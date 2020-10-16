Какая будет погода в субботу, 17 октября?

Погода в Алтайском крае 17 октября 2020

Ночью 17 октября в регионе будет +1...+6 градусов, в предгорьях столбики термометров могут опуститься до -5 градусов. Днем потеплеет до +14...+19 градусов. Осадков не предвидится, зато будет южный ветер 7-12 м/с, порывы могут достигнуть скорость 18 м/с.

Погода в Барнауле 17 октября 2020

В ночь с 16 на 17 октября в городе будет +2...+4 градуса, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов. Дождей не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с.

Поэтому если планируете прогуляться, суббота – наиболее удачное время. Ведь в воскресенье погода будет менее приятной.