Ежегодно под Новый год президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, куда съезжаются журналисты со всех регионов России и зарубежья. Но в 2020 году все будет по-другому из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференция главы государства пройдет в видеоформате. А еще она будет дополнена элементами прямой линии с населением. Это означает, что кроме журналистов пообщаться с президентом смогут и простые жители. Рассказываем, когда состоится пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году и где ее можно посмотреть.

1 Когда состоится большая пресс-конференция президента Путина в 2020 году? Владимир Путин будет общаться с журналистами 17 декабря, в четверг. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени. Напомним, эта пресс-конференция будет уже 16-й по счету, начиная с 2001 года. Мероприятие не проводили только в период с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал должность премьер-министра.

2 Где и как пройдет пресс-конференция президента? В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, в декабре 2020 года пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли.

3 А как быть журналистам из региональных СМИ? Они не смогут задать вопрос? Региональные журналисты в Москву не поедут. Они будут находиться на разных площадках в федеральных округах. Вопросы Путину по видеосвязи можно задать из девяти городов, отобранных Роспотребнадзором. Количество журналистов будет ограничено. Аккредитация начнется с 29 ноября и завершится 2 декабря.

4 И где же будут располагаться эти площадки? 16 главных вопросов Владимиру Путину Самые яркие заявления президента России

Северо-Западный федеральный округ – Санкт-Петербург;

Южный федеральный округ – Ростов-на-Дону;

Северо-Кавказский федеральный округ – Ставрополь;

Приволжский федеральный округ – Нижний Новгород;

Уральский федеральный округ – Екатеринбург;

Сибирский федеральный округ – Новосибирск;

Дальневосточный федеральный округ – Владивосток.



Журналисты из Алтайского края поедут в Новосибирск, чтобы оттуда задать вопросы президенту. В настоящее время список корреспондентов и СМИ, которые примут участие в мероприятии, еще формируется. Центральный федеральный округ – Москва и Тула;Северо-Западный федеральный округ – Санкт-Петербург;Южный федеральный округ – Ростов-на-Дону;Северо-Кавказский федеральный округ – Ставрополь;Приволжский федеральный округ – Нижний Новгород;Уральский федеральный округ – Екатеринбург;Сибирский федеральный округ – Новосибирск;Дальневосточный федеральный округ – Владивосток.Журналисты из Алтайского края поедут в Новосибирск, чтобы оттуда задать вопросы президенту. В настоящее время список корреспондентов и СМИ, которые примут участие в мероприятии, еще формируется.

5 Говорят, что на этот раз задать вопрос президенту смогут и простые жители, а не только СМИ? Да. Мероприятие из-за пандемии пройдет в необычном формате и будет включать элементы прямой линии – так называют традиционный прямой эфир с президентом, во время которого глава государства отвечает на заранее присланные и заданные во время трансляции вопросы всех россиян.

6 И как я могу задать вопрос президенту? Смесь балагана и серьезного диалога: как прошла большая пресс-конференция Путина Впечатления изнутри процесса и рецепт решения острой проблемы от корреспондента amic.ru С 6 декабря будет доступно приложение для пресс-конференции "МоскваПутину" на платформах IOS и Android. То есть вопрос президенту можно отправить, находясь у себя дома или на работе. Через приложение "МоскваПутину" есть возможность отправить видеовопрос, текст или короткое сообщение. Кстати, трансляцию пресс-конференции президента тоже можно будет смотреть в приложении. Обрабатывать вопросы, которые граждане пришлют Владимиру Путину через приложение "Москва Путину", будут волонтеры ОНФ.

7 Где посмотреть большую пресс-конференцию Путина? Официальный список СМИ, которые будут транслировать в прямом эфире пресс-конференцию, еще не объявлен. Но можно предположить, что традиционно это будут делать все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в 2019 году пресс-конференцию транслировали по Первому каналу, на "России 1" и "России 24" и ОТР, а также на сайтах этих СМИ. Кроме того, вещание с этого мероприятия вели радиостанции "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

8 Чем большая пресс-конференция президента отличается от других? Пресс-конференции президента Владимира Путина в цифрах и фактах. Инфографика 19 декабря глава государства встретится с рекордным количеством журналистов Здесь нет никакого временного регламента. Президент сам решает, когда закончить беседу с журналистами. Встречи длятся несколько часов. Предыдущая большая пресс-конференция президента состоялась 19 декабря 2019 года, она продлилась 4 часа 18 минут, глава государства ответил более чем на 70 вопросов. А самой долгой была пресс-конференция в 2008 году – 4 часа 40 минут.

Но предстоящая пресс-конференция может побить этот рекорд, из-за объединения с прямой линией. "Учитывая точки, элементы, симбиоз прямой линии и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков федеральным СМИ на прошлой неделе.