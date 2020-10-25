Народный праздник Андрон Звездочет отмечают в России 25 октября. С этого дня наши предки внимательно смотрели на звезды и боялись смеяться. Какие еще традиции есть у праздника и что нельзя делать в этот день, чтобы не потерять счастье и здоровье, – читайте в материале amic.ru.
В церковном календаре это дата памяти трех святых мучеников – Прова, Тараха и Андроника.
О мучениках практически ничего неизвестно. Однако согласно сведениям, указанным в "Житии святых" Дмитрия Ростовского, в период гонений на христиан мужчин схватили и привели на суд к правителю. Мучители по очереди спрашивали, как их зовут. И каждый из них отвечал: "Я – христианин".
Прова, Тараха и Андроника подвергли жестоким истязаниям и пыткам. Но они были непоколебимы. "Когда мое тело страдает, тогда душа моя исцеляется и оживляется", – говорил Пров.
Мучеников казнили в 304 году в городе Тарсе Киликийском. Христиане тайно вывезли останки святых и похоронили.
На Руси святого Андрона почему-то считали мудрым звездочетом. "Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть", – приговаривали в народе. Поэтому 25 октября с полудня до ночи крестьяне наблюдали за небом. Они верили, что по звездам можно предсказать погоду и даже будущий урожай.
Если на Андрона светили яркие звезды – это считалось предвестником морозов, а тусклые – оттепели. Увидел мигающие звезды – погода переменится. Падающая звезда – к ветрам. А вообще, если 25 октября небо было звездным, то на следующий год ждали богатый урожай гороха.
На Андрона смотрели на звезды и молились, чтобы они даровали удачу и избавили от трудностей. На Руси верили, что звезды могут влиять судьбы людей. В народном представлении, если засияла новая звезда – родился новый человек, а если угасла – умер. И очень люди боялись звездопадов или комет – их считали предвестниками войн, эпидемий.
К 25 октября уже заканчивали помол зерна, и мельники начинали отдыхать. По традиции вечером они собирались с близкими за праздничным столом, ставили на него настоящий мельничный жернов. Популярным блюдом в это время была ячменная, овсяная или пшенная каша. Ее подавали с маслом, салом или вареньем.
На Андрона нельзя громко смеяться. По народному поверью, смеющийся человек мог подвергнуть себя мучениям.
25 октября не стоит никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья.
Также на стук в дверь нельзя было спрашивать: "Кто там?" Якобы так можно было впустить беду в дом. Чтобы защититься от мук и бед, люди в этот день завязывали ленту на дверь калитки.
Стирать и выбивать перины 25 октября не стоило, чтобы не прогнать из избы счастье и покой.
Покупать церковные свечи на Андрона Звездочета – плохая примета. По поверью, можно было в ближайшее время заболеть.
- Гром на Андрона – зима будет короткой и снежной.
- Красная луна – к ветреной погоде.
- Облака плывут низко – похолодает.
- Если 25 октября ветер дует слабо в одном направлении, то пасмурно будет долго.
- Утром будет мороз, если куры нахохлились.
Комментарии
2020 год на дворе, а печатается какая-то ересь и пережитки прошлого из средних веков.