До какого числа продлили режим самоизоляции в Алтайском крае?

Я работающий пенсионер. Могу я уйти на больничный на это время?

Да. На время самоизоляции вы можете оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования.

Как отметили в пресс-службе правительства, электронный больничный положен работающим людям в возрасте старше 65 лет, которые не находятся в отпуске и не переведены на дистанционную работу.