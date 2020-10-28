На Алтае ввели новый порядок оказания медпомощи. Что изменилось и кого не коснется?

Хочу проверить здоровье. Можно?

Вам придется отложить поход к врачу. В поликлиниках Алтайского края временно приостановили оказание плановой помощи.

Однако это правило не распространяется на пациентов с острыми заболеваниями, травмами, обострениями хронических заболеваний, когда отсрочка оказания медпомощи может привести к ухудшению состояния, угрожает жизни и здоровью.

Детей будут консультировать в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.