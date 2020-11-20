Как алтайские депутаты упростят жизнь бизнесу после отмены ЕНВД?

Алтайское Заксобрание намерено частично смягчить для предпринимателей отмену ЕНВД. На ближайшей сессии АКЗС 27 ноября депутаты рассмотрят законопроект, который предложило правительство региона. Речь идет о расширении патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса. Кроме того, парламентарии могут на три года продлить действие ставки 0% для ИП, работающих на "упрощенке".
"Сегодня в крае более 31 тысячи индивидуальных предпринимателей – плательщиков ЕНВД, которые потенциально могут перейти на патентную систему налогообложения. Однако на данный момент эта система налогообложения не пользуется большой популярностью у малого бизнеса. Причина – отсутствие возможности снижения суммы налога на сумму уплаченных в налоговом периоде страховых взносов, как на ЕНВД, – считает депутат АКЗС Андрей Осипов. – В настоящее время Минфином подготовлен и направлен в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий предоставление плательщикам патентной системы снижать налог на сумму уплаченных страховых взносов. Чтобы этот закон заработал в крае, нам необходимо привести региональный закон в соответствие с ним".
Во-первых, парламентарии намерены объединить отдельные виды патентов в сферах торговли и общественного питания в две группы с уточнением размеров потенциально возможного годового дохода.
Также до 150 кв. м. будут увеличены размеры площадей залов обслуживания посетителей по объектам общественного питания и стационарной торговли, при которых допускается применение патентной системы налогообложения.
Кроме того, перечень видов деятельности, попадающих под патентную систему налогообложения, дополняется разделом "Животноводство, услуги в области животноводства", в связи с чем уточняется размер ПВГД в отношении видов деятельности, относящихся к сфере сельского хозяйства.
Наконец, главное новшество – разделить все населенные пункты в Алтайском крае в зависимости от количества жителей.
На стоимость патента. Законопроект предлагает установить дифференциацию в зависимости от количества проживающих на территории людей (в действующей редакции стоимость патента для всех поселений является единой, вне зависимости от числа жителей). Населенные пункты могут разделить на шесть групп. Последняя группа (к ней относятся муниципалитеты, где проживает менее 500 человек) получит бонус в виде минимального ПВГД. Он будет на 67% меньше, чем, например, для первой группы, к которой относится Барнаул.
Закон также исключает установление максимального размера ПВГД и необходимость его ежегодной индексации. Это связано с ноябрьскими изменениями в Налоговый кодекс РФ, предусматривающими предоставление возможности снижения суммы налога на уплаченные страховые взносы. Кроме того, продлен до 1 января 2021 года срок использования понижающих коэффициентов, основанных на численности работников, к исчислению ПВГД.
Какие еще меры поддержки могут одобрить депутаты на ноябрьской сессии?
"Принятие закона расширит возможности индивидуальных предпринимателей по применению патентной системы налогообложения, обеспечит максимально плавный переход с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета. При этом возможны изменения доходной части консолидированного бюджета", — пояснила представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стелла Штань.
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