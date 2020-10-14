Apple показала iPhone 12. Что нового в смартфонах и сколько они будут стоить

Компания Apple 13 октября представила новые iPhone 12. Из-за пандемии презентацию задержали на месяц, зато на радость любителям "яблок" выпустили сразу четыре модели нового поколения: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Рассказываем, что в них нового, чем версии отличаются друг от друга и когда iPhone 12 можно будет купить в России.
Связь 5G
Пожалуй, это главное новшество. Все версии iPhone 12 поддерживают связь пятого поколения. Разработчики уверены, что это прорыв: новая сеть может обеспечить соединение до 3,5 Гбит/с – в разы больше, чем LTE. Правда, здесь Apple отстала от конкурентов: Android-смартфоны с поддержкой 5G появились раньше.
Но тем, кто верит, что 5g – тайное оружие всемирного заговора, паниковать рано. В мире связь нового поколения пока доступна далеко не везде, в России уж точно. А "яблочная" новинка – скорее, задел на будущее.
Процессор A14 Bionic
Как водится, на новые модели Apple ставит свой самый современный процессор. Модели iPhone 12 оснащены "движком" A14 Bionic, который уже используется в iPad Air 2020 года. Это первый процессор, изготовленный по 5-нанометровой технологии (как бы страшно это не звучало). Если проще – элементы внутри процессора очень маленькие, поэтому их помещается на 40% больше. В результате iPhone 12 работает чуть быстрее, чем его предшественники.
Улучшена в нем и работа с нейросетями: в системе Neural Engine, которая за это отвечает, теперь не 8, а 16 ядер. Благодаря этому айфон намного быстрее обрабатывает фотографии в режиме Deep Fusion, который детализирует фото уже после съемки. Раньше пользователи жаловались, что иногда фото появляется в галерее спустя какое-то время после съемки в интеллектуальном режиме.
Керамическое покрытие экрана
Звучит, конечно, так себе. Но на презентации разработчики уверяли, что технология Ceramic Shield – это очень круто. И даже объяснили: в структуру стекла добавляют керамические нанокристаллы, что делает экран намного прочнее. В Apple подчеркнули, что технология никак не повлияла на качество изображения.
Новый экран не выпирает из корпуса: в компании считают, что это в четыре раза уменьшает шанс разбить стекло при падении. Ну а так это или нет, пользователи-"яблочники" уже смогут проверить только опытным (и печальным) путем.
Внешний вид серьезно изменился по сравнению с последними моделями. Правда, новым и уникальным дизайн не назовешь: края корпуса стали такими же, какие были у iPhone 4, 5 и SE. Вместо закругленных углов у телефонов нового поколения вновь появится четкое ребро. В общем, все новое – это хорошо забытое старое.
А "челочка", кстати, осталась: это черный прямоугольник вверху экрана, над которым постоянно шутят пользователи. Квадратный блок камер на задней панели тоже оставили. Правда, к нему уже привыкли, поэтому, возможно, в этот раз обойдется без мемов.
"Ну а как же цвет? Хочу красненький!" – скажете вы. Расцветки моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro отличаются, поэтому лучше расскажем о каждой модели отдельно. Но не волнуйтесь – красненький там тоже есть.
Базовая модель нового поколения. Диагональ дисплея, по сравнению с iPhone 11, осталась прежней – 6,1 дюйма. Зато максимальная яркость экрана у iPhone 12 в два раза выше, чем у предшественника.
В смартфоне доступны запись и редактирование HDR‑видео в формате Dolby Vision. Для тех, кто ничего не понял, в Apple пояснили: видео можно снимать почти такие же крутые, как профессиональное кино. Всего в девайсе три камеры: одна на передней панели и две – на задней. Как мы уже писали, работу с нейросетями улучшили, а потому iPhone 12 обрабатывает и "вытягивает" даже фото, снятые при очень тусклом свете.
Ну и о расцветках: iPhone 12 доступен в белом, черном, синем, зеленом и, конечно же, красном вариантах. Объем памяти – 64, 128 или 256 гигабайт.
А вот такого в Apple раньше точно не делали. Эта модель – просто уменьшенная копия iPhone 12, которая умеет все то же самое. И понятно, для кого сделали смартфон: многие жалуются, что просто устали от огромных "лопат". А тут: компактный телефон диагональю 5,4 дюйма, который легко умещается в карман, который по характеристикам ничуть не хуже старшей модели.
Правда, отличия все же есть, как в Apple ни старались: аккумулятор разряжается быстрее. Если на iPhone 12 видео можно беспрерывно смотреть до 17 часов, то на iPhone 12 mini – 15. Цвета, кстати, будут такие же, как и у базовой версии.
Модель для тех, кто по-настоящему любит фотографировать. По характеристикам и внешне почти не отличается от iPhone 12, но зато оснащен дополнительной телефотокамерой. Это позволяет смартфону снимать более яркие и детальные фото, а также записывать видео практически на профессиональном уровне.
А еще в iPhone 12 Pro появился сенсор LiDAR – он точно измеряет расстояние до объектов в кадре, что позволяет лучше снимать в режиме виртуальной дополненной реальности.
Расцветки здесь не те, что у базовой модели: можно выбрать золотой, серебристый, графитовый или синий смартфон. Объем памяти – 128, 256 или 512 гигабайт.
Pro Max делает еще более профессиональные и качественные фото и видео, чем Pro. У смартфона другая основная камера: она улавливает больше света, а также стабилизирует изображения сдвигом матрицы. А потому у вас не возникнет проблем, чтобы поймать в кадр, например, бегущего человека. Телефотокамера тоже отличается – здесь предусмотрено 2,5-кратное увеличение (в Pro-версии – 2).
Но самое главное отличие Pro Max – размер. Диагональ экрана – 6,7 дюйма. Это самый большой айфон в истории. В общем, для тех, кто "лопаты" все-таки любит, – идеальный вариант. Расцветка и объем памяти у iPhone Pro Max такие же, как и у Pro.
iPhone 12 появится в продаже уже на следующей неделе – 23 октября. Предзаказ на новую модель откроют двумя днями раньше. Самая бюджетная версия с 64 гигабайтами памяти обойдется в 79 990 рублей.
iPhone 12 mini дешевле – 69 990 за самую недорогую версию. Но и в продажу он проступит позже – 13 ноября. iPhone 12 Pro, как и базовую модель, начнут продавать с 23 октября. Смартфон с 128 гигабайтами памяти будет стоить 99 990 рублей.
iPhone 12 Pro Max будет еще дороже – 109 990 рублей за минимальный объем памяти. Мы ни на что не намекаем, но средняя зарплата в Алтайском крае – 28 797 рублей. Так что если у вас средний доход, а крутой айфон очень хочется, придется копить на него около четырех месяцев. Это если не есть. Ну а на месячный заработок можно лишь попросить отрезать вам четвертинку.
Комментарии
Цена - конь конечно же(((
Могу себе позволить даже "в максимальной комплектации", но не будут. Это же просто телефон, просто телефон по которому звонят.
Хорошо, что высокая цена. Надо же людям выделяться от нищебродов. Какая там еще зарплата....
14.10.2020 14:34
АБОРИГЕН
Тут все "могут позволить, но не хотят".
14.10.2020 15:09
Eugene
Не, я бы его купил. Хороший, качественный телефон, речи нет, но он не на столько хорош и качественен, чтобы стоить 110 тыс.рублей.
Ну скажу по своему опыту одно: в плане защиты информации айфоны на высоте.
Но с моей работой телефон покупается на ту сумму, которую не страшно потерять...
14.10.2020 15:59
Иsтина
Если они на высоте, то почему каждый раз в сети оказываются личные фото известных людей в неглиже? Наверное они тоже были уверены в надежной защите информации фотая себя в ванной.
Нравится продукция эппла. Очень. Андроид вообще не зашёл. Все нравится в айфонах, кроме цен на новые телефоны и платных подписок на все и вся. Поэтому какие там 12 про за от 110 тыс или даже 8 Макс за 40 тыс, ходим до сих пор с 6-ми и 7-ми. Но даже и они до сих пор - вполне на уровне. Раньше было - выходит новый айфон, все старые сильно дешевеют, сейчас почему то этого нет.