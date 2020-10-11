Кто такой Харитон?

Это христианский святой, почитаемый в лике преподобных.

Харитон родился во второй половине III века в Иконии (Малая Азия). О его детстве и юных годах ничего не сообщается. Однако известно, что во время гонений на христиан при правлении императора Аврелиана его схватили и жестоко истязали.

Ему пришлось пережить много мучений. В житии сказано: святого избили так, что даже были видны его внутренности, а мясо отпадало от костей. Но Бог исцелил его, залечив все раны. После истязаний его поместили в темницу, однако при правлении другого императора – Тацита – отпустили.

Выбравшись на свободу, Харитон отправился в паломничество на Святую Землю. В окрестностях Иерусалима его схватили разбойники, отвели в свою пещеру и хотели убить. Святого спасла змея, которая отравила своим ядом сосуд с вином. Выпив его, разбойники умерли. Харитон же остался жить в этой пещере. Позже рядом с ней он построил Фаранскую лавру. А еще чуть позже – два монастыря: Иерихонский и Сукийский.

Скончался святой в глубокой старости. Его погребли в Фаранской лавре.