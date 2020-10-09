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Вопрос дня



Что нельзя делать на Ивана Богослова и какая встреча считалась хорошим знаком

, ИА "Амител"
Зачем в этот день на дорогу с пирогами выходили и почему нож в руки не брали
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

9 октября отмечают народно-христианский праздник Иван Богослов. Православная церковь вспоминает в этот день одного из двенадцати апостолов и ученика Христа – Иоанна Богослова. На Руси его считали покровителем иконописцев и странников. Какие традиции есть у праздника и что нельзя делать 9 октября – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Иоанн Богослов?

Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев) – любимый учений Иисуса Христа, евангелист, один из двенадцати апостолов.

Он родился в I веке в Израиле. Согласно преданию, Христос призвал его вместе со старшим братом, апостолом Иаковом, в число своих учеников.

Иоанн был рядом, когда Господь воскресил дочь начальника синагоги Иаира, был свидетелем Преображения Господня на Фаворе, следовал за Спасителем, когда его вели на суд и следовал за Ним по крестному пути. У подножия креста он плакал вместе с Божьей Матерью, а после взял на себя ношу заботиться о ней вплоть до ее успения (смерти).

Однажды Иоанн направился с проповедью в Эфес (древний город на западном побережье Малой Азии). Вместе с учеником Прохором он сел на корабль, который потонул во время сильной бури. Путешественников выбросило на берег. Всех, кроме апостола Иоанна. Горько рыдал Прохор по своему духовному отцу. Но на 14-й день на берег волна выбросила Иоанна – целого и невредимого. 

В Эфесе апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Спасителе. Но во время гонений на христиан его схватили, привели на суд и приговорили к смерти. Апостолу дали чашу с ядом, он его выпил, но остался живым. Тогда его бросили в котел с кипящим маслом, но и оттуда Иоанн вышел невредимым. После этого апостола заточили на острове Патмос в Эгейском море. Но и там он обратил в веру местных жителей и исцелил множество больных.

После долгой ссылки апостол вернулся в Эфес и продолжил проповедовать христианство. Последние годы своего земного существования он жил в строгом посте и молитвах. Предчувствуя свою кончину, Иоанн попросил учеников выкопать ему могилу в виде креста.

2
Кого защищает Иоанн Богослов?

Иоанна Богослова считают покровителем странников. Поэтому апостолу молятся перед дальней дорогой и просят у него защиты. По народному преданию, такие молитвы должны были уберечь путников от нечисти, которая поджидала их на перекрестке.

К иконе святого Иоанна Богослова обращаются и за поиском семейного и материнского счастья. Считается, что он помогает прекратить конфликты и ссоры и защищает слабых людей. 

В народе Иоанна Богослова также называют покровителем иконописцев. Поэтому в этот день православные просят его даровать им вдохновение.

Так как Иоанн был из семьи рыбака, то перед иконой женщины, чьи мужья уезжали на рыбалку, просят уберечь их от несчастных случаев на воде.

Верующие считают, что молитва к иконе апостола Иоанна поможет справиться с проблемами здоровья. Ведь при жизни он исцелил немало больных людей.

3
Какие традиции есть у праздника?

На Руси в этот день было принято печь обетные пироги. Ими угощали прохожих и соседей.

По традиции самый старший член семьи должен был выйти на большую дорогу или перекресток и помолиться. Там он просил Всевышнего послать ему доброго человека, с которым можно разделить хлеб.

По поверью, если попадался бедняк или странник, то это считалось хорошим знаком и счастьем. А если никого не встретил, то пирог скармливали птицам.

4
Что нужно сделать в этот день?

9 октября нужно сходить в храм – помолиться, покаяться в грехах и причаститься. Если сделать этого не получится, то молитву Иоанну Богослову нужно прочитать дома.

На Ивана предки завершали последние сельскохозяйственные работы. Тяжелый физический труд, как считали на Руси, в этот день нужно было закончить в первой половине дня. А уж во второй работать было не принято.

5
Что нельзя делать на Ивана Богослова?

9 октября нельзя резать овощи ножом. Иначе, по народному поверью, весь урожай сгниет и почернеет.

Сквернословить, ругаться и ссориться в этот день тоже запрещалось. Ведь все дурные мысли и слова могли вернуться обратно.

Чеснок и лук в этот день не ели. Якобы чтобы воспаления на коже избежать.

Если близкие или друзья попросят о помощи, то отказывать им нельзя.

6

 

Народные приметы 9 октября
  • На Ивана Богослова выпал снег – зима начнется с Михайлова дня (21 ноября).
  • Дождь со снегом 9 октября означают, что в январе будет три сильных оттепели.
  • Тепло и солнечно – июнь будет холодным и дождливым.
  • Розовый закат на Ивана Богослова – будут ветра.
  • Сильный листопад 9 октября – к похолоданию.
  • Если грачи улетели, значит, на днях выпадет снег.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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