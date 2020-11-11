За первую неделю ноября на Солнце произошло 29 вспышек – это больше, чем за все прошлые месяцы 2020 года, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Однако расслабляться не стоит – впереди нас ждет еще несколько дней магнитных бурь. Когда они будут и как от них уберечься – читайте в материале amic.ru.
За восемь дней ноября на Солнце произошло 29 вспышек класса C (средний уровень, такие вспышки могут оказывать влияние на Землю). За весь 2020-й их было 48. А это значит, что в ноябре звезда произвела больше вспышек, чем за весь прошедший год. По словам специалистов, в последний раз такой мощный всплеск активности был в сентябре 2017 года.
В ноябре рост активности произошел из-за крупной группы солнечных пятен, которые ученые обнаружили неделю назад.
"Солнечные пятна образуются в местах формирования очень сильных магнитных полей с напряженностью более 1000 Гаусс (это примерно в 1000 раз сильнее земного магнитного поля). Именно энергия этих магнитных полей и сгорает в виде вспышек. Чем больше размер группы пятен и чем более крупные пятна в нее входят, тем более мощные вспышки может произвести Солнце", – пояснили в лаборатории.
На самом деле, у ученых до сих пор нет единого мнения по поводу того, могут ли магнитные бури влиять на здоровье и состояние человека. Однако врачи неоднократно сталкивались с пациентами, которые страдают так называемой метеозависимостью (когда при смене погодных условий меняется и самочувствие человека).
"Как правило, это пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, например. Бывают пациенты с артериальной гипотонией, когда превалируют низкие цифры артериального давления. Пациенты с перенесенным инсультом либо инфарктом, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с астеническим синдромом. Если говорить о неврологии – с частыми мигренями", – рассказала в интервью "АиФ" врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина.
В этот период нужно:
- побольше отдыхать и избегать чрезмерных нагрузок;
- не нервничать;
- отказаться от алкоголя и кофе;
- пить больше воды и исключить соленую и жирную пищу;
- выйти на прогулку (но при этом меньше проводить времени на солнце);
- сделать утреннюю зарядку;
- спать не менее 6-8 часов.
Врачи считают, что это поможет метеочувствительным людям полегче перенести дни магнитных бурь. Кстати, начинать заниматься такой профилактикой следует уже за несколько дней.
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