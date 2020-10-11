11 октября отмечают народно-христианский праздник Харитонов день. Православная церковь вспоминают святого Харитона. А вот на Руси этот день считали недобрым: люди прислушивались к звукам и не выходили из дома. Чего боялись наши предки, почему крестьяне говорили "Харитон – в избе урон" и что нельзя было делать 11 октября, чтобы не накликать беды, – читайте в материале amic.ru.
Это христианский святой, почитаемый в лике преподобных.
Харитон родился во второй половине III века в Иконии (Малая Азия). О его детстве и юных годах ничего не сообщается. Однако известно, что во время гонений на христиан при правлении императора Аврелиана его схватили и жестоко истязали.
Ему пришлось пережить много мучений. В житии сказано: святого избили так, что даже были видны его внутренности, а мясо отпадало от костей. Но Бог исцелил его, залечив все раны. После истязаний его поместили в темницу, однако при правлении другого императора – Тацита – отпустили.
Выбравшись на свободу, Харитон отправился в паломничество на Святую Землю. В окрестностях Иерусалима его схватили разбойники, отвели в свою пещеру и хотели убить. Святого спасла змея, которая отравила своим ядом сосуд с вином. Выпив его, разбойники умерли. Харитон же остался жить в этой пещере. Позже рядом с ней он построил Фаранскую лавру. А еще чуть позже – два монастыря: Иерихонский и Сукийский.
Скончался святой в глубокой старости. Его погребли в Фаранской лавре.
Крестьяне считали, что если 11 октября дом начинал скрипеть, то семью настигнет беда. Поэтому весь день прислушивались к разным звукам. Особенно следили за тем, чтобы не скрипела потолочная балка – матица. В народе еще говорили: "Матица горько поскрипывает – худое предчувствует".
Но неприятностей в этот день ждали не только от скрипящих полов и балок. Считалось, что каркающая над домом ворона или внезапно забежавшая во двор черная кошка – это тоже предвестники беды.
Особо в этот день опасались кареглазых и черноглазых людей: из-за того, что на Руси их считали сторонниками магии и колдовства. А значит, такие люди якобы могли навести на человека сглаз.
- Зима будет поздней, если зайцы не закончили линять.
- Если в Харитонов день дует западный или северный ветер – зима будет морозная и снежная.
- На ветвях деревьев еще есть много листьев – зима будет морозной.
Комментарии
Все проще. Просто коронавирус...
Давно пора все это мракобесие забыть, и не забивать голову тупыми запретами.
В новом Ашане были, удивились, что так мало народу, а это вот, что оказывается - Харитонов день...