Чуть теплее, но скользко. Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле на выходных?

Погода в Алтайском крае 21 ноября 2020

В ночь на 21 ноября температура воздуха опустится до -8...-13 градусов, местами до -18°С. А вот днем в субботу столбики термометров покажут -6...-11 градусов, местами в предгорьях до -1°С. Синоптики передают, что в отдельных районах будет снег, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Погода в Барнауле 21 ноября 2020

Ночью ожидается -10...-12 градусов, а днем температура поднимется до -6... -8 градусов. Снега не будет, зато передают гололедицу и ветер 2-7 м/с.