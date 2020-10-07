Чем нужно заниматься 7 октября, чтобы привлечь семейное счастье и удачу в дом

Кто такая Фекла?

Фекла Иконийская – раннехристианская святая. Она была последовательницей апостола Павла и обратила многих в христианскую веру.

Святая родилась в городе Иконии (территория современной Турции) в семье язычников. Родители дали ей хорошее образование, растили в любви и достатке. В 18 лет Феклу обручили со знатным юношей Фамиридом. Но после того как девушка услышала проповедь апостола Павла, она решила не выходить замуж, а стать христианкой и посвятить жизнь служению Богу.

По преданию, жених был обескуражен таким отказом и попросил схватить апостола за то, что он якобы запрещает девушке вступать в брак. Павла бросили в темницу. Тогда Фекла убежала из дома, подкупила тюремных стражей и три дня провела у ног праведника.

Суд изгнал апостола из города, а вот девушку приговорили к сожжению. Когда ее подвели к костру, внезапно пошел дождь и потушил пламя. После таких чудес правители решили изгнать Феклу. И та последовала вслед за апостолом Павлом.

Известно, что она обратила в христианство многих людей и даже могла исцелять. Святая прожила долгую жизнь и умерла в глубокой старости.