Сделают ли 31 декабря 2020 выходным днем в Алтайском крае?

В Алтайском крае 31 декабря 2020 года предлагают сделать выходным. С такой идеей к губернатору Виктору Томенко обратился глава местного отделения ЛДПР Максим Крайн. Депутат просит перенести рабочий день с 31-го на "иной выходной день". Будут ли жители Алтайского края отдыхать 31 декабря в 2020 году и от чего это зависит – читайте в материале amic.ru.
Так что пока мы вместе с вами ждем ответа губернатора и готовимся работать 31 декабря. Напомним, в 2020 году он выпадает на четверг.
Сложный вопрос. С одной стороны, решение о переносе выходных в стране принимает правительство РФ не позднее чем за два месяца до календарной даты, говорится в Трудовом кодексе. В этом году такое решение принято не было. Законопроект о выходном 31 декабря 2020 отклонили в Госдуме 26 ноября. То есть уже не стоит рассчитывать на дополнительный выходной.
С другой стороны, в 2019 году главы нескольких регионов России сделали 31 декабря нерабочим днем. Причем такое решение губернаторы этих территорий приняли незадолго до конца года.
А несколько дней назад врио губернатора Белгородской области объявил, что жители региона тоже могут рассчитывать на то, что проведут этот день дома. Хотя постановления о выходном 31 декабря в области еще не принято.
Алтайские депутаты тоже не теряют надежды, что глава Алтайского края решится объявить 31-е число выходным. Но пока реакции на поступившее предложение не было, да и подобных решений в крае никто не принимал.
Очень вас понимаем. Но выход есть: вы с коллегами можете обратиться к своему начальнику и попросить его сделать выходной день 31 декабря в вашей организации. Как уточняет "Гарант", руководитель компании может ввести дополнительный выходной день для своих сотрудников, издав соответствующий приказ. И тогда вам не придется просиживать время на работе в предновогодний день, а потом по пробкам добираться домой и в спешке резать салаты.
Комментарии
Но в прошлом году Виктор Томенко отказался делать выходным последний день Нового года
Да пошёл он! Новогодние торжества запретил, народные гулянья только в масках. Ещё и подарочек для жителей края организует - толпа росгвардии которая будет всех штрафовать?