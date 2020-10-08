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Магнитная буря обрушится на Землю в октябре. Когда и чем опасна?

, ИА "Амител"
Высокая солнечная активность продлится несколько дней
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сильная магнитная буря накроет Землю в конце октября 2020. Такой прогноз сделали сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук. В каких числах будет магнитная буря и как она на нас влияет – читайте в материале amic.ru.

1
Когда начнется магнитная буря и сколько продлится?
Судя по прогнозу специалистов, магнитная буря начнется 21 октября 2020 года. В течение трех дней возмущения электромагнитного поля Земли будут слабыми. А вот с 25 октября ситуация ухудшится – начнется магнитная буря средней силы. Три следующих дня (26-28 октября) магнитосфера будет возбужденной. Окончательно ее состояние нормализуется только после 28 октября.
2
А люди правда чувствуют магнитную бурю?
Да, но не все. Ученые считают, что магнитная буря может повлиять на самочувствие метеозависимых людей, так как у них ослаблены некоторые системы организма. К примеру, наиболее подвержены этому воздействию те, кто страдает сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. При этом каждый по-своему реагирует на подобные явления. Одни могут почувствовать внезапное ухудшение самочувствия за несколько дней до начала магнитной бури, а другие – в самый пик.
3
И как магнитная буря влияет на человека?
Исследователи пока недостаточно изучили, как колебания магнитного поля воздействуют на организм. Однако считается, что во время магнитных бурь у метеозависимых людей может быть слабость, головные боли, боли в суставах. Многие в этот период страдают бессонницей, становятся нервными и раздражительными. У гипертоников может повыситься артериальное давление.
4
А как же спастись от магнитной бури?
Врачи рекомендуют избегать чрезмерных нагрузок, не нервничать и больше отдыхать. Во время магнитной бури не стоит переедать, чтобы не повышать нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также отказаться от употребления алкоголя. Гипертоникам в дни магнитных бурь нужно пить побольше воды и снизить употребление соли, которая задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления. На время нужно отложить занятия спортом, ремонт, работу на даче и другие тяжелые дела.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.10.2020 09:39
- гость -

шапочка из фольги наготове

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