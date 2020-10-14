Такая и зима будет. Народные приметы на Покров

14 октября Православная церковь отмечает великий праздник Покров Пресвятой Богородицы. В этот день верующие вспоминают явление Божией Матери во Влахернском храме и чудесное спасение Константинополя. А на Руси праздник Покрова связывали с началом зимы и готовились к свадебной поре. Какие приметы есть на Покров день и как наши предки 14 октября определяли, какой будет зима – читайте в материале amic.ru.
На Руси считали, что 14 октября осень с зимой встречается. Еще приговаривали: "На Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима". По погоде в этот день наши предки могли узнать, какой в этом году будет зима и когда же ждать морозов.
Так, если снег на Покров на землю лег – значит, будет снежная и холодная зима. Неспроста же говорили: "Каков Покров, такая и зима будет".
Если 14 октября все еще было грязно и лужи, то крестьяне считали, что через месяц уж точно все заметет.
Сухая погода на Покров была предвестником поздних морозов, а опавшие листья на березах – суровой и зимы и частых морозов.
Еще в этот день наблюдали за направлением ветра. Если дул северный – быть холодной зиме, а южный – теплой.
Если на Покров день снег так и не выпал, то до декабря и не выпадет. А вот если 14 октября будет гром и сильный дождь, то снега в этом году будет мало.
С Покрова на Руси начинали играть свадьбы. Незамужние девушки даже совершали ритуалы, чтобы в этом году уж точно стать невестой.
Считалось, что замуж девушка выйдет быстрее, если угостит пирогами встречных и свечку перед иконой Богородицы первой поставит. Поэтому девушки покрывали голову платком и с утра бежали в церковь. Когда ставили свечку, приговаривали: "Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком".
На Руси еще верили, что если парень с девушкой познакомится на Покров, то им точно быть женихом и невестой. А вот свадьба 14 октября сулила крепкий брак и семейное счастье.
Много снега на Покров – к большому количеству свадеб до Великого поста.
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