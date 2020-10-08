Народные приметы. Как по погоде 8 октября определить, когда придет зима

Какие традиции есть у этого праздника?

На Руси в этот народно-христианский праздник было принято рубить и солить капусту на зиму. Хозяйки всегда этим занимались после первых заморозков – иначе капуста прокисала. Поэтому до 8 октября, по старому поверью, солить и квасить капусту было нельзя. Срубать ее нужно было в так называемый переломный день – в то время, когда лето переходит к осени. И этот день выпадал на Сергея Капустника.

Заготовкой капусты занимались всей семьей и даже приглашали к себе гостей. В первую очередь звали те семьи, где дочери была на выданье. Обычно на такие "капустки" собиралось не менее десяти девушек, парни на эти посиделки приходили без приглашений.

А происходило все так. В дом, где заготавливали капусту, заходили нарядные девушки-"капустницы". Они поздравляли хозяев с праздником, а хозяйка в ответ высказывала им комплименты и показывала место для рубки. Девушки приходили на "капустки" со своими сечками и начинали работу. Через некоторое время в дом заходили парни: они шутили, пели песни, помогали закрывать кадки и относить их в подпол.

В этот день молодые люди высматривали себе невест. А каждая девушка надеялась, что ее заметит хороший парень и посватается к ней после Покрова. По народному поверью, чтобы так все и произошло, девицы заранее (а точнее 27 сентября – на Воздви́женье) читали заклинание: "Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца (имя) любовь ко мне, красной девице (имя), чтоб этой любви не было конца-веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крепкое мое слово, как железо".

Обязательно в этот день накрывали стол, пекли вкусные лепешки и пироги с капустой, подавали разные закуски. А после ужина отправлялись на улицу – веселиться и водить хороводы.

Также 8 октября было принято забивать кур, а после продавать. Почему-то на Руси Сергия Радонежского, которого в этот день почитала Православная церковь, считали хранителем домашней птицы. И верили, что куриный бульон обладает целебными свойствами (ведь он помогал выхаживать больных и слабых).