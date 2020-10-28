На Алтае ввели новый порядок оказания медпомощи. Что изменилось и кого не коснется?

Из-за сложной эпидситуации в Алтайском крае приостановили оказание плановой медицинской помощи. Минздрав региона разработал соответствующий приказ. Однако некоторым пациентам она все же будет доступна. Что изменилось после введения нового порядка и кого это не коснется – читайте в материале amic.ru.
Вам придется отложить поход к врачу. В поликлиниках Алтайского края временно приостановили оказание плановой помощи.
Однако это правило не распространяется на пациентов с острыми заболеваниями, травмами, обострениями хронических заболеваний, когда отсрочка оказания медпомощи может привести к ухудшению состояния, угрожает жизни и здоровью.
Детей будут консультировать в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.
Пока нет. В регионе ограничили проведение плановых профосмотров и диспансеризации взрослого населения.
Однако в крае сохранились осмотры:
- детей до года;
- для трудоустройства на работу;
- для военкоматов;
- для прохождения медико-социальной экспертизы;
- для получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с гостайной;
- для получения справок в санатории;
- для получения справок в образовательные учреждения.
В Алтайском крае приостановили проведение только плановой госпитализации пациентов. В больницу по плановой госпитализации больной попадет, если заболевание требует лечения в условиях стационара и у него на руках есть направление на госпитализацию от лечащего врача.
Но, согласно приказу, плановая госпитализация не приостановлена для:
- пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний (онкологические, сахарный диабет, туберкулез и т.д.);
- пациентов, чьи заболевания представляют опасность для окружающих (гепатит В, С и т.д.),
- пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи может повлечь ухудшение состояния или создаст угрозу жизни и здоровью.
Комментарии
Так а зубы то делать будут или опять борода, я зуб уже с апреля не могу доделать.
А как будет работать диагностический центр?
Куда теперь попадает диагностика заболеваний,порой очень серьезных заболеваний?
И раньше Алтайский край был лидером среди самых болеющих регионов. А что теперь будет?
Не верю . Только лапша. Лекарств простых нет в аптеках.
СВОЛОЧИ
Чиновники зарплату не желают вернуть? В полном объеме и вернуть, прямо в ихнем присутствии. Проверить все доходы и документы на дома и машину, откуда все это нажито непомерным трудом? Лечиться теперь идти в администрацию, там и лекарства выдадут и накормят? Закрыть больницы и это все на что ума хватило?