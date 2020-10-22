Всероссийская перепись населения. Когда пройдет и о чем будут спрашивать

Из-за сложной эпидемиологической обстановки отменяют не только концерты и развлечения. Правительство РФ решило перенести даже такое важнейшее событие для страны, как Всероссийская перепись населения. Напомним, она была запланирована на октябрь 2020 года, и в столицу Алтайского края уже поступила часть оборудования. Но пандемия смешала все планы. Рассказываем, когда теперь пройдет перепись населения и что нового будет в этот раз.

1

И когда же пройдет Всероссийская перепись населения?

В апреле 2021 года. Как сообщила во время интернет-форума правительства Алтайского края руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, пандемия коронавируса не позволила подготовиться к проведению переписи в октябре текущего года. В частности, служба статистики не успела подобрать и обучить персонал, а также проверить оборудование. Из-за этого перепись решили перенести на весну следующего года. "Работа ведется и еще предстоит серьезная. В регион уже поступила экипировка переписчика и часть бланочной переписной продукции. До декабря поступят планшеты – главный инструмент, с помощью которого переписчики будут проводить опрос населения", – рассказала Ольга Ситникова.

2

Что нового будет во время этой переписи?

Самое основное – это то, что предстоящая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным переписным листом. Разработчики уверяют, что используют самые современные технологии, обеспечивающие безопасность хранения данных. По их мнению, использование электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку информации. Впрочем, как говорит Ольга Ситникова, бумажные бланки у переписчиков тоже будут, на случай технического сбоя.

3

Как я узнаю переписчика? Вдруг это мошенник?

Каждый переписчик будет иметь документ – официальное удостоверение, его можно будет попросить предъявить вместе с паспортом. Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами и логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, им будет выдаваться сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов. Также вы всегда сможете получить подтверждение личности переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.