Чем нужно заниматься 7 октября, чтобы привлечь семейное счастье и удачу в дом

Народный праздник – Фекла Запрядальница – отмечают 7 октября. Православная церковь в этот день почитает святую Феклу Иконийскую. А вот по народным поверьям сегодня можно было нагадать себе суженого и привлечь достаток в дом. Чем известна святая, как праздник отмечали на Руси и что нельзя делать в этот день – читайте в материале amic.ru.
Фекла Иконийская – раннехристианская святая. Она была последовательницей апостола Павла и обратила многих в христианскую веру.
Святая родилась в городе Иконии (территория современной Турции) в семье язычников. Родители дали ей хорошее образование, растили в любви и достатке. В 18 лет Феклу обручили со знатным юношей Фамиридом. Но после того как девушка услышала проповедь апостола Павла, она решила не выходить замуж, а стать христианкой и посвятить жизнь служению Богу.
По преданию, жених был обескуражен таким отказом и попросил схватить апостола за то, что он якобы запрещает девушке вступать в брак. Павла бросили в темницу. Тогда Фекла убежала из дома, подкупила тюремных стражей и три дня провела у ног праведника.
Суд изгнал апостола из города, а вот девушку приговорили к сожжению. Когда ее подвели к костру, внезапно пошел дождь и потушил пламя. После таких чудес правители решили изгнать Феклу. И та последовала вслед за апостолом Павлом.
Известно, что она обратила в христианство многих людей и даже могла исцелять. Святая прожила долгую жизнь и умерла в глубокой старости.
7 октября на Руси мужчины с раннего утра начинали молотьбу. В этот день было принято отмечать именины овина – постройки, где сушили снопы, перед тем как перемолоть. А праздновали так: хозяин собирал у овина всех работников и угощал их кашей. А уже вечером крестьяне устраивали народные гулянья, веселились, играли и пели песни.
А вот женщины в этот день брали в руку прялку. По народному поверью, если на Феклу сесть прясть, то можно было привлечь удачу в домашних делах.
Считалось, что если на Феклу Запрядальницу что-то завязать, то развязать уже будет сложно. Поэтому 7 октября было принято играть свадьбы, так как в народе считали, что такой брак точно не развалится и будет счастливым.
А вот незамужние девушки были не прочь погадать на суженого. Для этого брали в руки калач, шли в баню и ждали, кто первым прикоснется к руке. Если прикосновение было теплым – супруг будет богатым, холодным – замуж выйдешь за бедняка, а если никто не прикоснется к руке, то в девках еще придется посидеть.
С Феклы дни стремительно таяли, ночи становились темными, а зори – багряными. "День убегает лошадиным скаком", – приговаривали в народе.
7 октября в последний раз ходили за белыми грибами. И если удавалось их найти в лесу, то хозяйки обязательно что-нибудь из них готовили – пироги или жарили с картошкой.
Считается, что на Феклу нельзя бездельничать и грустить.
Этот день нужно провести с близкими и незнакомых людей в доме не принимать.
По народному поверью, запирать дом снаружи на Феклу не стоит – в помещении обязательно должен кто-то оставаться. Потому в народе верили, что именно 7 октября через незапертую с улицы дверь в дом попадают счастье, удача и благополучие.
- Если на дубе было много желудей – зима будет теплой, а летом можно ждать хороший урожай.
- Услышите гром на Феклу – зима будет короткой и без снега.
- Солнце взошло быстро и светит ярко – значит, погода переменится скоро.
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