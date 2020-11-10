Бывшие президенты России вскоре смогут (если захотят) нарушать большую часть статей Уголовного кодекса. Но судить их за это будет нельзя. Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников на прошлой неделе внесли на рассмотрение парламента законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента РФ. Теперь (если закон примут) главу государства нельзя будет наказать за некоторые преступления, которые он совершил, даже покинув свой пост.

И действующего, и бывшего президента после принятия поправок смогут лишить неприкосновенности только за тяжкие преступления. А все остальные "прегрешения" останутся, как ни странно, безнаказанными.

1 Что может поменяться, если закон примут? Самое главное – неприкосновенность экс-главы государства станет бессрочной. То есть она будет распространяться не только на период президентства, а на всю жизнь бывшего руководителя страны.

2 Не понял. То есть если экс-президент кого-то убьет, это ему сойдет с рук? В Конституции предложили закрепить неприкосновенность бывших президентов С такой инициативой выступила глава Союза женщин России Только если в состоянии аффекта: Уголовный кодекс не считает это тяжким преступлением. Также экс-президенту ничего не будет за причинение смерти по неосторожности, побои, похищение человека и даже разглашение гостайны. Все эти преступления в России не считаются тяжкими. А вот с рядовых граждан правоохранители спрашивают по полной программе. Достаточно вспомнить бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене, Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы. А еще вспомним, как известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили по 1,5 года колонии за побои и хулиганство. Этот список можно продолжать если не бесконечно, то довольно долго. Но сути это не меняет: если закон примут, президенту все (почти) будет нипочем.

3 Подождите, значит, экс-президента нельзя будет вообще наказать? Если совершит тяжкое преступление – все-таки возможно. Правда, в новой версии закона эта процедура станет сложнее. Совет Федерации может лишить бывшего президента неприкосновенности, только если Госдума обвинила его в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, Верховный суд подтвердил, что в его действиях есть признаки преступления, а Конституционный суд заключил, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден.

4 А сейчас бывшие президенты неприкосновенны? Да. Экс-главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности за то, что он совершил во время руководства страной. Кроме того, бывшего президента не могут задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть по делам, связанным с исполнением им полномочий.

5 И что, против бывшего президента даже уголовное дело нельзя возбудить? Можно, но сначала нужно лишить экс-руководителя неприкосновенности. Да и потом, дело можно возбудить только за тяжкое преступление при условии, что он его совершил, когда был президентом.

6 А есть шансы, что в этом случае он выйдет сухим из воды? Госдума утвердила приоритет Конституции над нормами международного права Сразу четыре законопроекта прошли первое чтение Конечно. Схема здесь очень сложная. Сначала Следственный комитет возбуждает уголовное дело. Госдума дает согласие на то, чтобы лишить президента неприкосновенности, а Совет Федерации принимает итоговое решение. Такой порядок действует сейчас. Правда, все это не более чем теория – в жизни таких ситуаций пока не возникало. Если депутаты Госдумы или сенаторы откажутся лишать бывшего президента неприкосновенности, производство по уголовному делу против него прекратят.

7 Но разве так можно: дать возможность нарушать закон бывшим первым лицам страны? Авторы поправок считают, что нужно усилить гарантии для экс-руководителей государства. Это позволит защитить их от преследования в будущем. Получается, что глава государства выводится за рамки закона навсегда и получает своеобразный "иммунитет".