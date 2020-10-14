Apple показала iPhone 12. Что нового в смартфонах и сколько они будут стоить

Что нового в iPhone 12?

Связь 5G

Пожалуй, это главное новшество. Все версии iPhone 12 поддерживают связь пятого поколения. Разработчики уверены, что это прорыв: новая сеть может обеспечить соединение до 3,5 Гбит/с – в разы больше, чем LTE. Правда, здесь Apple отстала от конкурентов: Android-смартфоны с поддержкой 5G появились раньше.

Но тем, кто верит, что 5g – тайное оружие всемирного заговора, паниковать рано. В мире связь нового поколения пока доступна далеко не везде, в России уж точно. А "яблочная" новинка – скорее, задел на будущее.

Процессор A14 Bionic

Как водится, на новые модели Apple ставит свой самый современный процессор. Модели iPhone 12 оснащены "движком" A14 Bionic, который уже используется в iPad Air 2020 года. Это первый процессор, изготовленный по 5-нанометровой технологии (как бы страшно это не звучало). Если проще – элементы внутри процессора очень маленькие, поэтому их помещается на 40% больше. В результате iPhone 12 работает чуть быстрее, чем его предшественники.

Улучшена в нем и работа с нейросетями: в системе Neural Engine, которая за это отвечает, теперь не 8, а 16 ядер. Благодаря этому айфон намного быстрее обрабатывает фотографии в режиме Deep Fusion, который детализирует фото уже после съемки. Раньше пользователи жаловались, что иногда фото появляется в галерее спустя какое-то время после съемки в интеллектуальном режиме.

Керамическое покрытие экрана

Звучит, конечно, так себе. Но на презентации разработчики уверяли, что технология Ceramic Shield – это очень круто. И даже объяснили: в структуру стекла добавляют керамические нанокристаллы, что делает экран намного прочнее. В Apple подчеркнули, что технология никак не повлияла на качество изображения.

Новый экран не выпирает из корпуса: в компании считают, что это в четыре раза уменьшает шанс разбить стекло при падении. Ну а так это или нет, пользователи-"яблочники" уже смогут проверить только опытным (и печальным) путем.