Кого Церковь почитает 25 октября?

В церковном календаре это дата памяти трех святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника.

О мучениках практически ничего неизвестно. Однако согласно сведениям, указанным в "Житии святых" Дмитрия Ростовского, в период гонений на христиан мужчин схватили и привели на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали, как их зовут. И каждый из них отвечал: "Я – христианин".

Прова, Тараха и Андроника подвергли жестоким истязаниям и пыткам. Но они были непоколебимы. "Когда мое тело страдает, тогда душа моя исцеляется и оживляется", – говорил Пров.

Мучеников казнили в 304 году в городе Тарсе Киликийском. Христиане тайно вывезли останки святых и похоронили.