До какого числа продлили режим самоизоляции в Алтайском крае?

В Алтайском крае в очередной раз продлили режим самоизоляции для пенсионеров. Соответствующие изменения 11 ноября внесли в "ковидный" указ губернатора Виктора Томенко. Как долго будет действовать режим, можно ли оформить больничный и что понимается под самоизоляцией – читайте в материале amic.ru.
До 26 декабря 2020 продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
Да. На время самоизоляции вы можете оформить электронный листок нетрудоспособности и получить пособие от Фонда социального страхования.
Как отметили в пресс-службе правительства, электронный больничный положен работающим людям в возрасте старше 65 лет, которые не находятся в отпуске и не переведены на дистанционную работу.
Нет. Вам не нужно писать заявление, идти в поликлинику или органы соцстраха. Достаточно только предупредить о своем решении работодателя. Он передаст в Фонд социального страхования сведения, которые необходимы для оформления электронного больничного. Листок нетрудоспособности оформят вам дистанционно.
А пособие по больничному перечислят на карту единой суммой. Все периоды нетрудоспособности будут полностью оплачены из бюджета ФСС, а не из средств компании.
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