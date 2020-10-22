Всероссийская перепись населения. Когда пройдет и о чем будут спрашивать

Из-за сложной эпидемиологической обстановки отменяют не только концерты и развлечения. Правительство РФ решило перенести даже такое важнейшее событие для страны, как Всероссийская перепись населения. Напомним, она была запланирована на октябрь 2020 года, и в столицу Алтайского края уже поступила часть оборудования. Но пандемия смешала все планы. Рассказываем, когда теперь пройдет перепись населения и что нового будет в этот раз.
В апреле 2021 года. Как сообщила во время интернет-форума правительства Алтайского края руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, пандемия коронавируса не позволила подготовиться к проведению переписи в октябре текущего года. В частности, служба статистики не успела подобрать и обучить персонал, а также проверить оборудование. Из-за этого перепись решили перенести на весну следующего года.
"Работа ведется и еще предстоит серьезная. В регион уже поступила экипировка переписчика и часть бланочной переписной продукции. До декабря поступят планшеты – главный инструмент, с помощью которого переписчики будут проводить опрос населения", – рассказала Ольга Ситникова.
Что нового будет во время этой переписи?
Как я узнаю переписчика? Вдруг это мошенник?
Да, можно. И, кстати, это тоже нововведение. Если вы опасаетесь инфекции, мошенников или по какой-то другой причине не хотите впускать в свой дом переписчика, можете заполнить переписные листы в сети Интернет на портале "Госуслуги" в разделе "Пройти перепись населения".
Как сообщила Ольга Ситникова, интернет-перепись ориентировочно пройдет с 1 по 25 апреля 2021 года. Доступ к интернет-переписи будет предоставлен всем пользователям портала "Госуслуги" со стандартной и подтвержденной учетными записями. Заполнить электронный переписной лист можно будет как на себя, так и на членов своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код подтверждения, который необходимо будет показать переписчику.
Не волнуйтесь, переписчики не будут пересчитывать деньги в ваших карманах и спрашивать будут не о количестве доходов, а об источниках.
"Никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете. Необходимо будет лишь перечислить источники средств к существованию – трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода от сдачи внаем или в аренду имущества, доход от патентов, авторских прав, иждивение, помощь от других лиц и так далее", – пояснила Ольга Ситникова.
Конечно, как сообщили в пресс-центре мэрии, в столице Алтайского края подготовительные работы к Всероссийской переписи населения начаты еще с января 2019 года. Создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города и районов, городской Думы, Алтайкрайстата, УМВД и еще целого ряда организаций Барнаула. Уже состоялось пять заседаний этой комиссии.
Работа проведена большая. Так, удалось решить кадровые вопросы и подобрать уполномоченных по переписи и инструкторов, решить вопросы с их размещением. Подготовлен предварительный перечень помещений для размещения переписного персонала.
Также уточнили перечень населенных пунктов и границ города. Актуализировали сведения о количестве домов. В рамках подготовки к переписи ответственные службы проверяют адресное хозяйство города. Заменяют (или восстанавливают) таблички с указанием названий улиц и номеров зданий. Устанавливают аншлаги на пересечении улиц.
На данный момент недостатки в адресном хозяйстве устранены по 4650 адресам, в том числе у более 4100 домов восстановлены номерные знаки, организована информационно-разъяснительная работа среди населения.
Комментарии
Как всегда пустая трата средств.
Ни на какие вопросы отвечать не буду и участвовать в этом спектакле не собираюсь
И вообще я живу в другой стране.Хоть и соседней.
22.10.2020 08:54
- гость -
Поддерживаю полностью!!!
Во время пандемии устраивают спектакли. Как и голосования 2020 года, переписная история в апреле - очередная подлость против народа. Снова объявят о победе над ковидом(статистику подделают), потом черные мешки будут лежать прямо на площадях.