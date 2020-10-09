Перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы православные отмечают Покровскую родительскую субботу. В этот день принято поминать усопших. Но празднуют его не во всех регионах страны. Что это за день такой, как его нужно провести, а что нельзя делать на родительскую субботу – читайте в материале amic.ru.
Покровская родительская суббота – это один из дней поминовения усопших. Но празднуют его не по всей стране, а лишь в некоторых регионах (Покровская родительская суббота совершается в Казанской, Вятской, Ижевской и Екатеринбургской епархиях).
Изначально в Покровскую родительскую субботу поминали только павших воинов, которые погибли в битве при взятии Казани. Это произошло на Покров Пресвятой Богородицы в 1552 году. Русская православная церковь этот день признала только через 40 лет: в 1592 году патриарх Иов издал указ о ежегодном поминовении павших воинов.
А вот в наши дни православные вспоминают в Покровскую родительскую субботу своих умерших родных и близких.
По традиции на Покровскую родительскую субботу верующие ходят в храмы и служат панихиды по умершим. А после идут на кладбище и приводят в порядок могилы близких: убирают опавшую листву, ремонтируют оградки, меняют старые цветы на новые.
Также в этот день нужно помянуть усопших. Многие делают это прямо на кладбище – на могилы приносят еду и алкоголь. Однако это традиция языческая, Церковь ее не одобряет. Поэтому если хотите помянуть почивших правильно, то лучше принесите помин в храм, подайте угощение прохожим или помяните усопших дома за обедом в кругу семьи. Обязательно вспомните добрым словом тех, кого больше с вами нет.
Если не удастся сходить в церковь, то прочтите молитву за упокой души близких дома. Церковь считает, что искренние молитвы помогают мертвым найти покой в Царствии Небесном.
Комментарии
Убирал как-то в Покровскую родительскую субботу опавшую листву с могилы,так посетители с соседних могил мне сказали что это делать не надо.Сказали что листва это одеяло и убирать к зиме не надо.