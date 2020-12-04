Часть россиян получит в декабре 2020 года сразу две пенсии. И нет, это не внезапный подарок правительства к Новому году. Это связано с особенностями начисления пособий из-за новогодних праздников. Amic.ru рассказывает, кому ждать "двойную" пенсию в последний месяц года и почему это происходит.
И кто получит сразу две пенсии в декабре 2020 года?
Если вы получаете пенсию в первых числах месяца, то вы и есть тот счастливчик, кому выплату в декабре принесут дважды: и за декабрь, и за январь. Дело в том, что в связи с новогодними праздниками все почтовые отделения и финансовые компании в начале января не будут работать, а потому принято решение выплатить пенсии до наступления выходных. Такая практика в России действует уже несколько лет, напомнила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете"
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Каникулы почтовых отделений продлятся с 1 по 3 января. Следовательно, всем, кому должны выплатить пенсии в эти даты, получат их в декабре. Остальные же получат выплаты в обычные сроки.
То есть в январе мне пенсия не придет?
Если вам выплатят январскую пенсию в декабре, то рассчитывать на пособие в первый месяц 2021 года вам не стоит. Увы, это не дополнительная выплата и не подарок от Деда Мороза к Новому году. Поэтому не спешите тратить деньги: вам предстоит растянуть их до февраля.
И когда принесут "досрочную" пенсию?
Точного графика еще нет. В ПФР говорят, что он будет известен только в 20-х числах декабря. При этом в каждом регионе будет утвержден свой график, информацию о котором можно уточнить в местном отделении ПФР или "Почты России". Но, вообще, рассчитывайте, что свою досрочную выплату вы получите ближе к Новому году.
А пенсия-то хоть полностью придет?
Конечно. В конце декабря 2020 пенсионеры получат всю пенсию за январь, подтвердила Елена Бибикова. Поэтому не переживайте, сумму вам перечислят или выдадут полностью. Более того, для неработающих получателей страховой пенсии выплата за январь поступит уже с учетом индексации на 6,3%. Прибавка будет рассчитана индивидуально, но в среднем по России составит 1 тысячу рублей.
Комментарии
Тем, кто не получит пенсию в январе 2021!
Лучше напишите про то что с врачей затребовали вернуть обратно выданные им по "бюрократической ошибке" по миллиону рублей? Смогёте?