Почему произошли вспышки на Солнце в ноябре?

За восемь дней ноября на Солнце произошло 29 вспышек класса C (средний уровень, такие вспышки могут оказывать влияние на Землю). За весь 2020-й их было 48. А это значит, что в ноябре звезда произвела больше вспышек, чем за весь прошедший год. По словам специалистов, в последний раз такой мощный всплеск активности был в сентябре 2017 года.

В ноябре рост активности произошел из-за крупной группы солнечных пятен, которые ученые обнаружили неделю назад.

"Солнечные пятна образуются в местах формирования очень сильных магнитных полей с напряженностью более 1000 Гаусс (это примерно в 1000 раз сильнее земного магнитного поля). Именно энергия этих магнитных полей и сгорает в виде вспышек. Чем больше размер группы пятен и чем более крупные пятна в нее входят, тем более мощные вспышки может произвести Солнце", – пояснили в лаборатории.