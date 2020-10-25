Как пережить вторую волну коронавируса? Простые ответы на важные вопросы

Хотя официально второй волны коронавируса у нас нет, а есть только продолжение первой, наложенной на сезонные ОРВИ, нам-то с вами от этого не легче. В отличие от весеннего недоумения "А где этот COVID и кто его видел?" сейчас у большинства из нас есть знакомые или родные, кто переболел или болеет этой инфекцией. Причем сдавать позиции этот вирус не собирается. А значит, нам вновь необходимо понимать как себя вести и что делать, чтобы уберечься от COVID-19. Публикуем ответы на важные вопросы по этой теме, которые подготовили специалисты проекта plus-one.ru.

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