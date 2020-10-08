Четверг, 8 Октябрь, 06:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,09
€ 91,81
1°


1248619 +11115
Обь
106см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Народные приметы. Как по погоде 8 октября определить, когда придет зима

, ИА "Амител"
Что нельзя было делать до Сергиева дня и как 8 октября девушки пытались найти жениха
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народно-христианский праздник – Сергей Курятник – отмечают 8 октября. Это название происходит от имени преподобного Сергия Радонежского – одного из самых почитаемых святых. На Руси в этот день квасили капусту, забивали кур и готовились к свадебному сезону. Чем прославился Сергий Радонежский, какие традиции есть у народного праздника и как наши предки узнавали, когда начнется зима – читайте в материале amic.ru.

1
Чем прославился Сергий Радонежский?

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году под Ростовом в семье благочестивых бояр. 

При крещении преподобного назвали Варфоломеем. Согласно житию, младенец с первых дней своей жизни соблюдал пост – не пил материнского молока по средам и пятницам.

Когда мальчику исполнилось семь лет, его вместе с братьями отдали учиться грамоте, но обучение ему давалось трудно. Тогда Варфоломей стал молиться Богу, чтобы тот даровал ему знания. И Всевышний послал к нему таинственного старца, после молитвы которого мальчик научился читать и писать. После той встречи Варфоломей начал изучать Священное Писание и не пропускал богослужений.

В 1337 году он принял постриг и получил имя Сергий, жил отшельником, много молился и постился. Вскоре к нему стали примыкать иноки, и преподобный принимал всех. Сергий отличался редким трудолюбием – за свою жизнь он построил несколько келий, основал ряд монастырей. Самый известный из них – Троице-Сергиева лавра.

Согласно житию, ему являлась Пресвятая Богородица, которая благословила его и наделила даром исцеления. И за свою жизнь он сотворил немало чудес, о которых узнавали даже в отдаленных селениях. К его советам часто прислушивался великий князь Дмитрий Донской. Именно от преподобного он получил благословение на Куликовскую битву.

Сергий Радонежский скончался 8 октября (25 сентября по старому стилю) 1392 года.

2
Какие традиции есть у этого праздника?

На Руси в этот народно-христианский праздник было принято рубить и солить капусту на зиму. Хозяйки всегда этим занимались после первых заморозков – иначе капуста прокисала. Поэтому до 8 октября, по старому поверью, солить и квасить капусту было нельзя. Срубать ее нужно было в так называемый переломный день – в то время, когда лето переходит к осени. И этот день выпадал на Сергея Капустника.

Заготовкой капусты занимались всей семьей и даже приглашали к себе гостей. В первую очередь звали те семьи, где дочери была на выданье. Обычно на такие "капустки" собиралось не менее десяти девушек, парни на эти посиделки приходили без приглашений.

А происходило все так. В дом, где заготавливали капусту, заходили нарядные девушки-"капустницы". Они поздравляли хозяев с праздником, а хозяйка в ответ высказывала им комплименты и показывала место для рубки. Девушки приходили на "капустки" со своими сечками и начинали работу. Через некоторое время в дом заходили парни: они шутили, пели песни, помогали закрывать кадки и относить их в подпол.

В этот день молодые люди высматривали себе невест. А каждая девушка надеялась, что ее заметит хороший парень и посватается к ней после Покрова. По народному поверью, чтобы так все и произошло, девицы заранее (а точнее 27 сентября – на Воздви́женье) читали заклинание: "Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца (имя) любовь ко мне, красной девице (имя), чтоб этой любви не было конца-веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крепкое мое слово, как железо".

Обязательно в этот день накрывали стол, пекли вкусные лепешки и пироги с капустой, подавали разные закуски. А после ужина отправлялись на улицу – веселиться и водить хороводы.

Также 8 октября было принято забивать кур, а после продавать. Почему-то на Руси Сергия Радонежского, которого в этот день почитала Православная церковь, считали хранителем домашней птицы. И верили, что куриный бульон обладает целебными свойствами (ведь он помогал выхаживать больных и слабых). 

3
А как определяли, когда зима начнется?

Также на Руси считалось, что в этот день можно узнать, когда придут холода, выпадет снег и придет настоящая зима. По народному поверью, если наступающей ночью выпадал первый снег, то зиму ждали на Михайлов день (21 ноября). Если снег падает мокрый, с дождем, то скоро начнется зима.

Еще нужно было следить за направлением ветра. Если он дул с севера, то зима в этом году должна быть по-особенному холодная, с юга – теплая, с запада – снежная.

А если погода была ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера – это предвещало холодную зиму, с юга – теплую, с запада – снежную.

Если снег выпал сухой – это значит, что лето будет хорошим, а если лег толстым пластом на сырую землю – быть богатому урожаю. 

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
06:33
Народные приметы. Как по погоде 8 октября определить, когда придет зима 0
06:17
Мементо море. Полицейские приехали на место ЧП на Камчатке и стали мемом 0
06:01
Жителей Алтайского края вновь ожидают холод и мокрый снег 0
23:45
Такой день. Подготовка Барнаула к снегопаду и продление ареста Михаила Старцева 0
23:16
Роскачество назвало товары, которыми больше всего недовольны россияне 0
22:47
В Барнауле на два месяца перекроют участок в переулке Некрасова 0
22:14
Дробыш рассказал об убытках артистов из-за COVID-19 1
21:40
Грузовик насмерть сбил ребенка в Барнауле 0
21:11
Почти треть жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа за счет бюджета 0
20:40
Дорожники приготовились к надвигающемуся на Барнаул снегопаду 0
20:12
В Рязанской области загорелся склад боеприпасов 0
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 192 2
19:10
Житель Алтайского края обматерил полицейского и ударил его разбитой бутылкой 1
18:36
Песков заявил, что у Путина не бывает "пятницы-развратницы" 4
18:05
Удобная и безопасная. Компания Prime Capitals разработала новую площадку для брокеров 1
17:52
Михаилу Старцеву не удалось обжаловать продление ареста за драку на Старом базаре 2
17:39
Нет маски? Пройдемте. В общественном транспорте Барнаула проверили антиковидные меры 16
17:27
Генпрокуратура РФ подтвердила загрязнение вод Авачинского залива на Камчатке 4
17:13
"За всеми не уследишь". 70% предприятий ЖКХ в Алтайском крае работают в убыток 5
17:01
В 23 селах Алтайского края запустили 4G интернет 2
16:46
В Барнауле нашли мальчика, пропавшего после школы 0
16:41
Алтайский министр рассказал, когда жители Санниково дождутся горячую воду 2
16:30
Житель Алтайского края угнал мотоцикл и катался на нем всю ночь 4
16:18
В день рождения Путина активисты Pussy Riot развешали ЛГБТ-флаги в Москве 17
16:08
ФК "Динамо-Барнаул" сыграет с нижегородской "Волной" 0
15:58
Врач назвал самые бесполезные народные средства для лечения простуды 6
15:49
Поставки "гуманитарной помощи" в ковидный госпиталь Барнаула возобновились 3
15:36
Умер народный артист СССР Владислав Пьявко 0
15:25
Алтайские власти опровергли информацию о просроченной заявке на вакцину от COVID-19 11
15:09
Залог хорошего сна. Как выбрать комфортный ортопедический матрас 0
14:55
За сутки в России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса 0
14:46
"Зря вы хрюкаете". Владимир Путин отказался назвать число своих внуков. Видео 25
14:31
В Алтайском крае продавщица меда ограбила пенсионерку под предлогом снятия порчи 5
14:17
"За него уже все зоны бьются". Сестра Ефремова рассказала о его жизни в СИЗО 11
14:05
Врач рассказала, как не пропустить первые признаки тяжелой формы COVID-19 22
13:57
В Барнауле ищут мальчика, который не вернулся из школы 6
13:45
Instagram заблокировал аккаунт алтайского министерства 0
13:33
Настя Ивлеева показала огромную грудь и "ноги-базуки" 6
13:19
В Барнауле умерла преподаватель гимназии № 42 21
13:06
Все лучшее в одной. В чем преимущества Мультикарты от ВТБ 6
12:55
Маска или штраф. Роспотребнадзор напомнил, как в пандемию должна идти торговля
У покупателей есть не только права, но и обязанности
12:42
Четверть россиян не получают прибавку к зарплате после обращений к начальству 9
12:30
Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман заразился коронавирусом 4
12:16
Мошенники под предлогом помощи похитили 300 тысяч рублей у жительницы Алтайского края 4
12:02
10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 65
11:53
Инвестиции без рисков. Как выгодно купить активы для бизнеса 0
11:39
На вакцину от коронавируса установят предельно допустимую стоимость 20
11:28
В Барнауле ребенок попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе 15
11:15
Жириновский предложил снизить избирательный возраст до 16 лет 20
11:03
Российскому банку грозит штраф до 500 тыс. рублей за отправленный барнаульцу спам 10

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.