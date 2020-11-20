Чуть теплее, но скользко. Какой будет погода в Алтайском крае и Барнауле на выходных?

Алтайский край пережил три дня сильных морозов. Впереди нас ждут выходные, которые будут немного теплее. Хотя в некоторых районах в ночные часы температура воздуха может опуститься до -18 градусов. Какую погоду прогнозируют 21 и 22 ноября и ожидать ли похолодания в понедельник – читайте в материале amic.ru.
Погода в Алтайском крае 21 ноября 2020
В ночь на 21 ноября температура воздуха опустится до -8...-13 градусов, местами до -18°С. А вот днем в субботу столбики термометров покажут -6...-11 градусов, местами в предгорьях до -1°С. Синоптики передают, что в отдельных районах будет снег, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.
Погода в Барнауле 21 ноября 2020
Ночью ожидается -10...-12 градусов, а днем температура поднимется до -6... -8 градусов. Снега не будет, зато передают гололедицу и ветер 2-7 м/с.
Погода в Алтайском крае 22 ноября 2020
Ночью столбики термометров покажут -7...-12 градусов, местами до -17°С. А днем будет -2...-7°С. Утром возможна изморозь, в отдельных районах региона пройдет снег. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.
Погода в Барнауле 22 ноября 2020
В ночные часы в городе похолодает до -8...-10 градусов, без осадков. А вот днем передают небольшой снег, столбики термометров покажут -4...-6 градусов, ветер 2-7 м/с.
Ночью в регионе похолодает до -7...-12 градусов, местами до -17°С. Днем воздух прогреется до -2...-7 градусов. Снег пройдет только в восточных и предгорных районах. На дорогах гололедица, ветер переменный, 2-7 м/с.
А вот в Барнауле в начале рабочей недели днем ожидается -4...-6 градусов. Осадков не прогнозируют. Синоптики обещают гололедицу и переменный ветер 2-7 м/с.
Комментарии
ПЕРЕДАЮТ ГОЛОЛЕДИЦУ, БУДЕТ СКОЛЬЗКО.
А как другие регионы справляются с гололедом. Первое,что выходит на запрос:
1)Серпухов. С раннего утра коммунальные службы производят работы по посыпке песком и антигололедными материалами тротуаров и дорог. Также они очищают остановки и пешеходные дорожки от наледи. Для работ на проезжей части задействуют пескоразбрасыватели. Особое внимание уделено дворовым территориям, остановкам общественного транспорта, тротуарам и дорогам.
2)За сутки в Калуге использовали 1100 тонн песчано-соляной смеси и 36 тонн реагентов. Дороги и тротуары были посыпаны ПСС.
Амител,а как в Барнауле решают эту проблему?