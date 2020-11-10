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Медведев пишем, Путин в уме. Какой закон может нарушить президент, уйдя на покой?

, ИА "Амител"
Глава государства может остаться неприкосновенным и после того, как перестанет управлять страной
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Бывшие президенты России вскоре смогут (если захотят) нарушать большую часть статей Уголовного кодекса. Но судить их за это будет нельзя. Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников на прошлой неделе внесли на рассмотрение парламента законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента РФ. Теперь (если закон примут) главу государства нельзя будет наказать за некоторые преступления, которые он совершил, даже покинув свой пост.

И действующего, и бывшего президента после принятия поправок смогут лишить неприкосновенности только за тяжкие преступления. А все остальные "прегрешения" останутся, как ни странно, безнаказанными.

1
Что может поменяться, если закон примут?

Самое главное – неприкосновенность экс-главы государства станет бессрочной. То есть она будет распространяться не только на период президентства, а на всю жизнь бывшего руководителя страны.

2
Не понял. То есть если экс-президент кого-то убьет, это ему сойдет с рук?

Только если в состоянии аффекта: Уголовный кодекс не считает это тяжким преступлением. Также экс-президенту ничего не будет за причинение смерти по неосторожности, побои, похищение человека и даже разглашение гостайны. Все эти преступления в России не считаются тяжкими.

А вот с рядовых граждан правоохранители спрашивают по полной программе. Достаточно вспомнить бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его обвиняют в госизмене, Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

А еще вспомним, как известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили по 1,5 года колонии за побои и хулиганство. Этот список можно продолжать если не бесконечно, то довольно долго. Но сути это не меняет: если закон примут, президенту все (почти) будет нипочем.

3

Подождите, значит, экс-президента нельзя будет вообще наказать?

Если совершит тяжкое преступление – все-таки возможно. Правда, в новой версии закона эта процедура станет сложнее. Совет Федерации может лишить бывшего президента неприкосновенности, только если Госдума обвинила его в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, Верховный суд подтвердил, что в его действиях есть признаки преступления, а Конституционный суд заключил, что установленный порядок выдвижения обвинения соблюден.

4

А сейчас бывшие президенты неприкосновенны?

Да. Экс-главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности за то, что он совершил во время руководства страной. Кроме того, бывшего президента не могут задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть по делам, связанным с исполнением им полномочий.

5
И что, против бывшего президента даже уголовное дело нельзя возбудить?

Можно, но сначала нужно лишить экс-руководителя неприкосновенности. Да и потом, дело можно возбудить только за тяжкое преступление при условии, что он его совершил, когда был президентом.

6
А есть шансы, что в этом случае он выйдет сухим из воды?

Конечно. Схема здесь очень сложная. Сначала Следственный комитет возбуждает уголовное дело. Госдума дает согласие на то, чтобы лишить президента неприкосновенности, а Совет Федерации принимает итоговое решение. Такой порядок действует сейчас. Правда, все это не более чем теория – в жизни таких ситуаций пока не возникало.

Если депутаты Госдумы или сенаторы откажутся лишать бывшего президента неприкосновенности, производство по уголовному делу против него прекратят.

7

Но разве так можно: дать возможность нарушать закон бывшим первым лицам страны?

Авторы поправок считают, что нужно усилить гарантии для экс-руководителей государства. Это позволит защитить их от преследования в будущем. Получается, что глава государства выводится за рамки закона навсегда и получает своеобразный "иммунитет".

8
А чем это грозит нам?

На практике эти поправки мало что значат. В России за всю историю было три попытки объявить импичмент президенту, все они пришлись на правление Бориса Ельцина: два раза в 1993 году и один в 1999 году. Основные обвинения в адрес первого президента были связаны с участием в развале СССР, госперевороте и развязывании войны в Чечне. Однако Ельцин сохранил свой пост и к уголовной ответственности его не привлекали.

Политконсультант Леонид Давыдов в своем телеграм-канале "Давыдов.Индекс" подчеркивает: "Если нынешняя система перестанет существовать, то и законы будут другие". Поэтому поправки Клишаса – Крашенинникова лишены смысла.

С ним согласен политолог Александр Кынев: "Я думаю, что власть сама не очень сильно верит, что кто-то под эти гарантии будет уходить в надежде, что кто-то будет это все выполнять. Это просто мечты".

А вот президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов считает, что инициаторы поправок продемонстрировали преданность: "В данном случае это больше похоже на придание дополнительной сакральности действующему президенту".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

10.11.2020 08:46
- гость -

Если население выберет достойного президента, он сразу отменит и обнуление и неприкосновенность! Наказание за все совершенные преступление будет неотвратимым!

10.11.2020 08:53
- гость -

Население ни кого не выберет.

10.11.2020 08:59
- гость -

А как же ответственность за свои действия?

10.11.2020 09:02
-меcный-

10.11.2020 08:53
- гость -

Не так. Там наверху порещают и населению сообщат кого они (население) выбрали.

10.11.2020 09:05
гость

У Чаушеску тоже пожизненная неприкосновенность была?

10.11.2020 09:05
- гость -

При появлении Нового президента и администрации вскроются все хищения и схемы вывода денег, а вот здесь ой как нужна НЕ прикосновенность, и не надо нести пургу про Гостайны и убийства и прочую мелочевку, еще надо женам и детям (которые резко стали финансовыми гениями) тоже броню одеть

10.11.2020 09:06
- гость -

Он теперь уже будет сидеть, пока вперед ногами его не вынесут

10.11.2020 09:10
Eugene

Вы, адепты "от нас ничего не зависит", выбрали нам в 2018 году путена и сейчас те же песни поете.

10.11.2020 09:19
-меcный-

10.11.2020 09:10
Eugene

А это разве выборы были? Выборы так-то с выбором, а без выбора это чёто другое так-то. Особенно когда потом все следы заметены все концы в воде ничё никак не проверить кругом все свои.

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