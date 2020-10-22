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Всероссийская перепись населения. Когда пройдет и о чем будут спрашивать

, ИА "Амител"
Даже перепись теперь переходит онлайн

Из-за сложной эпидемиологической обстановки отменяют не только концерты и развлечения. Правительство РФ решило перенести даже такое важнейшее событие для страны, как Всероссийская перепись населения. Напомним, она была запланирована на октябрь 2020 года, и в столицу Алтайского края уже поступила часть оборудования. Но пандемия смешала все планы. Рассказываем, когда теперь пройдет перепись населения и что нового будет в этот раз.

1
И когда же пройдет Всероссийская перепись населения?

В апреле 2021 года. Как сообщила во время интернет-форума правительства Алтайского края руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, пандемия коронавируса не позволила подготовиться к проведению переписи в октябре текущего года. В частности, служба статистики не успела подобрать и обучить персонал, а также проверить оборудование. Из-за этого перепись решили перенести на весну следующего года.

"Работа ведется и еще предстоит серьезная. В регион уже поступила экипировка переписчика и часть бланочной переписной продукции. До декабря поступят планшеты – главный инструмент, с помощью которого переписчики будут проводить опрос населения", – рассказала Ольга Ситникова.

2

Что нового будет во время этой переписи?

Самое основное – это то, что предстоящая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным переписным листом. Разработчики уверяют, что используют самые современные технологии, обеспечивающие безопасность хранения данных. По их мнению, использование электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку информации. Впрочем, как говорит Ольга Ситникова, бумажные бланки у переписчиков тоже будут, на случай технического сбоя.
3

Как я узнаю переписчика? Вдруг это мошенник?

Каждый переписчик будет иметь документ – официальное удостоверение, его можно будет попросить предъявить вместе с паспортом. Переписчики будут одеты в накидку со светоотражающими элементами и логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, им будет выдаваться сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов. Также вы всегда сможете получить подтверждение личности переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.
4
А если пандемия коронавируса не спадет к весне, можно ли пройти перепись онлайн?

Да, можно. И, кстати, это тоже нововведение. Если вы опасаетесь инфекции, мошенников или по какой-то другой причине не хотите впускать в свой дом переписчика, можете заполнить переписные листы в сети Интернет на портале "Госуслуги" в разделе "Пройти перепись населения".

Как сообщила Ольга Ситникова, интернет-перепись ориентировочно пройдет с 1 по 25 апреля 2021 года. Доступ к интернет-переписи будет предоставлен всем пользователям портала "Госуслуги" со стандартной и подтвержденной учетными записями. Заполнить электронный переписной лист можно будет как на себя, так и на членов своей семьи. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код подтверждения, который необходимо будет показать переписчику.

5
А как я еще могу "переписаться"?
Если вы не хотите пользоваться порталом "Госуслуги" и не хотите, чтобы переписчик приходил к вам домой, вы можете прийти в МФЦ Барнаула – там будут работать стационарные участки для переписи. И вам помогут принять участие в этом важном событии.
6
А о чем меня будут спрашивать?
О разном. Если вы гражданин России, вам придется ответить на 30 вопросов. Если вы иностранец, который временно гостит в нашей стране, вас попросят ответить на семь вопросов. Основные темы переписи такие же, как и в предыдущие годы. Это возраст, национальность, образование, семейное положение, количество детей, место жительства, жилищные условия, занятость, доходы.
7
Доходы? Что именно интересует правительство?

Не волнуйтесь, переписчики не будут пересчитывать деньги в ваших карманах и спрашивать будут не о количестве доходов, а об источниках.

"Никто не будет спрашивать, сколько денег вы получаете. Необходимо будет лишь перечислить источники средств к существованию – трудовая деятельность, личное подсобное хозяйство, стипендия, пенсия, пособие, получение дохода от сдачи внаем или в аренду имущества, доход от патентов, авторских прав, иждивение, помощь от других лиц и так далее", – пояснила Ольга Ситникова.

8
А паспорт предъявлять надо будет?
Нет, не надо. Сбор сведений о населении проводится без предъявления документов, позволяющих подтвердить правильность ответов.
9
В Барнауле как-то готовятся к переписи?

Конечно, как сообщили в пресс-центре мэрии, в столице Алтайского края подготовительные работы к Всероссийской переписи населения начаты еще с января 2019 года. Создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации города и районов, городской Думы, Алтайкрайстата, УМВД и еще целого ряда организаций Барнаула. Уже состоялось пять заседаний этой комиссии.

Работа проведена большая. Так, удалось решить кадровые вопросы и подобрать уполномоченных по переписи и инструкторов, решить вопросы с их размещением. Подготовлен предварительный перечень помещений для размещения переписного персонала.

Также уточнили перечень населенных пунктов и границ города. Актуализировали сведения о количестве домов. В рамках подготовки к переписи ответственные службы проверяют адресное хозяйство города. Заменяют (или восстанавливают) таблички с указанием названий улиц и номеров зданий. Устанавливают аншлаги на пересечении улиц.

На данный момент недостатки в адресном хозяйстве устранены по 4650 адресам, в том числе у более 4100 домов восстановлены номерные знаки, организована информационно-разъяснительная работа среди населения.

10
Для чего проводят перепись населения?
Всероссийская перепись населения – это единственный способ получить наиболее полную информацию о жителях страны. Она помогает выяснить число и состав семей, получить данные о национально-языковом составе, образовательном уровне, миграции и многом другом. Поможет более точно описать состояние российского общества. А это повысит эффективность принятия решений на всех уровнях власти. Результаты переписи создадут фундамент для анализа и прогноза, будут основой для управления страной в будущем.
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Комментарии

22.10.2020 07:39
- гость -

Как всегда пустая трата средств.

22.10.2020 08:54
- гость -

Ни на какие вопросы отвечать не буду и участвовать в этом спектакле не собираюсь

22.10.2020 09:17
- гость -

И вообще я живу в другой стране.Хоть и соседней.

22.10.2020 09:53
- гость -

22.10.2020 08:54
- гость -
Поддерживаю полностью!!!
Во время пандемии устраивают спектакли. Как и голосования 2020 года, переписная история в апреле - очередная подлость против народа. Снова объявят о победе над ковидом(статистику подделают), потом черные мешки будут лежать прямо на площадях.

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