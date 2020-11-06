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Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2020 и как правильно помянуть усопших

, ИА "Амител"
Что можно и нельзя делать в эту родительскую субботу
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В ноябре православные отмечают Дмитриевскую родительскую субботу. В этот день принято поминать умерших близких. Как это делать правильно, зачем нужно молиться за усопших и что нельзя делать на родительскую субботу – читайте в материале amic.ru.

1
Когда Дмитриевская родительская суббота в 2020 году?
У нее нет закрепленной даты. Каждый год она бывает в разных числах. Однако всегда выпадает на ближайшую субботу перед 8 ноября – днем памяти великомученика Дмитрия Солунского. Соответственно, в 2020 году Дмитриевская родительская субботу будет 7 ноября.
2
Дмитриевская родительская суббота. Что это такое?

Дмитриевская родительская суббота в нашей стране появилась после победы русских воинов в Куликовской битве в 1380 году.

Когда князь Дмитрий Донской вернулся с поля брани, то первым делом он посетил Троице-Сергиеву обитель. Во время сражения с врагом погибло более 250 тысяч воинов. Их семьи вместе со счастливой вестью о победе получили боль утраты по погибших отцам, сыновьям и мужьям. 

Тогда в Троицкой обители совершили поминовение павших православных воинов. И эта традиция стала ежегодной. Сначала на заупокойном богослужении поминали только воинов, которые отдали свою жизнь за защиту Отечества. Однако впоследствии стали молиться за всех усопших православных христиан. Когда именно это произошло, неизвестно. В новгородской летописи XV века Дмитриевскую родительскую субботу уже называют днем поминовения всех умерших.

3
Как поминают почивших на Дмитриевскую родительскую субботу?

Накануне Дмитриевской родительской субботы – вечером в пятницу – в храмах служат великую панихиду (парастас). А вот субботним утром проходит заупокойная Божественная литургия, а после нее служат общую панихиду.

В этот день православные христиане молятся об упокоении душ почивших близких, преимущественно родителей, а также тех, кто погиб или пострадал за веру.

Перед службой прихожане могут подать записки с именами умерших родственников. В них, как уточняет "Православие.ru", указывают имена крещеных православных. Они должны быть даны в церковном написании (к примеру, Татиана) или полностью (Татьяна), фамилии или возраст не указываются. Писать имена нужно крупным разборчивым почерком и в родительном падеже (чтобы отвечали на вопрос "кого?").

В Димитриевскую родительскую субботу посещают могилы почивших родных, устраивают поминальные трапезы. Но не стоит ездить в этот день на кладбище вместо похода в храм. Ведь, как уверяет Церковь, умершим важнее молитва, а не посещение могилы. 

Если на Дмитриевскую родительскую субботу не получится попасть на службу, то помолитесь об упокоении умерших дома. Кстати, делать это можно не только в особые дни поминовения, но и во время ежедневных утренних молитв. 

4
Зачем нужно молиться за умерших?
Церковь считает, что так мы можем помочь им в ином мире. Почившие, по сути, не нуждаются ни в могильном памятнике, ни в поминальном столе. Душа умершего испытывает потребность в постоянной молитве, потому что сама не может творить добрых дел, покаяться в грехах или исправить своих ошибок. 
5
Что нельзя делать на Дмитриевскую родительскую субботу?

В этот день ни в коем случае не стоит ссориться, сквернословить и плохо говорить об умершем.

На могиле запрещено пить водку, оставлять предметы из жизни покойного, шуметь.

На родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне и помощи нуждающимся.

Не стоит закатывать вечеринки и устраивать застолья, а также вспоминать покойного плохим словом.

А вот запрета на работу как такового нет – главное, чтобы нашлось время для похода в церковь.

6
Когда следующая родительская суббота?
Она будет уже в 2021 году. Вселенская (мясопустная) родительская суббота выпадает на 6 марта. В этот день совершают заупокойные богослужения и поминают всех усопших православных – родителей, близких, знакомых, друзей.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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