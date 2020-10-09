На выходных жителей Алтайского края ожидает прохладная и ветреная погода. По прогнозу синоптиков, в ночные часы температура воздуха местами опустится до -7...-10 градусов. Хотя к понедельнику за окном немного потеплеет. Какие нас ждут выходные и какая погода будет в начале рабочей недели – читайте в материале amic.ru.
В ночь с пятницы на субботу температура воздуха в регионе опустится до -4...+1, местами по югу – до -10 градусов, и в некоторых районах пройдет небольшой снег. А вот днем 10 октября воздух прогреется до +3...+8 градусов. Местами по краю пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах будет скользко – синоптики прогнозируют местами гололедные явления. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы достигнут 20 м/с.
А 11 октября ночью похолодает до -2...+3°С, в предгорьях – до -7°С, местами пройдет снег и дождь. Днем столбики термометров покажут +4...+9 градусов. На большей территории края пройдут умеренные дожди. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 16 м/с.
В субботу, 10 октября, в городе ночью будет -1...-3°С и небольшой снег. Скорее всего, утром за окном увидим такие же белоснежные пейзажи, как в пятницу. Днем потеплеет незначительно – до +3...+5 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
В воскресенье барнаульцев ночью ждет небольшой снег и -1...+1°С, а вот днем столбики термометра покажут +4...+6 градусов и пойдет дождь. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.
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