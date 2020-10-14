Такая и зима будет. Народные приметы на Покров

Погодные приметы на Покров

На Руси считали, что 14 октября осень с зимой встречается. Еще приговаривали: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". По погоде в этот день наши предки могли узнать, какой в этом году будет зима и когда же ждать морозов.

Так, если снег на Покров на землю лег – значит, будет снежная и холодная зима. Неспроста же говорили: "Каков Покров, такая и зима будет".

Если 14 октября все еще было грязно и лужи, то крестьяне считали, что через месяц уж точно все заметет.

Сухая погода на Покров была предвестником поздних морозов, а опавшие листья на березах – суровой и зимы и частых морозов.

Еще в этот день наблюдали за направлением ветра. Если дул северный – быть холодной зиме, а южный – теплой.

Если на Покров день снег так и не выпал, то до декабря и не выпадет. А вот если 14 октября будет гром и сильный дождь, то снега в этом году будет мало.