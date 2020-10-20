"Прикол" про европротокол. Как оформить ДТП и добиться выплаты от страховой

ДТП – это всегда плохо. Но на фоне разных крайне неприятных последствий авария без пострадавших и с небольшим ущербом – это, что называется, хорошо отделался. Вот только хорошо отделаться можно, если знать, как правильно оформить все документы и как общаться со страховой компанией. Эксперт по таким ситуациям, глава "Юридического бюро" Лия Бахтина рассказала amic.ru о нескольких важных правилах.
Европротокол – это бланк для упрощенного и самостоятельного оформления ДТП без участия сотрудников полиции.
И воспользоваться им можно только при соблюдении всех условий:
- не причинен вред жизни или здоровью;
- оба водителя имеют страховки;
- ДТП произошло только с двумя авто, другим транспортных средствам вред не причинен;
- у водителей нет разногласий по поводу обстоятельств, перечня и характера видимых повреждений.
Если эти условия не соблюдены, то тогда европротокол уже не поможет. Придется либо вызывать аварийный комиссариат, либо самим ехать в ГИБДД (отдел разбора ДТП, ул. 10 Западная, д. 5). А в случае с пострадавшими – обязательно сотрудников ГИБДД.
Есть две суммы, на которые могут рассчитывать участники "легкого" ДТП:
До 100 тысяч рублей. Первая ситуация: если есть разногласия в том, кто виноват и по характеру повреждений. В этом случае обязательно нужно передать фото машин и их повреждений через мобильное приложение "ДТП. Европротокол" (они будут отправлены в Российский союз автостраховщиков). Вторая ситуация: если разногласий нет. Тогда фото можно не передавать.
До 400 тысяч рублей. Такую сумму можно получить, если нет разногласий по факту виновности. И в этом случае тоже обязательно потребуется загрузить фото через мобильное приложение.
Очень многие вызывают аварком, потому что боятся допустить ошибки в оформлении европротокола. По словам Лии Бахтиной, внимательность тут действительно потребуется. Но если разобраться, то сделать это можно самостоятельно.
Она напоминает, что оба водителя должны заполнить один бланк извещения о ДТП. Обязательно и лицевую, и оборотную стороны.
"Если вдруг будете вызывать аварийный комиссариат в Барнауле, то обратите внимание: они заполняют только лицевую сторону. Либо требуйте полного заполнения от аваркома, либо сами заполняйте оборотную сторону", – отмечает Лия Бахтина.
Эксперт обращает внимание на несколько важных пунктов в бланке, без которых его могут не принять и потребуются исправления или дополнения: обязательно поставьте прочерк в графе "количество раненых/погибших", впишите "нет" в графе о вызове сотрудников ГИБДД.
В графе "Замечания" обязательно нужно указать виновность в ДТП – для того, кто признал вину, а невиновность – для второго водителя. Если на основном бланке не хватило места для полного описания, то сделать это можно на чистом листе, подписать обеими сторонами и приложить к основному документу (сделав там отметку, что имеется приложение). Передать извещение о ДТП в свои страховые компании должны обе стороны в течение пяти рабочих дней.
Если есть дописки и исправления без дополнительных подписей обоих водителей, указан просроченный или несуществующий полис ОСАГО, то бланк признают недействительным.
Также знайте, что при оформлении европротокола освидетельствование участников ДТП на состояние опьянения не проводится.
Если вы все заполнили верно, то да – компенсацию вы получите. Только помните, что по закону страховое возмещение вреда легковому автомобилю проводится через организацию и (или) оплату ремонта. Иными словами, вам оплачивают конкретный ремонт.
Но есть вариант получить деньги на руки. Правда, это может оказаться очень невыгодным.
"Почти все страховые компании в Барнауле предлагают вместо ремонта заключить соглашение на денежную выплату, при этом значительно уменьшая сумму причиненного потерпевшему ущерба – как минимум на треть. После подписания потерпевшим такого соглашения изменить данную сумму невозможно, в том числе и в суде. Так что хорошо подумайте, перед тем как соглашаться", – рассказала Бахтина.
Также она советует контролировать ход ремонта. Часто используются контрактные (то есть бывшие в употреблении) запчасти. Просите в мастерской товарные накладные или универсальные передаточные документы, пустые упаковки.
К сожалению, на дорогах немало тех, кто специально устраивает аварии, как бы подставляясь под ошибки невнимательных (или не соблюдающих ПДД) водителей. Как правило, автоподставщики ездят на старых, недорогих и уже прилично побитых авто.
Если вам кажется, что под вашу машину кто-то специально "подставился", не "ведитесь" на требование сразу заплатить пострадавшей стороне. А настойчиво просить с вас деньги без оформления и вызова сотрудников полиции точно будут.
Лия Бахтина советует в такой ситуации не спешить. Позвоните юристу или кому-то, кому доверяете в дорожных вопросах. А то и вовсе наберите в дежурную часть отдела ГИБДД Барнаула по номеру 393-555 и 391-090 (ул. 10-я Западная, д. 5) и спросите, как поступить в сложившейся ситуации. Если пострадавших нет, то дорожную полицию вызвать не получится, но всегда можно обратиться в аварком. Они помогут все грамотно оформить и не "попасть" на якобы дорогой ремонт поврежденного авто.
Кстати, некоторых особо активных подставщиков сотрудники инспекции и комиссариата давно знают в лицо. В Барнауле даже есть несколько случаев, когда их вину удавалось доказать в суде (но это очень непросто).
Обязательно зафиксируйте на фото и видео расположение транспортных средств на проезжей части, составьте схему ДТП с указанием направления движения каждого из автомобилей, названием улиц и номеров домов, дорожных знаков. Попросите у второй стороны его полис ОСАГО, СР или ПТС на автомобиль, водительские права. И не покидайте место ДТП.
При таких активных действиях автоподставщики, скорее всего, уедут, отмечает эксперт.
Ну и главный совет – всегда соблюдайте правила дорожного движения, не спешите и не отвлекайтесь за рулем.
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