Сделают ли 31 декабря 2020 выходным днем в Алтайском крае?

Сложный вопрос. С одной стороны, решение о переносе выходных в стране принимает правительство РФ не позднее чем за два месяца до календарной даты, говорится в Трудовом кодексе. В этом году такое решение принято не было. Законопроект о выходном 31 декабря 2020 отклонили в Госдуме 26 ноября. То есть уже не стоит рассчитывать на дополнительный выходной.

С другой стороны, в 2019 году главы нескольких регионов России сделали 31 декабря нерабочим днем. Причем такое решение губернаторы этих территорий приняли незадолго до конца года.



А несколько дней назад врио губернатора Белгородской области объявил, что жители региона тоже могут рассчитывать на то, что проведут этот день дома. Хотя постановления о выходном 31 декабря в области еще не принято.



Алтайские депутаты тоже не теряют надежды, что глава Алтайского края решится объявить 31-е число выходным. Но пока реакции на поступившее предложение не было, да и подобных решений в крае никто не принимал.