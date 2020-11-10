Чем известен Джозеф Байден, который обогнал Трампа на выборах президента США

Кто такой Джозеф Байден?

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантоне, штат Пенсильвания. Он самый старший в семье из четырех детей, у него есть младшие два брата и сестра.

В 1965 году Джозеф окончил Университет Делавэра, получив степень бакалавра истории и политологии. А в 1968 году завершил обучение в юридической школе Сиракузского университета и получил степень доктора права. После он работал адвокатом и даже открыл собственную юридическую фирму. Но в этой сфере проработал недолго.

В 70-е началась его политическая карьера. В ноябре 1973 года он стал сенатором штата Делавэр. Это произошло незадолго до того, как ему исполнилось 30 лет (минимальный возраст для этого поста). Поэтому он стал одним из самых молодых сенаторов. В этой должности он проработал более 35 лет. В 1974 году журнал Time включил сенатора Байдена в число "200 лиц будущего, которые будут делать историю".

В 2009 году Байден стал 47-м вице-президентом США (и был им до 2017 года). Он вступил на эту должность в то время, когда Барак Обама выиграл президентские выборы. На новом посту Байден курировал внешнюю политику.

СМИ называют его самым старейшим в истории страны президентом на момент избрания. Сейчас ему 77 лет, а на инаугурации – 20 января 2021 года – ему будет уже 78 лет.