Чем известен Джозеф Байден, который обогнал Трампа на выборах президента США

Новым президентом США будет демократ Джозеф Байден. Он опередил по набранным голосам действующего главу государства Дональда Трампа. И пусть подсчет результатов еще продолжается, американские СМИ уже назвали его победителем на выборах. Что известно о Джозефе Байдене и с какими идеями он шел на выборы в президенты – читайте в материале amic.ru.
Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантоне, штат Пенсильвания. Он самый старший в семье из четырех детей, у него есть младшие два брата и сестра.
В 1965 году Джозеф окончил Университет Делавэра, получив степень бакалавра истории и политологии. А в 1968 году завершил обучение в юридической школе Сиракузского университета и получил степень доктора права. После он работал адвокатом и даже открыл собственную юридическую фирму. Но в этой сфере проработал недолго.
В 70-е началась его политическая карьера. В ноябре 1973 года он стал сенатором штата Делавэр. Это произошло незадолго до того, как ему исполнилось 30 лет (минимальный возраст для этого поста). Поэтому он стал одним из самых молодых сенаторов. В этой должности он проработал более 35 лет. В 1974 году журнал Time включил сенатора Байдена в число "200 лиц будущего, которые будут делать историю".
В 2009 году Байден стал 47-м вице-президентом США (и был им до 2017 года). Он вступил на эту должность в то время, когда Барак Обама выиграл президентские выборы. На новом посту Байден курировал внешнюю политику.
СМИ называют его самым старейшим в истории страны президентом на момент избрания. Сейчас ему 77 лет, а на инаугурации – 20 января 2021 года – ему будет уже 78 лет.
В детстве у Джозефа Байдена были проблемы с речью – сильно заикался. В своих мемуарах он рассказывал, что когда ему приходилось выступить перед классом или приглашать девушку на свидание, то не мог этого сделать. После школы заикаться он перестал. И как сам позже говорил, улучшить речь ему помогло чтение поэзии перед зеркалом.
Но даже без заикания он допускал оплошности в речи и попадал в нелепые ситуации из-за своих заявлений и выражений. Как-то американское издание Newsweek вспомнило, что в 2007 году Байден назвал Обаму первым известным афроамериканцем, который выглядит чистым, ярким и приятным, а также способен ясно выражать свои мысли. В феврале 2020 года Байден ошибочно заявил, что будет бороться за пост сенатора, а не президента. А в день выборов, как вспоминает Lenta.ru, Байден публично перепутал внучку с умершим сыном.
Из-за таких ситуаций политик прозвал себя gaffe machine – "машина оплошностей". Оппоненты, как пишут СМИ, стали подозревать его в старческой деменции. Однако врач Байдена заверил, что у него нет каких-либо болезней или нарушений.
В 1966 году женился на однокурснице Нелии Хантер. У них родилось трое детей: дочь Наоми и сыновья Бо и Хантер. Однако в 1972 году семья попала в серьезное ДТП. Дочь и жена Джозефа Байдена погибли, а сыновья получили сильные травмы.
После случившегося Байден хотел отказаться от поста сенатора. Но все же решил продолжать политическую карьеру. Чтобы увидеть своих сыновей, он каждый день ездил на поезде из Вашингтона в штат Делавэр (около 180 км).
В 70-е он познакомился с учительницей английского языка Джил Джейкобс. И через два года они поженились. У пары родилась дочь Эшли. Во время, когда Джозеф Байден занимал пост вице-президента, Джил была второй леди США.
Старший сын политика Бо умер в 2015 году от рака. Его дочь Эшли работает предпринимателем и социальным работником. Самый "известный ребенок" Байдена – сын Хантер. Сейчас он предприниматель и адвокат. Но за свою жизнь он был замешан в нескольких скандалах.
Джозеф Байден уже участвовал в выборах президента. Во всяком случае, пытался.
Впервые он выдвинул свою кандидатуру на первичных выборах Демократической партии в 1988 году. Но тогда он снялся с гонки из-за обвинений в плагиате: использовал выдержки из речи лидера Британской лейбористской партии Нила Киннока.
Второй раз он заявил свою кандидатуру на выборы в 2008 году. Однако снялся сразу после первых праймериз, поняв, что не сможет навязать конкуренцию. Тогда президентом США стал Барак Обама, а вот Джозеф Байден занял должность вице-президента.
Как пишет РБК, Байден планировал участвовать в выборах 2016 года. Однако решил этого не делать, в том числе по совету Обамы.
В 2020 году Байден в третий раз участвовал в выборах президента.
Борьба с COVID-19
В своем программном заявлении Джозеф Байден пообещал ввести бесплатное тестирование на коронавирус, ускорить появление первой американской вакцины от COVID-19, планирует юридически обязать всех граждан носить маски. Считает, что контроль за соблюдением мер должен лежать на федеральных властях, а не на штатах.
Налоги
Он считает, что налоговая политика Трампа "душит средний класс". Поэтому заявил, что "потребует от корпораций и самых богатых американцев выплатить свою справедливую долю". Как пишет ТАСС, он намерен повысить ставку корпоративного налога с 21% до 28%, максимальную ставку налога на доход с 37% до 39,6% и не увеличивать налоги для граждан, которые зарабатывают менее 400 тыс. долларов в год.
Производство
Байден также выступает за возвращение производства на территорию США. Планирует выделить 400 млрд долларов на стимулирование промышленности внутри страны и 300 млрд – на исследования и разработку новых технологий. Рассчитывает создать 1 млн новых рабочих мест.
Образование
Призывает увеличить финансирование государственных школ и сократить помощь частным учреждениям. Хочет предоставить получение бесплатного образования в государственных вузах выходцам из семей с доходом менее 125 тыс. долларов в год.
Здравоохранение
Предлагает дать американцам выбор: приобретать государственную или коммерческую страховку. Также обещает ограничить повышение цен на лекарства.
Внешняя политика
Бывший вице-президент обещает восстановить отношения с партнерами по НАТО, усилить влияние Вашингтона в Восточной Европе. Он заявляет о возможности возвращения США в "ядерную сделку" с Ираном.
Отношение к России
Его внешнеполитическая программа предусматривает усиление давления на Россию, пишет ТАСС. Байден не поддерживает присоединение Крыма, обвиняет Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс, негативно отзывается о Владимире Путине. Недавно в интервью CBS он назвал Россию "большой угрозой для Америки с точки зрения разрушения безопасности и союзов".
Комментарии
Байден говорит: «Популизм сегодня используют шарлатаны по всему миру, и единственное, что до сих пор удерживает Путина у власти, это созданный им образ США как врага. Он хочет продемонстрировать, что Россия — снова могущественная держава, но в конечном счете он должен что-то производить. А я не вижу там никакого производства и уж тем более — изменений в поведении Путина».
Глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказывается признать Джо Байдена победителем на президентских выборах, что не позволяет начать переходный период в стране, сообщили СМИ.
По информации газеты Politico, пока Мерфи не признает Байдена избранным президентом, его команда не сможет получить доступ к правительственным финансовым ресурсам и начать работу с федеральными ведомствами.
«Утверждение еще не состоялось. Управление (GSA) и его глава будут продолжать соблюдать все требования закона», – говорится в сообщении ведомства.
Хрен редьки не слаще!
"Рассчитывает создать 1 млн новых рабочих мест."
фи, в 25 раз слабее нашего
я уже хочу переехать в сша
Китай готовится к обвалу рубля, ожидает его деноминации. Мне кажется, что зря. Деноминируют что-то другое.