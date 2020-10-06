Народные приметы. Что нужно сделать 6 октября, чтобы деньги водились

Народный праздник – Ираида Спорная – отмечают 6 октября. В этот день на Руси пытались привлечь удачу и деньги в дом и гадали на судьбу. Кто такая Ираида Спорная, какие традиции связаны с праздником и что запрещалось делать 6 октября – читайте в материале amic.ru.
Мученица Ираида жила в III-IV веках в Александрии. Ее отец был священником, поэтому и она стала монашкой – в 12 лет.
Согласно преданию, однажды девушка пошла за водой – к источнику – и увидела корабль, на борту которого находилось больше сотни христиан в оковах. Тогда Ираида решила присоединилась к узникам. Ее заключили в кандалы, и она отплыла на этом корабле вместе с другими уверовавшими в Христа.
Судно причалило к египетскому городу Антинополь, где Ираиду подвергли жестоким пыткам, а потом обезглавили мечом. После нее мученическую смерть приняли и другие заключенные.
На Руси на Ираиду Спорную начинали протапливать избы и готовили печи к зиме. Пока печники занимались ремонтом, хозяйки заговаривали уголь. "Как горячо уголек разгорается, так хорошо моя изба прогревается", – приговаривали женщины. По поверью, после такого обряда в доме всегда было тепло, дров хватало на всю зиму, хлеб всегда пропекался, а блюда не подгорали.
Также было принято печь наливушки – блюдо из ржаных лепешек с картофелем по центру, приготовленное в печи.
А еще было принято ворожить. К примеру, люди, у которых были проблемы с деньгами или другие неприятности, гадали на свою судьбу. Нужно было подойти к месту слияния двух рек и из обеих почерпнуть по кружке воды. А после наблюдали – из какой кружки быстрее вода испарится. Если из той, где была вода из полноводной реки, то неприятности не закончатся еще долгое время.
На Ираиду можно было привлечь удачу и деньги. Для этого в кошелек клали монету с изъяном – не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо – в уплату труда, за проданный товар или на сдачу. Считалось, что тогда в кармане всегда будут деньги.
Также существовало поверье, что в этот день нельзя жаловаться на проблемы, а пересчитывать свои беды вообще запрещалось. В народе говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь на себя невзгод снова.
Считалось, что в этот день нельзя было находиться рядом с теми, у кого с деньгами было туго. Суеверные обходили нищих стороной, чтобы "не заразиться" их безденежьем.
- Если на Ираиду солнце перед закатом осветило облака сзади, то будет дождь.
- В поле много бурьяна – зима будет снежной.
- Красные тучи на закате 6 октября – к пасмурной погоде.
- Зима будет ранней, если гуси парят высоко.
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