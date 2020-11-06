Жителей Алтайского края ждут теплые ноябрьские выходные. Местами воздух прогреется до +19 градусов. Какую погоду прогнозируют 7 и 8 ноября и ожидать ли похолодание в начале рабочей недели – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 7 ноября 2020
В ночь на субботу температура воздуха опустится до -3...+2 градусов. Местами по северо-востоку пройдет мокрый снег. В дневные часы потеплеет до +8...+13 градусов, местами по юго-западу до +18°С. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть южный, 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Погода в Барнауле 7 ноября 2020
Ночью в городе похолодает до -1...+1 градуса. А вот днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 градусов. Осадков не будет. Ветер южный, 7-12 м/с.
Погода в Алтайском крае 8 ноября 2020
Ночью температура опустится до 0...+5 градусов. А вот днем в регионе будет еще теплее, чем в субботу: столбики термометра покажут +9... +14 градусов, местами по югу до +19°С. Синоптики не прогнозируют осадков, ветер будет южный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Погода в Барнауле 8 ноября 2020
Ночью будет +1...+3 градусов, а днем горожан ждет +12...+14°С. Преимущественно без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.
Погода в Алтайском крае 9 ноября 2020
В понедельник в регионе погода ухудшится: синоптики предупредили об усилении ветра. Уже ночью столбики термометров покажут 0...+5 градусов, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах будет скользко. Днем потеплеет всего до +2...+7 градусов, пройдет дождь с мокрым снегом. Также синоптики прогнозируют гололедные явления и метель. Днем и ночью будет дуть юго-западный ветер 13-18 м/с, местами с порывами до 23 м/с.
Погода в Барнауле 9 ноября 2020
В краевой столице в дневные часы воздух прогреется до +3...+5 градусов. И ночью, и днем временами будут идти дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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