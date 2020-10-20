"Прикол" про европротокол. Как оформить ДТП и добиться выплаты от страховой

Как правильно заполнить документы?

Очень многие вызывают аварком, потому что боятся допустить ошибки в оформлении европротокола. По словам Лии Бахтиной, внимательность тут действительно потребуется. Но если разобраться, то сделать это можно самостоятельно.

Она напоминает, что оба водителя должны заполнить один бланк извещения о ДТП. Обязательно и лицевую, и оборотную стороны.

"Если вдруг будете вызывать аварийный комиссариат в Барнауле, то обратите внимание: они заполняют только лицевую сторону. Либо требуйте полного заполнения от аваркома, либо сами заполняйте оборотную сторону", – отмечает Лия Бахтина.

Эксперт обращает внимание на несколько важных пунктов в бланке, без которых его могут не принять и потребуются исправления или дополнения: обязательно поставьте прочерк в графе "количество раненых/погибших", впишите "нет" в графе о вызове сотрудников ГИБДД.

В графе "Замечания" обязательно нужно указать виновность в ДТП – для того, кто признал вину, а невиновность – для второго водителя. Если на основном бланке не хватило места для полного описания, то сделать это можно на чистом листе, подписать обеими сторонами и приложить к основному документу (сделав там отметку, что имеется приложение). Передать извещение о ДТП в свои страховые компании должны обе стороны в течение пяти рабочих дней.

Если есть дописки и исправления без дополнительных подписей обоих водителей, указан просроченный или несуществующий полис ОСАГО, то бланк признают недействительным.

Также знайте, что при оформлении европротокола освидетельствование участников ДТП на состояние опьянения не проводится.