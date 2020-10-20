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"Прикол" про европротокол. Как оформить ДТП и добиться выплаты от страховой

, ИА "Амител"
Что надо знать, чтобы правильно заполнить все документы. И на какую компенсацию можно рассчитывать
Фото: fincult.info

Фото: fincult.info

ДТП – это всегда плохо. Но на фоне разных крайне неприятных последствий авария без пострадавших и с небольшим ущербом – это, что называется, хорошо отделался. Вот только хорошо отделаться можно, если знать, как правильно оформить все документы и как общаться со страховой компанией. Эксперт по таким ситуациям, глава "Юридического бюро" Лия Бахтина рассказала amic.ru о нескольких важных правилах.

1
В каких случаях можно оформить европротокол?

Европротокол – это бланк для упрощенного и самостоятельного оформления ДТП без участия сотрудников полиции. 

И воспользоваться им можно только при соблюдении всех условий:

  • не причинен вред жизни или здоровью;
  • оба водителя имеют страховки;
  • ДТП произошло только с двумя авто, другим транспортных средствам вред не причинен;
  • у водителей нет разногласий по поводу обстоятельств, перечня и характера видимых повреждений.

Если эти условия не соблюдены, то тогда европротокол уже не поможет. Придется либо вызывать аварийный комиссариат, либо самим ехать в ГИБДД (отдел разбора ДТП, ул. 10 Западная, д. 5). А в случае с пострадавшими – обязательно сотрудников ГИБДД.

2
При какой сумме ущерба можно оформить европротокол?

Есть две суммы, на которые могут рассчитывать участники "легкого" ДТП:

До 100 тысяч рублей. Первая ситуация: если есть разногласия в том, кто виноват и по характеру повреждений. В этом случае обязательно нужно передать фото машин и их повреждений через мобильное приложение "ДТП. Европротокол" (они будут отправлены в Российский союз автостраховщиков). Вторая ситуация: если разногласий нет. Тогда фото можно не передавать. 

До 400 тысяч рублей. Такую сумму можно получить, если нет разногласий по факту виновности. И в этом случае тоже обязательно потребуется загрузить фото через мобильное приложение.

3
Как правильно заполнить документы?

Очень многие вызывают аварком, потому что боятся допустить ошибки в оформлении европротокола. По словам Лии Бахтиной, внимательность тут действительно потребуется. Но если разобраться, то сделать это можно самостоятельно.  

Она напоминает, что оба водителя должны заполнить один бланк извещения о ДТП. Обязательно и лицевую, и оборотную стороны.

"Если вдруг будете вызывать аварийный комиссариат в Барнауле, то обратите внимание: они заполняют только лицевую сторону. Либо требуйте полного заполнения от аваркома, либо сами заполняйте оборотную сторону", – отмечает Лия Бахтина. 

Эксперт обращает внимание на несколько важных пунктов в бланке, без которых его могут не принять и потребуются исправления или дополнения: обязательно поставьте прочерк в графе "количество раненых/погибших", впишите "нет" в графе о вызове сотрудников ГИБДД.

В графе "Замечания" обязательно нужно указать виновность в ДТП – для того, кто признал вину, а невиновность – для второго водителя. Если на основном бланке не хватило места для полного описания, то сделать это можно на чистом листе, подписать обеими сторонами и приложить к основному документу (сделав там отметку, что имеется приложение). Передать извещение о ДТП в свои страховые компании должны обе стороны в течение пяти рабочих дней.

Если есть дописки и исправления без дополнительных подписей обоих водителей, указан просроченный или несуществующий полис ОСАГО, то бланк признают недействительным.

Также знайте, что при оформлении европротокола освидетельствование участников ДТП на состояние опьянения не проводится.

4
Хорошо, протокол составили. Но действительно ли страховая все выплатит?

Если вы все заполнили верно, то да – компенсацию вы получите. Только помните, что по закону страховое возмещение вреда легковому автомобилю проводится через организацию и (или) оплату ремонта. Иными словами, вам оплачивают конкретный ремонт.

Но есть вариант получить деньги на руки. Правда, это может оказаться очень невыгодным. 

"Почти все страховые компании в Барнауле предлагают вместо ремонта заключить соглашение на денежную выплату, при этом значительно уменьшая сумму причиненного потерпевшему ущерба – как минимум на треть. После подписания потерпевшим такого соглашения изменить данную сумму невозможно, в том числе и в суде. Так что хорошо подумайте, перед тем как соглашаться", – рассказала Бахтина.

Также она советует контролировать ход ремонта. Часто используются контрактные (то есть бывшие в употреблении) запчасти. Просите в мастерской товарные накладные или универсальные передаточные документы, пустые упаковки.

5
Что делать, если попал в "автоподставу"? 

К сожалению, на дорогах немало тех, кто специально устраивает аварии, как бы подставляясь под ошибки невнимательных (или не соблюдающих ПДД) водителей. Как правило, автоподставщики ездят на старых, недорогих и уже прилично побитых авто.

Если вам кажется, что под вашу машину кто-то специально "подставился",  не "ведитесь" на требование сразу заплатить пострадавшей стороне. А настойчиво просить с вас деньги без оформления и вызова сотрудников полиции точно будут.

Лия Бахтина советует в такой ситуации не спешить. Позвоните юристу или кому-то, кому доверяете в дорожных вопросах. А то и вовсе наберите в дежурную часть отдела ГИБДД Барнаула по номеру 393-555 и 391-090 (ул. 10-я Западная, д. 5) и спросите, как поступить в сложившейся ситуации. Если пострадавших нет, то дорожную полицию вызвать не получится, но всегда можно обратиться в аварком. Они помогут все грамотно оформить и не "попасть" на якобы дорогой ремонт поврежденного авто. 

Кстати, некоторых особо активных подставщиков сотрудники инспекции и комиссариата давно знают в лицо. В Барнауле даже есть несколько случаев, когда их вину удавалось доказать в суде (но это очень непросто).

Обязательно зафиксируйте на фото и видео расположение транспортных средств на проезжей части, составьте схему ДТП с указанием направления движения каждого из автомобилей, названием улиц и номеров домов, дорожных знаков. Попросите у второй стороны его полис ОСАГО, СР или ПТС на автомобиль, водительские права. И не покидайте место ДТП.

При таких активных действиях автоподставщики, скорее всего, уедут, отмечает эксперт.

Ну и главный совет – всегда соблюдайте правила дорожного движения, не спешите и не отвлекайтесь за рулем. 

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Автор:
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