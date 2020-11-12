В России предлагают продлить новогодние каникулы на две недели. Возможно ли это?

В России предложили в 2021 году продлить новогодние каникулы на две недели. Что это значит и возможно ли увеличить количество выходных – читайте в материале amic.ru.
До 24 января. С таким предложение к правительству страны выступила партия "Коммунисты России".
Инициаторы считают, что эта мера позволит защитить здоровье населения и замедлить распространение инфекции. Также продление новогодних каникул поможет выиграть время, чтобы подготовить вакцину от коронавируса, добавил член партии Сергей Малинкович в беседе с "Московским комсомольцем".
"Скажу больше: после снятия весенних ограничений страна все лето вкалывала так, что никто не уходил в отпуск и никуда не ездил. Да и денег-то у населения не было. Дополнительные две недели к новогодним праздникам дадут нашим согражданам возможность отдохнуть, набраться сил, побыть в кругу семьи. И, будем надеяться, избежать заболевания", – отметил политик.
Решением этого вопроса должны заниматься региональные власти, полагает член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова. Ведь рост заболеваемости COVID-19 везде идет разными темпами. Поэтому предложение ввести нерабочие дни на федеральном уровне депутат считает избыточным, пишет РИА Новости.
А вот член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, почему этого "подарка" россиянам ждать не стоит. "Вообще, я считаю, что нужно работать, а не праздновать. Иначе страна рухнет", – заявил Мельник. Также он добавил, что в России и так много праздников, когда можно отдохнуть.
В любом случае решение о продлении новогодних праздников на две недели должно принимать руководство страны, исходя из текущей эпидобстановки, сказал в интервью "360" председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Однако пока в правительстве эту ситуацию не прокомментировали.
Комментарии
До 24 января.
Мало ли кто что предложил
до 30-го
С ума сошли что ли???
к 10 января пустые холодильники и кошельки у большинства.
А не бюджентникам кто платить будет?
Планируйте свой бюджет.
Я предлагаю ввести нерабочий год. Всем. А зарплату пусть из государственного бюджета платят. А то взяли моду, всех распустить по домам и доить работодателей
Это карманные комуняки едросов, раз предлагают то пусть и оплачивают банкет.
к 10 января пустые холодильники и кошельки у большинства.
ну вы и жрать , а в обычные месяца то же за 10 дней все съедаете?
"Всем пиво за счет заведения", провозгласил Царь.