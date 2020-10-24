24 октября отмечают народный праздник Филиппова канитель. На Руси в этот день делали защитные амулеты, отпугивали воров веником и пытались привлечь достаток в дом. Что это за праздник и какие еще традиции с ним связаны – читайте в материале amic.ru.
Святой Филипп был один из 70 апостолов. Согласно житию, он родился в Кесарии Палестинской, у него была жена и дети. Однажды за благочестивую жизнь ученики Иисуса Христа избрали Филиппа в число диаконов в Иерусалимской церкви.
Во время гонений на христиан святитель покинул Иерусалим и отправился в один из самарийских городов. Там он проповедовал христианство, рассказывал жителям об Иисусе и, по легендам, даже совершал чудеса.
Как-то раз Филиппу явился ангел Господень и велел отправиться на дорогу, которая соединяет Иерусалим с Газой. Так и сделал апостол. В указанном месте он встретил сановника царицы Эфиопской и обратил его в христианскую веру. Проповедью Филипп занимался во многих странах Ближнего Востока, а по возвращении в Иерусалим стал епископом. Умер святой в глубокой старости.
Так как на Филиппов день дороги обычно развозило, то до 24 октября крестьяне стремились отвезти на мельницу зерно, чтобы поскорее его перемолоть.
К этому дню скот уже не выпускали из хлева, однако двери в него все же открывали. Якобы чтобы сам Филипп посмотрел на домашнюю скотину и загрязнил дорогу неприятностям. По народному поверью, это должно было сохранить животных, чтобы они не погибли и не заболели.
На Филиппову канитель женщины собирали прутья, связывали их вместе и этим веником подметали от порога дома до ворот. По народному поверью, такой ритуал должен был отпугнуть от избы воров и плохих людей.
А девицы в этот день занимались домашними посиделками, пряли, ткали и делали защитные амулеты.
По традиции на Филиппов день ходили на ближайший водоем. Если он уже покрывался льдом, то нужно было по нему пройтись. По другой версии, в воду кидали монетку: нужно было встать спиной к водоему и кинуть назад монетку. В народе верили, что после этого денег много будет.
По народной примете, если 24 октября в глубокую яму с грязью наступил, то жди прибыли.
Также в этот день читали денежный заговор. Для этого брали корзину, помещали в нее солому, ткань и немного грязи. А еще говорили: "Филиппова канитель, будет полон мой кошель. Денег станет как грязи, и богатства куча в запасе. Как грязище не перелопатить, так и скарба (пожитки, – прим. ред.) моего не истратить". Корзину с ее содержимым нужно было поставить на три дня туда, где хранились денежные запасы, а после повесить на дерево у дома.
- На Филиппов день выглянула ясная луна – значит, будет морозная погода.
- Если утром идет снег, то зима будет суровой и морозной.
- Снег лег 24 октября на сырую землю – весной можно надеяться на хороший доход.
- До 24 октября листопад не закончился – нужно готовиться к тяжелому году.
- Туман опускается – жди оттепель.
Комментарии
К этому дню скот уже не выпускали из хлева, однако двери в него все же открывали.
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У нас уже который год подряд скот пасется по заснеженным полям.