпнуть по кружке воды. А после наблюдали – из какой кружки быстрее вода испарится. Если из той, где была вода из полноводной реки, то неприятности не закончатся еще долгое время.

На Ираиду можно было привлечь удачу и деньги. Для этого в кошелек клали монету с изъяном – не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо – в уплату труда, за проданный товар или на сдачу. Считалось, что тогда в кармане всегда будут деньги.