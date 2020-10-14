Пятница, 16 Октябрь, 12:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
15°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Apple показала iPhone 12. Что нового в смартфонах и сколько они будут стоить

, ИА "Амител"
"Классический" дизайн и керамическая броня
Фото: Apple

Фото: Apple

Компания Apple 13 октября представила новые iPhone 12. Из-за пандемии презентацию задержали на месяц, зато на радость любителям "яблок" выпустили сразу четыре модели нового поколения: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Рассказываем, что в них нового, чем версии отличаются друг от друга и когда iPhone 12 можно будет купить в России.

1
Что нового в iPhone 12?

Связь 5G

Пожалуй, это главное новшество. Все версии iPhone 12 поддерживают связь пятого поколения. Разработчики уверены, что это прорыв: новая сеть может обеспечить соединение до 3,5 Гбит/с – в разы больше, чем LTE. Правда, здесь Apple отстала от конкурентов: Android-смартфоны с поддержкой 5G появились раньше.

Но тем, кто верит, что 5g – тайное оружие всемирного заговора, паниковать рано. В мире связь нового поколения пока доступна далеко не везде, в России уж точно. А "яблочная" новинка – скорее, задел на будущее.

Процессор A14 Bionic

Как водится, на новые модели Apple ставит свой самый современный процессор. Модели iPhone 12 оснащены "движком" A14 Bionic, который уже используется в iPad Air 2020 года. Это первый процессор, изготовленный по 5-нанометровой технологии (как бы страшно это не звучало). Если проще – элементы внутри процессора очень маленькие, поэтому их помещается на 40% больше. В результате iPhone 12 работает чуть быстрее, чем его предшественники.

Улучшена в нем и работа с нейросетями: в системе Neural Engine, которая за это отвечает, теперь не 8, а 16 ядер. Благодаря этому айфон намного быстрее обрабатывает фотографии в режиме Deep Fusion, который детализирует фото уже после съемки. Раньше пользователи жаловались, что иногда фото появляется в галерее спустя какое-то время после съемки в интеллектуальном режиме.

Керамическое покрытие экрана

Звучит, конечно, так себе. Но на презентации разработчики уверяли, что технология Ceramic Shield – это очень круто. И даже объяснили: в структуру стекла добавляют керамические нанокристаллы, что делает экран намного прочнее. В Apple подчеркнули, что технология никак не повлияла на качество изображения.

Новый экран не выпирает из корпуса: в компании считают, что это в четыре раза уменьшает шанс разбить стекло при падении. Ну а так это или нет, пользователи-"яблочники" уже смогут проверить только опытным (и печальным) путем.

2
А как же дизайн?

Внешний вид серьезно изменился по сравнению с последними моделями. Правда, новым и уникальным дизайн не назовешь: края корпуса стали такими же, какие были у iPhone 4, 5 и SE. Вместо закругленных углов у телефонов нового поколения вновь появится четкое ребро. В общем, все новое – это хорошо забытое старое.

А "челочка", кстати, осталась: это черный прямоугольник вверху экрана, над которым постоянно шутят пользователи. Квадратный блок камер на задней панели тоже оставили. Правда, к нему уже привыкли, поэтому, возможно, в этот раз обойдется без мемов.

"Ну а как же цвет? Хочу красненький!" – скажете вы. Расцветки моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro отличаются, поэтому лучше расскажем о каждой модели отдельно. Но не волнуйтесь – красненький там тоже есть.

3
iPhone 12

Базовая модель нового поколения. Диагональ дисплея, по сравнению с iPhone 11, осталась прежней – 6,1 дюйма. Зато максимальная яркость экрана у iPhone 12 в два раза выше, чем у предшественника. 

В смартфоне доступны запись и редактирование HDR‑видео в формате Dolby Vision. Для тех, кто ничего не понял, в Apple пояснили: видео можно снимать почти такие же крутые, как профессиональное кино. Всего в девайсе три камеры: одна на передней панели и две – на задней. Как мы уже писали, работу с нейросетями улучшили, а потому iPhone 12 обрабатывает и "вытягивает" даже фото, снятые при очень тусклом свете.

Ну и о расцветках: iPhone 12 доступен в белом, черном, синем, зеленом и, конечно же, красном вариантах. Объем памяти – 64, 128 или 256 гигабайт.

4
iPhone 12 mini

А вот такого в Apple раньше точно не делали. Эта модель – просто уменьшенная копия iPhone 12, которая умеет все то же самое. И понятно, для кого сделали смартфон: многие жалуются, что просто устали от огромных "лопат". А тут: компактный телефон диагональю 5,4 дюйма, который легко умещается в карман, который по характеристикам ничуть не хуже старшей модели.

Правда, отличия все же есть, как в Apple ни старались: аккумулятор разряжается быстрее. Если на iPhone 12 видео можно беспрерывно смотреть до 17 часов, то на iPhone 12 mini – 15. Цвета, кстати, будут такие же, как и у базовой версии.

5
iPhone 12 Pro

Модель для тех, кто по-настоящему любит фотографировать. По характеристикам и внешне почти не отличается от iPhone 12, но зато оснащен дополнительной телефотокамерой. Это позволяет смартфону снимать более яркие и детальные фото, а также записывать видео практически на профессиональном уровне.

А еще в iPhone 12 Pro появился сенсор LiDAR – он точно измеряет расстояние до объектов в кадре, что позволяет лучше снимать в режиме виртуальной дополненной реальности. 

Расцветки здесь не те, что у базовой модели: можно выбрать золотой, серебристый, графитовый или синий смартфон. Объем памяти – 128, 256 или 512 гигабайт.

6
iPhone 12 Pro Max

Pro Max делает еще более профессиональные и качественные фото и видео, чем Pro. У смартфона другая основная камера: она улавливает больше света, а также стабилизирует изображения сдвигом матрицы. А потому у вас не возникнет проблем, чтобы поймать в кадр, например, бегущего человека. Телефотокамера тоже отличается – здесь предусмотрено 2,5-кратное увеличение (в Pro-версии – 2).

Но самое главное отличие Pro Max – размер. Диагональ экрана – 6,7 дюйма. Это самый большой айфон в истории. В общем, для тех, кто "лопаты" все-таки любит, – идеальный вариант. Расцветка и объем памяти у iPhone Pro Max такие же, как и у Pro.

7
Сколько стоит iPhone 12 и когда появится в продаже?

iPhone 12 появится в продаже уже на следующей неделе – 23 октября. Предзаказ на новую модель откроют двумя днями раньше. Самая бюджетная версия с 64 гигабайтами памяти обойдется в 79 990 рублей.

iPhone 12 mini дешевле – 69 990 за самую недорогую версию. Но и в продажу он проступит позже – 13 ноября. iPhone 12 Pro, как и базовую модель, начнут продавать с 23 октября. Смартфон с 128 гигабайтами памяти будет стоить 99 990 рублей.

iPhone 12 Pro Max будет еще дороже – 109 990 рублей за минимальный объем памяти. Мы ни на что не намекаем, но средняя зарплата в Алтайском крае – 28 797 рублей. Так что если у вас средний доход, а крутой айфон очень хочется, придется копить на него около четырех месяцев. Это если не есть. Ну а на месячный заработок можно лишь попросить отрезать вам четвертинку.

 

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.10.2020 14:24
- гость -

Цена - конь конечно же(((

14.10.2020 14:34
АБОРИГЕН

Могу себе позволить даже "в максимальной комплектации", но не будут. Это же просто телефон, просто телефон по которому звонят.

14.10.2020 14:53
- гость -

Хорошо, что высокая цена. Надо же людям выделяться от нищебродов. Какая там еще зарплата....

14.10.2020 15:09
Eugene

14.10.2020 14:34
АБОРИГЕН

Тут все "могут позволить, но не хотят".

14.10.2020 15:19
АБОРИГЕН

14.10.2020 15:09
Eugene

Не, я бы его купил. Хороший, качественный телефон, речи нет, но он не на столько хорош и качественен, чтобы стоить 110 тыс.рублей.

14.10.2020 15:59
Иsтина

Ну скажу по своему опыту одно: в плане защиты информации айфоны на высоте.
Но с моей работой телефон покупается на ту сумму, которую не страшно потерять...

14.10.2020 16:19
АБОРИГЕН

14.10.2020 15:59
Иsтина
Если они на высоте, то почему каждый раз в сети оказываются личные фото известных людей в неглиже? Наверное они тоже были уверены в надежной защите информации фотая себя в ванной.

14.10.2020 16:31
Эппломан

Нравится продукция эппла. Очень. Андроид вообще не зашёл. Все нравится в айфонах, кроме цен на новые телефоны и платных подписок на все и вся. Поэтому какие там 12 про за от 110 тыс или даже 8 Макс за 40 тыс, ходим до сих пор с 6-ми и 7-ми. Но даже и они до сих пор - вполне на уровне. Раньше было - выходит новый айфон, все старые сильно дешевеют, сейчас почему то этого нет.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:46
Лжеэлектрики продали бийской пенсионерке прибор с 10-кратной наценкой 0
12:32
С 2021 года в России появятся новые штрафы для водителей 1
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 4
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 4
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 2
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 4
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 11
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 19
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 7
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 9
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 9
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 26
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 14
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 11
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 20
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 1
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 2
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 9
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.