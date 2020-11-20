Как алтайские депутаты упростят жизнь бизнесу после отмены ЕНВД?

В чем конкретно будут послабления для малого и среднего бизнеса, использующих патентную систему?

Во-первых, парламентарии намерены объединить отдельные виды патентов в сферах торговли и общественного питания в две группы с уточнением размеров потенциально возможного годового дохода.

Также до 150 кв. м. будут увеличены размеры площадей залов обслуживания посетителей по объектам общественного питания и стационарной торговли, при которых допускается применение патентной системы налогообложения.

Кроме того, перечень видов деятельности, попадающих под патентную систему налогообложения, дополняется разделом "Животноводство, услуги в области животноводства", в связи с чем уточняется размер ПВГД в отношении видов деятельности, относящихся к сфере сельского хозяйства.

Наконец, главное новшество – разделить все населенные пункты в Алтайском крае в зависимости от количества жителей.