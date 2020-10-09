Покровская родительская суббота. Что это такое?

Покровская родительская суббота – это один из дней поминовения усопших. Но празднуют его не по всей стране, а лишь в некоторых регионах (Покровская родительская суббота совершается в Казанской, Вятской, Ижевской и Екатеринбургской епархиях).

Изначально в Покровскую родительскую субботу поминали только павших воинов, которые погибли в битве при взятии Казани. Это произошло на Покров Пресвятой Богородицы в 1552 году. Русская православная церковь этот день признала только через 40 лет: в 1592 году патриарх Иов издал указ о ежегодном поминовении павших воинов.

А вот в наши дни православные вспоминают в Покровскую родительскую субботу своих умерших родных и близких.