Как поминают почивших на Дмитриевскую родительскую субботу?

Накануне Дмитриевской родительской субботы – вечером в пятницу – в храмах служат великую панихиду (парастас). А вот субботним утром проходит заупокойная Божественная литургия, а после нее служат общую панихиду.

В этот день православные христиане молятся об упокоении душ почивших близких, преимущественно родителей, а также тех, кто погиб или пострадал за веру.

Перед службой прихожане могут подать записки с именами умерших родственников. В них, как уточняет "Православие.ru", указывают имена крещеных православных. Они должны быть даны в церковном написании (к примеру, Татиана) или полностью (Татьяна), фамилии или возраст не указываются. Писать имена нужно крупным разборчивым почерком и в родительном падеже (чтобы отвечали на вопрос "кого?").

В Димитриевскую родительскую субботу посещают могилы почивших родных, устраивают поминальные трапезы. Но не стоит ездить в этот день на кладбище вместо похода в храм. Ведь, как уверяет Церковь, умершим важнее молитва, а не посещение могилы.

Если на Дмитриевскую родительскую субботу не получится попасть на службу, то помолитесь об упокоении умерших дома. Кстати, делать это можно не только в особые дни поминовения, но и во время ежедневных утренних молитв.