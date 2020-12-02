Новогодние каникулы ждут не только дети, но и взрослые. Для многих из нас это еще один мини-отпуск, когда есть возможность побыть с близкими и отдохнуть после тяжелого года и усиленной работы в декабре. Рассказываем, сколько дней россияне будут отдыхать на Новый год – 2021, когда придется выходить на работу и будет ли 31 декабря выходным.
Новогодние каникулы в 2021 году в России продлятся 10 дней. Согласно производственному календарю, выходные дни выпадают на период с 1 по 8 января 2021, то есть с пятницы по пятницу. Но так как за ними следом идут еще два календарных выходных, то отдых у нас немного увеличится (ура!). И 9, 10 января (субботу и воскресенье) мы все еще проведем не на работе.
К сожалению, 31 декабря 2020 года нам придется поработать. Ведь этот день выпадает на четверг, и он не был объявлен выходным. Зато, согласно производственному календарю, 31 декабря – предпраздничный сокращенный день. А значит, с работы можно будет уйти пораньше.
Но если уж очень не хотите идти на работу в последний день года, то поговорите с начальником. Возможно, он пойдет вам навстречу (и не только вам) и сделает 31 декабря выходным для вашей организации.
Первым рабочим днем нового года станет понедельник, 11 января. И, к сожалению, в 2021 году первая рабочая неделя не будет сокращенной, как это бывало в прошлые годы. Поэтому после новогоднего мини-отпуска нас ждет полноценная (и очень тяжелая) рабочая неделя. Так что хорошо отдохните заранее.
Нет, конкретно эти календарные выходные, выпавшие на праздничные дни, сдвинут на другие даты. То есть выходной за 2 января (суббота) перенесут на 5 ноября 2021 года. В результате в следующем году в честь Дня народного единства мы будем отдыхать четыре дня подряд: с 4 ноября (четверг) по 7 ноября (воскресенье).
А выходной за 3 января (воскресенье) перенесли на 31 декабря 2021 года. Благодаря этому в последний день следующего года наша страна будет отдыхать. Ура, товарищи!
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Комментарии
Бедные женщины нашей страны. с работы бегом лететь домой чтобы стол успеть подготовить. Глупые чиновники никогда не поймут этого. У них то все заказано и нанято.
2.12.2020 16:34
krash
попроси мужа помочь. пусть хоть пропылесосит и картошку почистит. не сломается однако. перестань тащить весь дом на своем горбу.