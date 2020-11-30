Ежегодно под Новый год президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию, куда съезжаются журналисты со всех регионов России и зарубежья. Но в 2020 году все будет по-другому из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференция главы государства пройдет в видеоформате. А еще она будет дополнена элементами прямой линии с населением. Это означает, что кроме журналистов пообщаться с президентом смогут и простые жители. Рассказываем, когда состоится пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году и где ее можно посмотреть.
Владимир Путин будет общаться с журналистами 17 декабря, в четверг. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени. Напомним, эта пресс-конференция будет уже 16-й по счету, начиная с 2001 года. Мероприятие не проводили только в период с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал должность премьер-министра.
Где и как пройдет пресс-конференция президента?
Северо-Западный федеральный округ – Санкт-Петербург;
Южный федеральный округ – Ростов-на-Дону;
Северо-Кавказский федеральный округ – Ставрополь;
Приволжский федеральный округ – Нижний Новгород;
Уральский федеральный округ – Екатеринбург;
Сибирский федеральный округ – Новосибирск;
Дальневосточный федеральный округ – Владивосток.
Журналисты из Алтайского края поедут в Новосибирск, чтобы оттуда задать вопросы президенту. В настоящее время список корреспондентов и СМИ, которые примут участие в мероприятии, еще формируется.
Да. Мероприятие из-за пандемии пройдет в необычном формате и будет включать элементы прямой линии – так называют традиционный прямой эфир с президентом, во время которого глава государства отвечает на заранее присланные и заданные во время трансляции вопросы всех россиян.
И как я могу задать вопрос президенту?
С 6 декабря будет доступно приложение для пресс-конференции "МоскваПутину" на платформах IOS и Android. То есть вопрос президенту можно отправить, находясь у себя дома или на работе. Через приложение "МоскваПутину" есть возможность отправить видеовопрос, текст или короткое сообщение.
Кстати, трансляцию пресс-конференции президента тоже можно будет смотреть в приложении.
Обрабатывать вопросы, которые граждане пришлют Владимиру Путину через приложение "Москва Путину", будут волонтеры ОНФ.
Чем большая пресс-конференция президента отличается от других?
Здесь нет никакого временного регламента. Президент сам решает, когда закончить беседу с журналистами. Встречи длятся несколько часов. Предыдущая большая пресс-конференция президента состоялась 19 декабря 2019 года, она продлилась 4 часа 18 минут, глава государства ответил более чем на 70 вопросов. А самой долгой была пресс-конференция в 2008 году – 4 часа 40 минут.
Но предстоящая пресс-конференция может побить этот рекорд, из-за объединения с прямой линией.
"Учитывая точки, элементы, симбиоз прямой линии и пресс-конференции, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков федеральным СМИ на прошлой неделе.
Удавалось ли задать вопрос президенту журналистам из Алтайского края?
Да, удавалось. В 2016 году журналист "Алтайской правды" Кристина Ливер задала вопрос Владимиру Путину о проблеме закредитованности регионов.
В 2012 году напрямую с вопросом к президенту обратилась редактор Службы Новостей FM-Продакшн Ася Хлыновская, которая поинтересовалась у главы государства, когда в стране будет доступная ипотека.
В 2004 году на тот момент директор информационного агентства "Амител" Светлана Шаповалова спросила у президента, как он оценивает команду недавно выбранного губернатора Михаила Евдокимова, с которым он перед этим встречался.
Комментарии
Ботоксный с простыми жителями? Ну, ну...
Вопросы Путину по видеосвязи можно будет задать из девяти городов, отобранных Роспотребнадзором
А денег то даст? Нет? Ну тогда пусть его одни чинушки слушают