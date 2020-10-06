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Народные приметы. Что нужно сделать 6 октября, чтобы деньги водились

, ИА "Амител"
Почему на Руси обходили стороной нищих и не жаловались на беды
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Народный праздник – Ираида Спорная – отмечают 6 октября. В этот день на Руси пытались привлечь удачу и деньги в дом и гадали на судьбу. Кто такая Ираида Спорная, какие традиции связаны с праздником и что запрещалось делать 6 октября – читайте в материале amic.ru.

1
Ираида Спорная. Кто она такая?
Так на Руси называли святую Раису (Ираиду) Александрийскую, которая пострадала за христианскую веру.

Мученица Ираида жила в III-IV веках в Александрии. Ее отец был священником, поэтому и она стала монашкой – в 12 лет.

Согласно преданию, однажды девушка пошла за водой – к источнику – и увидела корабль, на борту которого находилось больше сотни христиан в оковах. Тогда Ираида решила присоединилась к узникам. Ее заключили в кандалы, и она отплыла на этом корабле вместе с другими уверовавшими в Христа.

Судно причалило к египетскому городу Антинополь, где Ираиду подвергли жестоким пыткам, а потом обезглавили мечом. После нее мученическую смерть приняли и другие заключенные. 

2
А почему ее прозвали "спорной"?
Все из-за погоды. В это время уже было сложно предсказать, как она себя поведет. С 6 октября начиналась холодная осень.
3
Какие традиции есть у народного праздника?

На Руси на Ираиду Спорную начинали протапливать избы и готовили печи к зиме. Пока печники занимались ремонтом, хозяйки заговаривали уголь. "Как горячо уголек разгорается, так хорошо моя изба прогревается", – приговаривали женщины. По поверью, после такого обряда в доме всегда было тепло, дров хватало на всю зиму, хлеб всегда пропекался, а блюда не подгорали.

Также было принято печь наливушки – блюдо из ржаных лепешек с картофелем по центру, приготовленное в печи. 

А еще было принято ворожить. К примеру, люди, у которых были проблемы с деньгами или другие неприятности, гадали на свою судьбу. Нужно было подойти к месту слияния двух рек и из обеих почерпнуть по кружке воды. А после наблюдали – из какой кружки быстрее вода испарится. Если из той, где была вода из полноводной реки, то неприятности не закончатся еще долгое время.

На Ираиду можно было привлечь удачу и деньги. Для этого в кошелек клали монету с изъяном – не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо – в уплату труда, за проданный товар или на сдачу. Считалось, что тогда в кармане всегда будут деньги.

4
Что нельзя делать на Ираиду?

Также существовало поверье, что в этот день нельзя жаловаться на проблемы, а пересчитывать свои беды вообще запрещалось. В народе говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь на себя невзгод снова.

Считалось, что в этот день нельзя было находиться рядом с теми, у кого с деньгами было туго. Суеверные обходили нищих стороной, чтобы "не заразиться" их безденежьем. 

5
Народные приметы 6 октября
  • Если на Ираиду солнце перед закатом осветило облака сзади, то будет дождь.
  • В поле много бурьяна – зима будет снежной.
  • Красные тучи на закате 6 октября – к пасмурной погоде.
  • Зима будет ранней, если гуси парят высоко.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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