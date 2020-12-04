Часть россиян получит в декабре 2020 года сразу две пенсии. И нет, это не внезапный подарок правительства к Новому году. Это связано с особенностями начисления пособий из-за новогодних праздников. Amic.ru рассказывает, кому ждать "двойную" пенсию в последний месяц года и почему это происходит.

1 И кто получит сразу две пенсии в декабре 2020 года?



Каникулы почтовых отделений продлятся с 1 по 3 января. Следовательно, всем, кому должны выплатить пенсии в эти даты, получат их в декабре. Остальные же получат выплаты в обычные сроки. Если вы получаете пенсию в первых числах месяца, то вы и есть тот счастливчик, кому выплату в декабре принесут дважды: и за декабрь, и за январь. Дело в том, что в связи с новогодними праздниками все почтовые отделения и финансовые компании в начале января не будут работать, а потому принято решение выплатить пенсии до наступления выходных. Такая практика в России действует уже несколько лет, напомнила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете" Каникулы почтовых отделений продлятся с 1 по 3 января. Следовательно, всем, кому должны выплатить пенсии в эти даты, получат их в декабре. Остальные же получат выплаты в обычные сроки.

2 То есть в январе мне пенсия не придет? Если вам выплатят январскую пенсию в декабре, то рассчитывать на пособие в первый месяц 2021 года вам не стоит. Увы, это не дополнительная выплата и не подарок от Деда Мороза к Новому году. Поэтому не спешите тратить деньги: вам предстоит растянуть их до февраля.

3 И когда принесут "досрочную" пенсию? Точного графика еще нет. В ПФР говорят, что он будет известен только в 20-х числах декабря. При этом в каждом регионе будет утвержден свой график, информацию о котором можно уточнить в местном отделении ПФР или "Почты России". Но, вообще, рассчитывайте, что свою досрочную выплату вы получите ближе к Новому году.