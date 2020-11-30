Понедельник, 30 Ноябрь, 13:41

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,86
€ 90,46
-4°


2269316 +0
Обь
45см +25

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2021Коронавирус на АлтаеПолезный город
Вопрос дня



Новый формат. Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2020 году

, ИА "Амител"
Президент будет общаться не только с журналистами, но и с простыми жителями
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Ежегодно под Новый год президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, куда съезжаются журналисты со всех регионов России и зарубежья. Но в 2020 году все будет по-другому из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференция главы государства пройдет в видеоформате. А еще она будет дополнена элементами прямой линии с населением. Это означает, что кроме журналистов пообщаться с президентом смогут и простые жители. Рассказываем, когда состоится пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году и где ее можно посмотреть.

1
Когда состоится большая пресс-конференция президента Путина в 2020 году?

Владимир Путин будет общаться с журналистами 17 декабря, в четверг. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени. Напомним, эта пресс-конференция будет уже 16-й по счету, начиная с 2001 года. Мероприятие не проводили только в период с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал должность премьер-министра.

2

Где и как пройдет пресс-конференция президента?

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, в декабре 2020 года пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли.
3
А как быть журналистам из региональных СМИ? Они не смогут задать вопрос?
Региональные журналисты в Москву не поедут. Они будут находиться на разных площадках в федеральных округах. Вопросы Путину по видеосвязи можно задать из девяти городов, отобранных Роспотребнадзором. Количество журналистов будет ограничено. Аккредитация начнется с 29 ноября и завершится 2 декабря.
4
И где же будут располагаться эти площадки?
Центральный федеральный округ – Москва и Тула;
Северо-Западный федеральный округ – Санкт-Петербург;
Южный федеральный округ – Ростов-на-Дону;
Северо-Кавказский федеральный округ – Ставрополь;
Приволжский федеральный округ – Нижний Новгород;
Уральский федеральный округ – Екатеринбург;
Сибирский федеральный округ – Новосибирск; 
Дальневосточный федеральный округ – Владивосток.

Журналисты из Алтайского края поедут в Новосибирск, чтобы оттуда задать вопросы президенту. В настоящее время список корреспондентов и СМИ, которые примут участие в мероприятии, еще формируется.
5
Говорят, что на этот раз задать вопрос президенту смогут и простые жители, а не только СМИ?

Да. Мероприятие из-за пандемии пройдет в необычном формате и будет включать элементы прямой линии – так называют традиционный прямой эфир с президентом, во время которого глава государства отвечает на заранее присланные и заданные во время трансляции вопросы всех россиян.

6

И как я могу задать вопрос президенту?

С 6 декабря будет доступно приложение для пресс-конференции "МоскваПутину" на платформах IOS и Android. То есть вопрос президенту можно отправить, находясь у себя дома или на работе. Через приложение "МоскваПутину" есть возможность отправить видеовопрос, текст или короткое сообщение.

Кстати, трансляцию пресс-конференции президента тоже можно будет смотреть в приложении.

Обрабатывать вопросы, которые граждане пришлют Владимиру Путину через приложение "Москва Путину", будут волонтеры ОНФ.

7
Где посмотреть большую пресс-конференцию Путина?
Официальный список СМИ, которые будут транслировать в прямом эфире пресс-конференцию, еще не объявлен. Но можно предположить, что традиционно это будут делать все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в 2019 году пресс-конференцию транслировали по Первому каналу, на "России 1" и "России 24" и ОТР, а также на сайтах этих СМИ. Кроме того, вещание с этого мероприятия вели радиостанции "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
8

Чем большая пресс-конференция президента отличается от других?

Здесь нет никакого временного регламента. Президент сам решает, когда закончить беседу с журналистами. Встречи длятся несколько часов. Предыдущая большая пресс-конференция президента состоялась 19 декабря 2019 года, она продлилась 4 часа 18 минут, глава государства ответил более чем на 70 вопросов. А самой долгой была пресс-конференция в 2008 году – 4 часа 40 минут.
Но предстоящая пресс-конференция может побить этот рекорд, из-за объединения с прямой линией.

"Учитывая точки, элементы, симбиоз прямой линии и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков федеральным СМИ на прошлой неделе.

9

Удавалось ли задать вопрос президенту журналистам из Алтайского края?

Да, удавалось. В 2016 году журналист "Алтайской правды" Кристина Ливер задала вопрос Владимиру Путину о проблеме закредитованности регионов.

В 2012 году напрямую с вопросом к президенту обратилась редактор Службы Новостей FM-Продакшн Ася Хлыновская, которая поинтересовалась у главы государства, когда в стране будет доступная ипотека.

В 2004 году на тот момент директор информационного агентства "Амител" Светлана Шаповалова спросила у президента, как он оценивает команду недавно выбранного губернатора Михаила Евдокимова, с которым он перед этим встречался.

 

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

30.11.2020 13:23
- гость -

Ботоксный с простыми жителями? Ну, ну...

30.11.2020 13:27
- гость -

Вопросы Путину по видеосвязи можно будет задать из девяти городов, отобранных Роспотребнадзором

30.11.2020 13:34
- гость -

А денег то даст? Нет? Ну тогда пусть его одни чинушки слушают

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
13:30
Вышли на плато. В Алтайском крае вдвое сократилась нагрузка на скорую помощь и поликлиники 0
13:17
Новый формат. Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2020 году 3
13:05
Новосибирская область не намерена отказываться от новогодних корпоративов и утренников 3
12:53
Алтайскому краю выделили крупную сумму на борьбу с бедностью 16
12:41
Переболевшая ковидом женщина родила ребенка с антителами к вирусу 0
12:28
В школах и детсадах Алтайского края нашли нарушения правил питания детей 2
12:15
Четыре человека пострадали в ДТП с двумя такси в Барнауле 1
12:01
Американский ученый оценил стоимость Земли 3
11:47
Жители одной из улиц Новоалтайска с июня сидят без горячей воды 3
11:32
12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 19
11:29
Еще 62 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
11:17
Глава "Вектора" рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 3
11:04
Испанские танцы и горные лыжи. Как необычно провести Новый год в Белокурихе 0
10:52
В алтайской ГИБДД рассказали подробности ДТП в игорной зоне 2
10:40
Без елки, но с больничным. Что изменится в жизни россиян в декабре 2020 года 3
10:27
До Толмачево и обратно. С автовокзала Барнаула открыли рейс до аэропорта Новосибирска 11
10:15
Юмористка Елена Борщева назвала комфортную для существования сумму денег 18
10:03
Барнаулец помог полицейским поймать наркодилера 6
09:55
ГИБДД Барнаула открыла "охоту" на должников 9
09:43
Ромен Грожан попал в больницу после столкновения с Даниилом Квятом на этапе "Формулы 1" 6
09:30
Новый год без долгов. Жители Алтайского края уменьшили налоговую задолженность 0
09:19
В Алтайском крае впервые вручили премию имени Геннадия Саковича 4
09:08
Геннадий Онищенко выступил против массовой вакцинации от коронавируса 11
08:55
Водителя без маски нашли во время рейдов по автобусам в Барнауле 10
08:44
Байден неудачно поиграл с собакой и получил двойной перелом 38
08:32
Стала известна причина смерти Шона Коннери 1
08:20
Удачный "пинок". Какие ЖК возведут в Барнауле в 2021 году 12
08:04
Доктор Мясников предупредил об опасности наушников 10
07:48
Барнаульца будут судить за продажу несуществующих щенков 0
07:22
Движение по Чуйскому тракту закроют в Алтайском крае 0
07:05
"Уши замерзнут". Путин призвал сибирских чиновников не снимать шапки на морозе 10
06:44
Нарколог объяснил разницу между мужским и женским алкоголизмом 7
06:30
Как правильно питаться в Рождественский пост 2020-2021. Инфографика 1
06:19
Какие подарки можно найти на AliExpress коллегам на Новый год? 0
06:01
До -13 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 30 ноября 0
23:30
Такой день. Новый регулируемый пешеходный переход в Барнауле и жесткое ДТП 0
22:34
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Павловском тракте в Барнауле 1
21:40
Воспитанник алтайского футбола помог "Уфе" победить в матче чемпионата России 0
20:41
Пожарные спасли человека из горящего подвала пятиэтажки в Барнауле 0
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 245 0
19:21
"Обидно не было". Песков прокомментировал отказ пустить его на каток 2
18:55
Очередной регулируемый пешеходный переход появился в Барнауле 13
18:20
Мария Захарова взяла собаку из приюта 7
17:47
Доктор Мясников предрек новую эпидемию с десятками миллионов погибших 9
17:15
Бесплатные обеды для медиков скорой помощи организовали в Барнауле 3
16:42
В Алтайском крае автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду металлолома 3
16:10
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера 5
15:41
Житель Алтайского края захотел подзаработать и пересдал чужую квартиру в аренду 1
15:09
Более 26 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
14:36
Барнаул и Бийск могут внести в список самых грязных городов России 8
14:06
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью 0
13:37
В Барнауле водитель автобуса нашел в салоне утерянный телефон и продал его 18
13:05
Психолог рассказал, как оторвать человека от смартфона 3
12:31
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае за сутки 0
12:01
Пескова отказались пропускать на открытие катка в Москве 23
11:26
227 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 9
11:15
Два автомобиля такси столкнулись в Барнауле 0
10:46
Доктор Мясников рассказал об опасной для здоровья привычке 4
10:14
Женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме в Барнауле 0
09:44
Число случаев COVID-19 в мире перевалило за 62 миллиона 0
09:11
Где и за сколько в Барнауле покататься на коньках. Карта 7
08:44
Житель Алтайского края перевел мошенникам почти 300 тысяч рублей 11
08:10
Губернатор Алтайского края поздравил жителей региона с Днем матери 5
07:38
Выкатившийся за ВПП Ан-124 отбуксировали на парковку в Толмачево 1
07:02
Овну – бизнес, Водолею – творчество. Что знакам зодиака обещает гороскоп на 2021 год 2
06:32
Радость материнства. Веселые будни молодых родителей 0
06:00
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 ноября 3
23:27
Такой день. Устранение порыва водопровода и дело главы славгородского ГИБДД 0
22:26
Ирина Безрукова призналась, что мечтает встретить Новый год на Алтае 9
21:27
Фальшивой купюрой расплатились за лекарства в Бийске 0
20:28
Заместителя мэра Новоуральска застрелили на охоте 8
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 244 0
19:17
Алтайский участковый боевым приемом нейтрализовал преступника с ножом 0
18:47
Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку после интимного видео 13
18:19
Названы самые популярные музыкальные исполнители России 7
17:50
Мощная магнитная буря накроет Землю в декабре 2
17:18
Еще 122 заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
16:48
Алтайский хирург умер в 45 лет после заражения коронавирусом 16
16:14
Светодиодную стоп-линию на ж/д переезде установили в Алтайском крае 3
15:41
Украинская певица резко ответила на нападки за пост на русском языке 3
15:12
Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае растет 9
14:45
В России за сутки умерло более 500 больных коронавирусом 0
14:17
Жители Горного Алтая обманули страховщиков на 1,6 млн рублей 0
13:47
Соцсети: мужчина с колуном напал на фельдшера в Алтайском крае 7
13:19
Вынесен приговор жителю Алтая, который убил брата за просьбу "налить" 0
12:46
В Роспотребнодзоре назвали условие для отмены масочного режима 0
12:19
12 человек погибли под колесами поездов в Алтайском крае в 2020 году 0
11:52
В Барнауле перекроют три перекрестка на проспекте Ленина 53
11:18
14 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 6
10:50
В АлтГУ ответили студентам, которые "не готовы умирать от ковида" 19
10:16
В Барнауле устранили коммунальную аварию на Павловском тракте 1
09:40
Военные несколько раз перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 13
09:05
Прошло полгода. В Алтайском противотуберкулезном диспансере починили томограф 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.