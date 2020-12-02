А 31 декабря будет выходным или рабочим?

К сожалению, 31 декабря 2020 года нам придется поработать. Ведь этот день выпадает на четверг, и он не был объявлен выходным. Зато, согласно производственному календарю, 31 декабря – предпраздничный сокращенный день. А значит, с работы можно будет уйти пораньше.

Но если уж очень не хотите идти на работу в последний день года, то поговорите с начальником. Возможно, он пойдет вам навстречу (и не только вам) и сделает 31 декабря выходным для вашей организации.