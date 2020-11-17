Народные приметы. Что нельзя делать 17 ноября, чтобы не потерять счастье и деньги

17 ноября отмечают народный праздник Ерема – сиди дома. На Руси этот день считали опасным, поэтому старались не выходить за порог и гостей к себе не звали. Чего же так боялись, зачем на дверях рисовали кресты и что не делали 17 ноября – читайте в материале amic.ru.
Этот народный праздник по-другому еще называли Еремин день, Еремей и Никандр. Последнее связано с именами двух святых, которых 17 ноября вспоминает Православная церковь.
На Руси верили, что в этот день можно было повстречать нечистую силу и навлечь на себя разные неприятности. Поэтому из дома старались не выходить.
По народным поверьям, в этот день зло пыталось проникнуть в жилище, чтобы украсть немного огня. Крестьяне приговаривали: "Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила". Поэтому 17 ноября лишний раз даже дверь не открывали (а то мало ли что). И никому не давали ни угля, ни дров. Потому как верили, что вместе с ними можно было отдать свое семейное счастье.
Чтобы защититься от нечистой силы, предки закрывались на все замки и чертили карандашом кресты над дверьми. А окна закрывали занавесками и помещали на подоконник рябиновые грозди – защитные обереги от злых духов.
Однако боязнь выйти из дома не означала, что можно было бездельничать. Женщины проводили время в домашних хлопотах – готовили обед, занимались уборкой, топили печь, шили или вязали. А мужчины плели вожжи и чинили сломанные вещи.
Главный запрет – выход из дома. Однако было и много других вещей, которые не делали в Еремин день.
К примеру, деньги в долг не давали. Иначе весь год впроголодь и нищете пришлось бы прожить. Также из дома ничего не выбрасывали, так как не хотели привлекать несчастье в дом.
17 ноября – неудачный день для свадебных гуляний. В народе говорили: кто в Еремин день женится, тот долго в браке не проживет. Считалось, что в такой семье постоянно будет присутствовать кто-то третий – родственник, знакомый или друг.
Также считалось, что на Еремин день нельзя знакомиться с новыми соседями. И тем более – приглашать их в гости. Иначе отношения могут сложиться плохо, будут постоянные скандалы и распри.
- Увидеть много мышей 17 ноября – к лютой зиме.
- Муха или комар летают на Еремин день – будет тепло.
- Лес стал черным – жди оттепели.
- Куры себя щиплют – к снегопаду.
- Если положить 17 ноября в карман ветку рябины, то она от нечисти защитит.
Священномучеников Никандра и Ермея. Первый был епископом, а второй – пресвитером. По преданию, Ермей и Никандр учились у святого Тита – последователя апостола Павла.
Святые большое количество времени проводили в молитве и за свою жизнь обратили многих язычников в христианскую веру. За это их схватили и привели на допрос к градоначальнику Ливанию. Никандра и Ермея уговаривали отречься от христианства, но они были непреклонны. Тогда святых стали пытать. Но даже жестокие истязания не заставили их отречься от Господа. После этого мучители пронзили головы и сердца христиан гвоздями и бросили в яму.
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