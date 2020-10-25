Как пережить вторую волну коронавируса? Простые ответы на важные вопросы

Хотя официально второй волны коронавируса у нас нет, а есть только продолжение первой, наложенной на сезонные ОРВИ, нам-то с вами от этого не легче. В отличие от весеннего недоумения "А где этот COVID и кто его видел?" сейчас у большинства из нас есть знакомые или родные, кто переболел или болеет этой инфекцией. Причем сдавать позиции этот вирус не собирается. А значит, нам вновь необходимо понимать как себя вести и что делать, чтобы уберечься от COVID-19. Публикуем ответы на важные вопросы по этой теме, которые подготовили специалисты проекта plus-one.ru.
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Комментарии
Бункеров на всех не хватит , чтобы пережить ,поэтому - переживания за то, что день грядущий всем готовит.
* постоянный стресс приводит к ослаблению иммунитета. ВОЗ.
"постоянный стресс приводит к ослаблению иммунитета. ВОЗ."
А может наоборот? Вырабатывается повышенное количество адреналина.
Главное оружие в борьбе с коронавирусом - знания. Но вот где их, качественные, получить, это да, проблема.
А может наоборот? Вырабатывается повышенное количество адреналина.
Может. И тогда становишься нервным и агрессивным. Это заметно даже по комментам ковидофобов здесь.