На выходных жителей Алтайского края ждет по-осеннему теплая погода – температура воздуха даже прогреется до +19 градусов. Однако продлится это недолго, так как синоптики снова передают похолодание и дождь. Какие нас ждут выходные 17 и 18 октября, когда лучше всего планировать прогулку и какая погода будет в понедельник – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 17 октября 2020
Ночью 17 октября в регионе будет +1...+6 градусов, в предгорьях столбики термометров могут опуститься до -5 градусов. Днем потеплеет до +14...+19 градусов. Осадков не предвидится, зато будет южный ветер 7-12 м/с, порывы могут достигнуть скорость 18 м/с.
Погода в Барнауле 17 октября 2020
В ночь с 16 на 17 октября в городе будет +2...+4 градуса, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +14...+16 градусов. Дождей не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с.
Поэтому если планируете прогуляться, суббота – наиболее удачное время. Ведь в воскресенье погода будет менее приятной.
Погода в Алтайском крае 18 октября 2020
В регионе ночью синоптики обещают +8...+13 градусов, местами до +3 градусов, по северо-западу пройдут дожди. В воскресенье днем температура воздуха будет такой же, как и ночью, но к вечеру похолодает. Также на большей части Алтайского края пройдут дожди. Изменится направление ветра – с южного на западный, он будет дуть со скоростью 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Погода в Барнауле 18 октября 2020
В Барнауле в ночь с 17 на 18 октября дождя, скорее всего, не будет, а столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Днем температура воздуха будет такой же, но к вечеру станет холоднее. Временами будет идти дождь. Синоптики прогнозируют ветер 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.
Погода в Алтайском крае 19 октября 2020
В регионе ночью похолодает до 0...-5 градусов. По югу и востоку края возможны дожди со снегом, ветер западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Днем осадков не предвидится. Воздух прогреется до +3...+8 градусов, ветер 4-9 м/с, местами до 14 м/с.
Погода в Барнауле 19 октября 2020
В городе ночью столбики термометра покажут -1...-3 градуса. А днем потеплеет только до +3...+5 градусов. Дождя не будет, но обещают ветер 4-9 м/с. Поэтому, собираясь на работу, одевайтесь теплее.
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