Народные приметы. Как по погоде 8 октября определить, когда придет зима

Народно-христианский праздник – Сергей Курятник – отмечают 8 октября. Это название происходит от имени преподобного Сергия Радонежского – одного из самых почитаемых святых. На Руси в этот день квасили капусту, забивали кур и готовились к свадебному сезону. Чем прославился Сергий Радонежский, какие традиции есть у народного праздника и как наши предки узнавали, когда начнется зима – читайте в материале amic.ru.
Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году под Ростовом в семье благочестивых бояр.
При крещении преподобного назвали Варфоломеем. Согласно житию, младенец с первых дней своей жизни соблюдал пост – не пил материнского молока по средам и пятницам.
Когда мальчику исполнилось семь лет, его вместе с братьями отдали учиться грамоте, но обучение ему давалось трудно. Тогда Варфоломей стал молиться Богу, чтобы тот даровал ему знания. И Всевышний послал к нему таинственного старца, после молитвы которого мальчик научился читать и писать. После той встречи Варфоломей начал изучать Священное Писание и не пропускал богослужений.
В 1337 году он принял постриг и получил имя Сергий, жил отшельником, много молился и постился. Вскоре к нему стали примыкать иноки, и преподобный принимал всех. Сергий отличался редким трудолюбием – за свою жизнь он построил несколько келий, основал ряд монастырей. Самый известный из них – Троице-Сергиева лавра.
Согласно житию, ему являлась Пресвятая Богородица, которая благословила его и наделила даром исцеления. И за свою жизнь он сотворил немало чудес, о которых узнавали даже в отдаленных селениях. К его советам часто прислушивался великий князь Дмитрий Донской. Именно от преподобного он получил благословение на Куликовскую битву.
Сергий Радонежский скончался 8 октября (25 сентября по старому стилю) 1392 года.
На Руси в этот народно-христианский праздник было принято рубить и солить капусту на зиму. Хозяйки всегда этим занимались после первых заморозков – иначе капуста прокисала. Поэтому до 8 октября, по старому поверью, солить и квасить капусту было нельзя. Срубать ее нужно было в так называемый переломный день – в то время, когда лето переходит к осени. И этот день выпадал на Сергея Капустника.
Заготовкой капусты занимались всей семьей и даже приглашали к себе гостей. В первую очередь звали те семьи, где дочери была на выданье. Обычно на такие "капустки" собиралось не менее десяти девушек, парни на эти посиделки приходили без приглашений.
А происходило все так. В дом, где заготавливали капусту, заходили нарядные девушки-"капустницы". Они поздравляли хозяев с праздником, а хозяйка в ответ высказывала им комплименты и показывала место для рубки. Девушки приходили на "капустки" со своими сечками и начинали работу. Через некоторое время в дом заходили парни: они шутили, пели песни, помогали закрывать кадки и относить их в подпол.
В этот день молодые люди высматривали себе невест. А каждая девушка надеялась, что ее заметит хороший парень и посватается к ней после Покрова. По народному поверью, чтобы так все и произошло, девицы заранее (а точнее 27 сентября – на Воздви́женье) читали заклинание: "Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца (имя) любовь ко мне, красной девице (имя), чтоб этой любви не было конца-веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зима студеная не знобила! Крепкое мое слово, как железо".
Обязательно в этот день накрывали стол, пекли вкусные лепешки и пироги с капустой, подавали разные закуски. А после ужина отправлялись на улицу – веселиться и водить хороводы.
Также 8 октября было принято забивать кур, а после продавать. Почему-то на Руси Сергия Радонежского, которого в этот день почитала Православная церковь, считали хранителем домашней птицы. И верили, что куриный бульон обладает целебными свойствами (ведь он помогал выхаживать больных и слабых).
Также на Руси считалось, что в этот день можно узнать, когда придут холода, выпадет снег и придет настоящая зима. По народному поверью, если наступающей ночью выпадал первый снег, то зиму ждали на Михайлов день (21 ноября). Если снег падает мокрый, с дождем, то скоро начнется зима.
Еще нужно было следить за направлением ветра. Если он дул с севера, то зима в этом году должна быть по-особенному холодная, с юга – теплая, с запада – снежная.
А если погода была ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера – это предвещало холодную зиму, с юга – теплую, с запада – снежную.
Если снег выпал сухой – это значит, что лето будет хорошим, а если лег толстым пластом на сырую землю – быть богатому урожаю.
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