В России предлагают продлить новогодние каникулы на две недели. Возможно ли это?

А это вообще возможно?

В Совете Федерации считают, что продление каникул непосильно для экономики. Об этом в интервью радио Sputnik заявил замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Ведь каникулы до 24 января – это значит, что нерабочим будет целый месяц. А это, как отметил Рязанский, 1/12 (одна двенадцатая) бюджета, который нужно будет направить на поддержку экономики.

Решением этого вопроса должны заниматься региональные власти, полагает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова. Ведь рост заболеваемости COVID-19 везде идет разными темпами. Поэтому предложение ввести нерабочие дни на федеральном уровне депутат считает избыточным, пишет РИА Новости.

А вот член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему этого "подарка" россиянам ждать не стоит. "Вообще, я считаю, что нужно работать, а не праздновать. Иначе страна рухнет", – заявил Мельник. Также он добавил, что в России и так много праздников, когда можно отдохнуть.

В любом случае решение о продлении новогодних праздников на две недели должно принимать руководство страны, исходя из текущей эпидобстановки, сказал в интервью "360" председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако пока в правительстве эту ситуацию не прокомментировали.