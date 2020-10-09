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Кто такой Иоанн Богослов и чем он помогает людям

, ИА "Амител"
Что известно о жизни любимого ученика Иисуса Христа
Иоанн Богослов. Автор: unknown, N.Novgorod, CC0, commons.wikimedia.org

Иоанн Богослов. Автор: unknown, N.Novgorod, CC0, commons.wikimedia.org

9 октября Православная церковь чествует представление Иоанна Богослова – одного из двенадцати апостолов. Его называют любимым учеником Иисуса Христа. А на Руси апостола почитали как покровителя странников и иконописцев. Чем прославился Иоанн Богослов, какие чудеса совершал и о чем ему молятся – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой Иоанн Богослов?
Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев) – один из двенадцати апостолов. Он единственный из учеников Христа, который прожил долгую жизнь и умер своей смертью. Его считают автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий, которые вошли в Новый Завет. Иоанн Богослов был одним из трех приближенных учеников Иисуса Христа, которым удалось лицезреть Преображение Господня на горе Фавор.
2
Где он родился и кто его родители?
Иоанн родился в I веке в Израиле. Его родители – Зеведей и Саломия. По преданию, его мать была дочерью святого Иосифа Обручника, мужа Пресвятой Богородицы (по некоторым источникам, Мария была его второй женой). Иоанн был младшим братом Иакова. 
3
Как Иоанн Богослов стал учеником Иисуса Христа?

Господь призвал Иоанна и его брата Иакова стать его учениками. Иисус дал им имя "сынов грома". Этим он указывал на пламенный и жертвенный характер христианской любви, проповедником которой был апостол Иоанн Богослов.

После призвания Иоанн не расставался с Господом. Он присутствовал, когда Иисус воскресил дочь Иаира, видел Его преображение на Фаворе. Апостол был рядом, когда Господа вели из Гефсиманского сада на суд. И скорбел вместе с Божьей Матерью у подножия креста. С того времени он стал заботиться о Деве Марии как любящий сын. И был с ней до ее успения.

4
Какие чудеса с ним происходили?

За долгую жизнь апостола их было немало.

После успения Богородицы Иоанн вместе с учеником Прохором отправился на корабле в Эфес, чтобы проповедовать. Но во время сильной бури судно затонуло. Путешественников выбросило на берег. Всех, кроме апостола Иоанна. Осознав, что потерял духовного отца, Прохор горько и долго рыдал, а после решил отправиться в путь в одиночку. Но на 14-й  день случилось чудо – волна выбросила на берег Иоанна, который был цел и невредим. По преданию, все эти дни Господь сохранял его жизнь в море. 

Апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам о Спасителе и многих обратил в христианскую веру. За это его схватили и приговорили к смерти. Но Господь спас своего ученика. Когда апостол выпил чашу с ядом, то остался жив. Тогда его бросили в котел с кипящим маслом, но и оттуда, согласно преданию, Иоанн вышел невредимым. Поэтому апостола заточили на острове Патмос в Эгейском море. 

Там его проповеди сопровождалась чудесами. Он изгнал бесов из идольских капищ (святилищ), исцелил великое множество больных.

Согласно житию, он обладал даром воскрешения. Один из таких случаев произошел на острове. Там местные жители почитали волхва Кинопса. Но узнав, что Иоанн обратил в христианскую веру язычников, волхв решил отомстить апостолу. Тогда ученик Христа начал молиться. И в тот час морская волна поглотила Кинопса. Люди, которые поклонялись волхву, сутками ждали его возвращения из моря, ничего не ели и не пили. И три ребенка скончались. Тогда апостол помолился и воскресил умерших.

После долгой ссылки апостол вернулся в Эфес и продолжил проповедовать. Иоанн написал Евангелие примерно в возрасте 95 лет. 

5
Как умер Иоанн Богослов?

Он прожил около сотни лет. Предчувствуя свою кончину, Иоанн попросил учеников выкопать ему могилу в виде креста. Апостол лег в нее и сказал засыпать его землей. Ученики плакали и не хотели расставаться с любимым учителем, но все же исполнили его волю. Когда остальные его последователи узнали об этом, то пришли к месту погребения и раскопали могилу. Но в ней никого не было.

6
О чем молятся Иоанну Богослову?

Иоанна Богослова считают покровителем странников. Поэтому апостолу молятся перед дальней дорогой и просят у него защиты.

К иконе святого Иоанна Богослова обращаются женщины, которые хотят обрести материнское счастье. А также те, чьи мужья любят рыбачить. Перед иконой их жены просят апостола уберечь их от несчастных случаев на воде и помочь благополучно вернуться домой.

Иоанна Богослова еще считают покровителем иконописцев. Поэтому в этот день православные просят его даровать им вдохновение. Считается, что молитва к иконе апостола Иоанна помогает справиться с проблемами со здоровьем.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

9.10.2020 08:18
Filin

Получается, что он племянник Христа, внук Иосифа

9.10.2020 08:24
АБОРИГЕН

Никто. Не помогает. Это фольклор древнесемитских пастушьих племён, не более того.

9.10.2020 08:46
- гость -

9.10.2020 08:24
АБОРИГЕН

На лицо разжигание межрелигиозной розни и оскорбление чувств верующих. Амику требуется срочно обратиться в прокуратуру, чтобы Аборигена привлекли к ответственности.

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