Какая будет погода в субботу, 7 ноября?

Погода в Алтайском крае 7 ноября 2020

В ночь на субботу температура воздуха опустится до -3...+2 градусов. Местами по северо-востоку пройдет мокрый снег. В дневные часы потеплеет до +8...+13 градусов, местами по юго-западу до +18°С. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть южный, 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Погода в Барнауле 7 ноября 2020

Ночью в городе похолодает до -1...+1 градуса. А вот днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов. Осадков не будет. Ветер южный, 7-12 м/с.