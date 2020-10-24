Кто такой Филипп?

Святой Филипп был один из 70 апостолов. Согласно житию, он родился в Кесарии Палестинской, у него была жена и дети. Однажды за благочестивую жизнь ученики Иисуса Христа избрали Филиппа в число диаконов в Иерусалимской церкви.

Во время гонений на христиан святитель покинул Иерусалим и отправился в один из самарийских городов. Там он проповедовал христианство, рассказывал жителям об Иисусе и, по легендам, даже совершал чудеса.

Как-то раз Филиппу явился ангел Господень и велел отправиться на дорогу, которая соединяет Иерусалим с Газой. Так и сделал апостол. В указанном месте он встретил сановника царицы Эфиопской и обратил его в христианскую веру. Проповедью Филипп занимался во многих странах Ближнего Востока, а по возвращении в Иерусалим стал епископом. Умер святой в глубокой старости.