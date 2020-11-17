Народные приметы. Что нельзя делать 17 ноября, чтобы не потерять счастье и деньги

Ерема – сиди дома. Что это за праздник такой?

Этот народный праздник по-другому еще называли Еремин день, Еремей и Никандр. Последнее связано с именами двух святых, которых 17 ноября вспоминает Православная церковь.

На Руси верили, что в этот день можно было повстречать нечистую силу и навлечь на себя разные неприятности. Поэтому из дома старались не выходить.

По народным поверьям, в этот день зло пыталось проникнуть в жилище, чтобы украсть немного огня. Крестьяне приговаривали: "Светец, крепко держи лучину, чтобы ни нагаринки из избы не утянула нечистая сила". Поэтому 17 ноября лишний раз даже дверь не открывали (а то мало ли что). И никому не давали ни угля, ни дров. Потому как верили, что вместе с ними можно было отдать свое семейное счастье.

Чтобы защититься от нечистой силы, предки закрывались на все замки и чертили карандашом кресты над дверьми. А окна закрывали занавесками и помещали на подоконник рябиновые грозди – защитные обереги от злых духов.

Однако боязнь выйти из дома не означала, что можно было бездельничать. Женщины проводили время в домашних хлопотах – готовили обед, занимались уборкой, топили печь, шили или вязали. А мужчины плели вожжи и чинили сломанные вещи.