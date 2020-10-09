Какая погода в Алтайском крае будет 10 и 11 октября?

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха в регионе опустится до -4...+1, местами по югу – до -10 градусов, и в некоторых районах пройдет небольшой снег. А вот днем 10 октября воздух прогреется до +3...+8 градусов. Местами по краю пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах будет скользко – синоптики прогнозируют местами гололедные явления. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы достигнут 20 м/с.

А 11 октября ночью похолодает до -2...+3°С, в предгорьях – до -7°С, местами пройдет снег и дождь. Днем столбики термометров покажут +4...+9 градусов. На большей территории края пройдут умеренные дожди. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 16 м/с.